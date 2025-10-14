En respuesta a un pedido de los vecinos, la Municipalidad de Necochea llevó adelante una importante intervención en el sector comprendido por las antiguas vías del ferrocarril, entre las calles 540 al 1100 de Quequén. Se trata de un espacio que permanecía cerrado y en desuso desde hace muchos años y que ahora comienza a ser recuperado gracias al trabajo municipal.

Con personal y maquinaria del municipio, se realizaron tareas de limpieza integral, recolección de ramas y restos de poda, y despeje del terreno, con el objetivo de devolverle utilidad a un espacio público que había caído en el abandono.

Desde la gestión destacaron que este tipo de acciones mejoran la seguridad, la transitabilidad y la calidad ambiental de los barrios, además de dar respuesta directa a los reclamos de la comunidad. La intervención fue coordinada por distintas áreas municipales que trabajaron de manera articulada para dar solución a un reclamo histórico de los vecinos, quienes valoraron la presencia del Estado local y el compromiso del personal que llevó adelante las tareas.

De esta manera, el gobierno encabezado por el intendente Arturo Rojas continúa avanzando en el mantenimiento y la recuperación de espacios públicos en todo el distrito, priorizando el trabajo territorial y la escucha activa de las necesidades barriales.

Cultura: el Teatro Municipal cumple 55 años

El próximo jueves 23 de octubre, el Teatro Municipal “Luis Sandrini” celebrará su 55° aniversario con una gala artística abierta a todo el público. El evento se desarrollará en la sala “Milagros de la Vega”, ubicada en calle 54 N° 3080, y comenzará a las 20 horas con entrada libre y gratuita.

Durante la velada, se presentarán la obra teatral “Sentimientos”, integrantes de la histórica agrupación local “El Ombú” y el reconocido tenor Eduardo Crovara, con su espectáculo “El Viaje”.

Desde la Dirección de Cultura, que encabeza Juan Gamba y depende de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, se destacó la importancia de esta fecha que conmemora la inauguración del teatro el 23 de octubre de 1970, cuando se presentó la obra “Pobre Natalia” de Lily Franco.

Turismo: alta ocupación durante el fin de semana largo

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo informó que Necochea tuvo un excelente nivel de ocupación durante el reciente fin de semana largo, con un promedio general del 58,4% y picos del 99% en hoteles de 3 y 4 estrellas.

El día de mayor afluencia fue el viernes 10, cuando las cifras alcanzaron el 62,4% de ocupación promedio. Muchos establecimientos adelantaron su apertura, ampliando la oferta de plazas y marcando un anticipo de la temporada de verano.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del área que dirige Matías Sierra, más de 2000 plazas distribuidas en 34 alojamientos formalmente habilitados estuvieron disponibles en el partido de Necochea.

Además, la ciudad fue sede de dos eventos deportivos de gran convocatoria: el Torneo Nacional de Squash y las Olimpíadas Deportivas de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que contribuyeron significativamente al incremento del flujo turístico.

Según datos nacionales, el fin de semana largo movilizó a 1.440.000 turistas en todo el país, generando un impacto económico estimado en $262.627 millones.

Gestión con mirada integral

Entre obras, cultura y turismo, la gestión del intendente Arturo Rojas continúa consolidando un modelo de desarrollo integral en Necochea, con políticas activas en distintos frentes que benefician tanto a los vecinos como al sector productivo local.