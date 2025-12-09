¿Quiénes son los nuevos intendentes interinos en Provincia?
Alcaldes municipales de la provincia asumieron sus bancas en la Legislatura y ya tienen sus reemplazantes en los Municipios. Entérate quienes son.Municipales09 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Intendentes e intendentas bonaerenses asumieron sus bancas en la Legislatura y ya tienen sus reemplazantes en los Municipios.
En la Intendencia de Quilmes, asumirá Eva Mieri, titular del bloque de concejales, quien tomó notoriedad pública hace algunas semanas al quedar detenida como una de las presuntas autoras del escrache en la casa del diputado libertario José Luis Espert. Como se sabe, Mayra Mendoza pasa a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en representación de la tercera sección electoral, por Fuerza Patria.
En tanto, Mario Ishii deja la Intendencia de José C. Paz en manos de Lorena Espina, actual responsable de Epidemiología al menos hasta fin de año. Mario Ishii (de José C. Paz) comentó en ex (antes twitter): "Asumí como senador bonaerense con el compromiso de trabajar por y para todos los bonaerenses. Desde el Senado reforzaré nuestra lucha por mejores oportunidades, salud, educación y desarrollo para cada vecino de nuestra provincia".
Por su parte, Mariano Cascallares (Almirante Brown) deja a cargo a Juan José Fabiani. Es actual secretario de Gobierno municipal y ya cumplió ese rol de interino entre 2021 y 2023, cuando Cascallares desembarcó en la Cámara Baja.
A diferencia de otros casos, la licencia de Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) fue planteada como una “obligación institucional” para asumir su banca pero no fija fecha de regreso, lo que le deja abierta la puerta la posibilidad de su regreso cuando él lo decida. En su lugar entrará Agustín Neme, actual presidente del bloque de Vamos Juntos en el Concejo Deliberante.
Como intendente de Tres de Febrero en reemplazo de Valenzuela quedará Rodrigo Aybar, que fue el primer candidato de la lista de concejales de Valenzuela en 2023.
En tanto, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, juró como senador electo por La Libertad Avanza y pidió licencia en la misma sesión para continuar al frente de su municipio
En Junín, a Pablo Petrecca lo reemplazará Juan Carlos Fiorini, actual secretario General del Gobierno de Junín. Vale decir que Pablo Petrecca (de Junín) compartió en cuenta cómo vivió la jornada: "Con mucha emoción, juré el cargo de Senador Provincial, que desempeñaré con compromiso y responsabilidad, como lo he hecho siempre. Gracias a Dios, a mi familia y a cada una de las personas que me acompañó y me acompaña en este camino. Como lo dije en campaña, llevaré el modelo de Junín a la provincia".
Por su parte, Alejandro Acerbo, intendente de Daireaux, consiguió a fines de noviembre su licencia. Será reemplazo por Francisco Etchepare, un joven dirigente, vecino y empresario de la localidad de Salazar.
Germán Lago (Alberti) consiguió su licencia el último lunes y asumió como senador por la cuarta sección. Previamente el Concejo Deliberante votó por unanimidad la incorporación del doctor Jorge Gaute, actual secretario de salud, al cuerpo deliberativo para que luego pueda ocupar el cargo que deja bacante el actual intendente.
Marcos Pisano, intendente de Bolívar es el único caso que optó por la renuncia al cargo. Eduardo “Bali” Bucca, quien deja el Senado, volverá a estar al frente del municipio como lo hizo entre 2011 y 2017. Marcos Pisano (de Bolívar) comentó desde su cuenta en X (antes Twitter): "Desde el Senado con el compromiso de seguir trabajando por nuestros distritos y por oportunidades para cada sector de nuestra provincia, juramos junto a las compañeras del Frente Renovador Malena Galmarini y Valeria Arata".
Rojas: 45 familias avanzan con sus escrituras y el Municipio renueva áreas clave
El Municipio concretó una nueva jornada de regularización dominial, anunció cambios en Seguridad y continuó su trabajo sanitario en las zonas rurales.
Furor por la Tattoo Expo 2025 en Las Flores: artistas del mundo y miles de visitantes
La ciudad recibirá por segundo año consecutivo la Tattoo Expo, con tatuadores de varios países, entrada gratuita y una expectativa turística en alza
Zamora: "Tenemos la esperanza de que el trabajo sea el elemento de equilibrio e integración de nuestra comunidad"
Lo afirmó el intendente de Tigre en el marco del 76° aniversario de la procesión de la Inmaculada Concepción. Una multitud de vecinos y visitantes fueron parte de los festejos que incluyeron la peregrinación a pie; la Santa Misa presidida por el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, y una emotiva caravana náutica junto a varias embarcaciones.
Necochea potencia su temporada con eventos, obras y trabajo conjunto
El municipio destacó un fin de semana largo con fuerte movimiento turístico gracias a eventos deportivos y culturales, mientras avanza en obras de infraestructura en Quequén y Costa Bonita.
Quién es el dirigente opositor con mejor imagen según la última encuesta nacional
El sondeo realizado a comienzos de diciembre vuelve a mover el tablero: diferencias de género, desgaste oficialista y un ranking opositor que sorprende al país.
Milani apunta al Gobierno por los F-16 y agita la interna peronista
El exjefe del Ejército cuestionó la compra de aviones F-16 y advirtió sobre la falta de estrategia de la Nación. Además, reclamó una renovación profunda en el peronismo.
Colegios privados en alerta mientras crece la presión por reabrir paritarias
La paritaria docente sigue trabada y los colegios privados quedan sin margen. Judiciales y estatales también presionan por aumentos en un cierre de año tenso.