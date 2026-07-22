Necochea pone a punto sus establecimientos educativos

La Municipalidad de Necochea avanza con distintas tareas de mantenimiento y puesta en valor en los establecimientos educativos municipales, aprovechando el receso escolar de invierno.

Las intervenciones son coordinadas por la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, junto con el área de Obras y Servicios Públicos.

El objetivo es que estudiantes, docentes y equipos de trabajo encuentren los edificios en las mejores condiciones cuando se reinicien las clases y comience la segunda mitad del ciclo lectivo.

Trabajos en jardines y en el Instituto Superior Municipal

Las tareas se desarrollan en los Jardines Municipales y en el Instituto Superior Municipal de Necochea.

En esos establecimientos se llevan adelante trabajos de pintura, mejoras estructurales y diferentes acciones de reacondicionamiento edilicio.

Las intervenciones buscan optimizar los espacios utilizados diariamente por alumnos, docentes y trabajadores de las distintas instituciones educativas municipales.

El receso permite avanzar sin interrumpir las clases

Desde el área de Educación explicaron que el período sin actividad escolar resulta el momento más conveniente para realizar este tipo de trabajos.

La ausencia de estudiantes y docentes permite avanzar con las obras de mantenimiento y reacondicionamiento sin interferir en el normal desarrollo de las actividades educativas.

De esta manera, las tareas pueden ejecutarse con mayor comodidad y seguridad antes del regreso a las aulas.

El compromiso con los edificios educativos

“Estas acciones forman parte del compromiso permanente con el cuidado de los edificios educativos, acompañando el desarrollo de las actividades en espacios cada vez más confortables, seguros y adecuados para estudiantes, docentes y equipos de trabajo”, señalaron desde la Dirección de Educación, a cargo de Mariela Maceiro.

Desde el Municipio destacaron que el mantenimiento de los edificios resulta fundamental para sostener espacios funcionales y adecuados para toda la comunidad educativa.

Infraestructura renovada para la segunda parte del año

Con estas intervenciones, la Municipalidad continúa invirtiendo en el cuidado y mejoramiento de la infraestructura educativa.

Los trabajos permitirán que cada institución afronte la segunda mitad del ciclo lectivo con espacios renovados, seguros y en mejores condiciones de funcionamiento.