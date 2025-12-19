Los detalles del convenio de seguridad que Kicillof firmó con Formosa
Buenos Aires y Formosa avanzaron esta semana en la firma de un acuerdo de cooperación interprovincial que pone el foco en la seguridad, la formación de fuerzas y el fortalecimiento de políticas conjuntas, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos al rol del Gobierno nacional. El convenio suscripto por los gobernadores Axel Kicillof y Gildo Insfrán, ya comienza a desplegar sus primeros alcances.
El entendimiento incluye un convenio marco de colaboración y un acuerdo específico en materia de seguridad, firmado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y su par formoseño, Jorge Abel González. La iniciativa se inscribe en una agenda común entre ambas provincias y cobra especial relevancia ante lo que los funcionarios describen como un escenario de ausencia del Estado nacional.
Seguridad, capacitación y trabajo conjunto
El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, explicó este viernes que el acuerdo establece “las pautas para integrar esfuerzos, acciones y trabajo” entre ambas jurisdicciones. Según detalló, uno de los ejes centrales es el intercambio de información y la posibilidad de realizar capacitaciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad, aprovechando los institutos de formación de ambas provincias.
“Se hace hincapié en dos aspectos que nos parecen relevantes y fundamentales”, señaló González, y precisó que uno de ellos es el trabajo informativo, mientras que el otro apunta al fortalecimiento de la inteligencia criminal, con especial énfasis en el combate contra el narcotráfico.
En ese marco, el funcionario formoseño advirtió sobre el contexto en el que se da este acuerdo:
Estamos advirtiendo un dejar hacer por parte de las fuerzas de seguridad nacionales, con un abandono de sus funciones específicas en el sentido de que el cuidado de las fronteras argentinas está encabezando la responsabilidad primaria y la razón de ser de las fuerzas federales.
Críticas al Gobierno nacional y defensa del federalismo
Las declaraciones de González se alinean con el diagnóstico planteado por Kicillof durante la firma del convenio. El gobernador bonaerense calificó el acuerdo como “una verdadera declaración” frente a la situación política, económica y social del país. “Buscar un pacto entre provincias argentinas para devolverle a la Nación lo que hoy le falta, que es una mirada federal”, sostuvo.
Kicillof fue explícito al cuestionar al Ejecutivo nacional: “Ambas provincias estamos atravesando una etapa difícil a causa del abandono, la ausencia y la deserción de un Gobierno nacional que no cumple con sus obligaciones: el proyecto de Javier Milei es una de las experiencias más centralistas y unitarias de la historia argentina”.
En la misma línea, remarcó que “entre las provincias, que somos solidarias y hermanas, tenemos que darnos una mano y trabajar de manera conjunta para brindar una perspectiva de futuro”, y subrayó que “la grandeza de la Nación no se consigue sin federalismo”.
Un acuerdo con proyección política
Además del capítulo de seguridad, el convenio marco apunta a la construcción de políticas conjuntas que beneficien a los habitantes de ambas provincias. Durante la visita, Kicillof e Insfrán recorrieron instituciones científicas, productivas y educativas de Formosa, en una agenda que reforzó el perfil de cooperación y gestión.
Por su parte, Insfrán afirmó: “Con la provincia de Buenos Aires tenemos muchos objetivos en común y mucho trabajo por delante: no vamos a bajar los brazos porque estamos convencidos de que este es el camino para mejorar el futuro de nuestro pueblo”.
