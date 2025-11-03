Necochea presentó su Plan de Acción Municipal en el marco del Programa MUNA de UNICEF.

En el marco del Programa MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), impulsado por UNICEF Argentina, la Municipalidad de Necochea realizó en la Secretaría de Turismo una jornada de trabajo para presentar su Plan de Acción Municipal, un documento que define metas y estrategias concretas para fortalecer las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes del distrito.

Participación y compromiso institucional

La apertura del encuentro estuvo encabezada por el intendente Arturo Rojas y la secretaria de Desarrollo Humano, Sandra Antenucci, quienes destacaron la importancia de esta instancia participativa y el compromiso del municipio con las políticas de infancia y adolescencia.

Rojas subrayó el valor del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y las instituciones locales: “Nos genera un gran orgullo formar parte de un programa que promueve la articulación y el compromiso colectivo. Las políticas para la niñez y la adolescencia no pueden pensarse de manera aislada, sino como parte de una construcción conjunta y sostenida en el tiempo”, expresó el jefe comunal.

Vale recordar que el intendente Arturo Rojas recibió oportunamente un reconocimiento por parte de UNICEF Argentina por los avances concretos en la implementación del programa MUNA, destacando su compromiso en el diseño de obras públicas para niños, niñas y adolescentes.

Un plan con tres ejes estratégicos

A partir de un autodiagnóstico local sobre las principales problemáticas que afectan a las infancias y juventudes, se elaboró un Plan de Acción a tres años, validado por especialistas de UNICEF, que contempla tres líneas estratégicas:

Estrategias integrales para la primera infancia.

Entornos libres de violencia.

Inclusión educativa.

Además, el municipio se involucró en otras líneas temáticas propuestas por MUNA, como participación adolescente, salud mental, discapacidad y derechos, gestión fiscal y presupuestaria, y medio ambiente.

Articulación entre áreas municipales y provinciales

La jornada permitió coordinar acciones conjuntas entre las distintas áreas municipales y provinciales, acordar mecanismos de seguimiento y fortalecer la articulación institucional.

Durante el encuentro estuvieron presentes, por el Estado Municipal, las secretarías de Gobierno, Paula Faramiñán; de Producción y Turismo, Matías Sierra; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Adrián Furno; y de Salud, Andrea Perestiuk.

También participaron las concejalas Gabriela Espinosa y Silvia Jensen, integrantes del Honorable Concejo Deliberante, junto a la presidenta del Consejo Escolar, Paula Argüello, funcionarios de distintas subsecretarías municipales y representantes del Poder Judicial.

Por parte de UNICEF asistió Martín de Paula, del equipo de Coordinación MUNA; y por el Grupo PHAROS, Mercedes Palmas, consultora territorial. Asimismo, participaron Andrea Cáceres, directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia; Natalia Lima, representante de MUNA por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense; Javier Ranaldi, director provincial de DIEGEP; y María Rojas, jefa regional.

Invertir en infancia, invertir en el futuro

El encuentro cerró con un mensaje común: la convicción de que invertir en infancia y adolescencia es invertir en el futuro, y que el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y la comunidad es el camino para construir políticas públicas sostenibles y con verdadero impacto social.