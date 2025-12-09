¿Quiénes son los nuevos intendentes interinos en Provincia?

Intendentes e intendentas bonaerenses asumieron sus bancas en la Legislatura y ya tienen sus reemplazantes en los Municipios.

En la Intendencia de Quilmes, asumirá Eva Mieri, titular del bloque de concejales, quien tomó notoriedad pública hace algunas semanas al quedar detenida como una de las presuntas autoras del escrache en la casa del diputado libertario José Luis Espert. Como se sabe, Mayra Mendoza pasa a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en representación de la tercera sección electoral, por Fuerza Patria.

En tanto, Mario Ishii deja la Intendencia de José C. Paz en manos de Lorena Espina, actual responsable de Epidemiología al menos hasta fin de año. Mario Ishii (de José C. Paz) comentó en ex (antes twitter): "Asumí como senador bonaerense con el compromiso de trabajar por y para todos los bonaerenses. Desde el Senado reforzaré nuestra lucha por mejores oportunidades, salud, educación y desarrollo para cada vecino de nuestra provincia".





Por su parte, Mariano Cascallares (Almirante Brown) deja a cargo a Juan José Fabiani. Es actual secretario de Gobierno municipal y ya cumplió ese rol de interino entre 2021 y 2023, cuando Cascallares desembarcó en la Cámara Baja.

A diferencia de otros casos, la licencia de Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) fue planteada como una “obligación institucional” para asumir su banca pero no fija fecha de regreso, lo que le deja abierta la puerta la posibilidad de su regreso cuando él lo decida. En su lugar entrará Agustín Neme, actual presidente del bloque de Vamos Juntos en el Concejo Deliberante.

Como intendente de Tres de Febrero en reemplazo de Valenzuela quedará Rodrigo Aybar, que fue el primer candidato de la lista de concejales de Valenzuela en 2023.

En tanto, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, juró como senador electo por La Libertad Avanza y pidió licencia en la misma sesión para continuar al frente de su municipio

En Junín, a Pablo Petrecca lo reemplazará Juan Carlos Fiorini, actual secretario General del Gobierno de Junín. Vale decir que Pablo Petrecca (de Junín) compartió en cuenta cómo vivió la jornada: "Con mucha emoción, juré el cargo de Senador Provincial, que desempeñaré con compromiso y responsabilidad, como lo he hecho siempre. Gracias a Dios, a mi familia y a cada una de las personas que me acompañó y me acompaña en este camino. Como lo dije en campaña, llevaré el modelo de Junín a la provincia".

Por su parte, Alejandro Acerbo, intendente de Daireaux, consiguió a fines de noviembre su licencia. Será reemplazo por Francisco Etchepare, un joven dirigente, vecino y empresario de la localidad de Salazar.

Germán Lago (Alberti) consiguió su licencia el último lunes y asumió como senador por la cuarta sección. Previamente el Concejo Deliberante votó por unanimidad la incorporación del doctor Jorge Gaute, actual secretario de salud, al cuerpo deliberativo para que luego pueda ocupar el cargo que deja bacante el actual intendente.

Marcos Pisano, intendente de Bolívar es el único caso que optó por la renuncia al cargo. Eduardo “Bali” Bucca, quien deja el Senado, volverá a estar al frente del municipio como lo hizo entre 2011 y 2017. Marcos Pisano (de Bolívar) comentó desde su cuenta en X (antes Twitter): "Desde el Senado con el compromiso de seguir trabajando por nuestros distritos y por oportunidades para cada sector de nuestra provincia, juramos junto a las compañeras del Frente Renovador Malena Galmarini y Valeria Arata".