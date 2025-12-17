Desde Formosa, Kicillof cargó contra Milei: "Las provincias están solas"
Axel Kicillof denunció que Javier Milei abandonó a las provincias y habló de obras frenadas, seguridad y un Estado nacional ausente.Política17 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles un acto en Formosa junto a su par Gildo Insfrán, donde cuestionó con dureza al Gobierno nacional y advirtió que las provincias atraviesan una situación de abandono, ausencia y deserción del Estado central.
La actividad se desarrolló en el Instituto Politécnico, con la firma de convenios de cooperación en seguridad, investigación y aplicación de tecnología, y contó con la presencia de los ministros bonaerenses Javier Alonso y Andrés Larroque.
Un acto con contenido político y mensaje federal
Durante su discurso, Kicillof recordó sus años viviendo en Formosa y definió los acuerdos firmados como “una verdadera declaración política frente a la situación económica y social grave que atraviesa el país”.
En ese marco, planteó la necesidad de avanzar en “un verdadero pacto entre provincias argentinas para devolverle a la Nación una mirada federal”, en contraposición a lo que describió como un modelo centralista impulsado desde la Casa Rosada.
Críticas al Gobierno nacional y obras paralizadas: “No es solo una decisión política, es inconstitucional”
Al referirse a la gestión de Javier Milei, Kicillof afirmó que las provincias “están sufriendo el abandono, la ausencia y la deserción del gobierno nacional” y sostuvo que esa conducta implica un incumplimiento de las obligaciones que establece la Constitución. “No es solo una decisión política: es ilegal e inconstitucional”, remarcó.
Como ejemplo, detalló que en la provincia de Buenos Aires hay cerca de mil obras públicas abandonadas por la Nación, entre ellas escuelas, rutas, cloacas, obras de agua y energía, universidades y proyectos portuarios.
Políticas sociales interrumpidas y rol de las provincias
El gobernador también cuestionó la interrupción de políticas públicas en áreas sensibles, como la provisión de medicamentos oncológicos, alimentos y material pedagógico.
“Las provincias hacemos de escudo y de red, pero no alcanza”, advirtió, al señalar que los gobiernos provinciales debieron asumir responsabilidades que, según remarcó, corresponden al Estado nacional.
Seguridad, fronteras y narcotráfico
En materia de seguridad, Kicillof apuntó al desfinanciamiento de las fuerzas federales y planteó interrogantes sobre el control territorial. “¿Quién cuida las fronteras si el Gobierno nacional se retira?”, se preguntó, al destacar que Formosa sostiene esa tarea “con recursos propios”.
En ese sentido, vinculó el avance del narcotráfico con la falta de control fronterizo: “Para que la droga llegue a Buenos Aires recorrió más de 1.500 kilómetros y cruzó una frontera sin control. Ahí falló el Estado nacional”.
Respaldo a Insfrán y armado político federal
Kicillof elogió la gestión de Gildo Insfrán, quien gobierna Formosa desde 1995, y lo definió como “una figura central, un ejemplo y un maestro” para quienes transitan la gestión pública.
El acto se dio un día después de una reunión con otros gobernadores peronistas —Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Elías Suárez— con quienes el mandatario bonaerense busca consolidar un espacio federal e inclusivo, en abierta oposición a la administración nacional.
Desde el entorno de Kicillof señalaron que esta estrategia tendrá continuidad en 2026, con el despliegue del Movimiento Derecho al Futuro en distintas provincias.
Sturzenegger comparó a viñateros mendocinos con “Chiqui” Tapia y encendió la polémica
Cruce sin filtro: Federico Sturzenegger apuntó contra viñateros mendocinos y los acusó de frenar la libertad del sector vitivinícola. Todos los detalles.
"Hacen lo que se les canta": Cruce explosivo en el Senado por la reforma laboral
Gritos, acusaciones y amenaza de judicialización: el Senado arrancó el debate por la reforma laboral en medio de un fuerte escándalo político.
Arsénico, fallo judicial y bronca vecinal exponen a Sciaini en Roque Pérez
La crisis del agua dejó al descubierto una gestión sin respuestas estructurales: servicios básicos deficientes, reclamos vecinales desoídos, cuestionamientos presupuestarios y un creciente desgaste político que impacta en la imagen del intendente.
Riesgo de cáncer y malformaciones: la gestión de Suescun bajo la lupa judicial por los agroquímicos en Rauch
Un dictamen del Procurador General bonaerense puso en cuestión la ordenanza que habilita fumigaciones con agroquímicos cerca de cursos de agua y balnearios en Rauch. La advertencia judicial reavivó el debate por los riesgos para la salud.
Mayra Mendoza se reunió con la CGT y confirmó que participará de la marcha contra la reforma laboral
Mayra Mendoza, diputada provincial por la tercera sección electoral e intendenta de Quilmes en uso de licencia, dijo que hay que impedir el avance de la reforma precarizadora.
Encuesta deja a Milei bajo la lupa con un sorpresivo dato
Una encuesta revela que casi la mitad rechaza a Milei, pero culpa al gobierno anterior por la crisis. Bolsillos flacos y una paradoja política.
Jorge Macri vuelve al radar judicial por presunto lavado de activos mientras se profundizan las críticas a su gestión en CABA
Con el expediente por la compra de un inmueble en Miami nuevamente en debate en la Corte, el jefe de Gobierno enfrenta un clima social adverso marcado por denuncias de abandono urbano, crisis habitacional, basura acumulada, recortes en servicios públicos y una gestión acusada de priorizar negocios por sobre las demandas vecinales.