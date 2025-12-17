"Hacen lo que se les canta": Cruce explosivo en el Senado por la reforma laboral

El tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei comenzó este martes en el Senado envuelto en un clima de máxima tensión política. La previa del debate estuvo marcada por un durísimo cruce entre el jefe del bloque peronista, José Mayans, y la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, designada como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La discusión estalló durante el proceso de conformación de las comisiones, cuando el legislador formoseño impugnó el procedimiento utilizado y denunció una supuesta violación del reglamento interno y de la Constitución Nacional.

La denuncia de Mayans y la amenaza de judicialización

Mayans aseguró que el proyecto “nace torcido de entrada” y cuestionó de manera directa la actuación de Bullrich. Según planteó, no existió una sesión previa en la que se solicitara formalmente la conformación de las comisiones, requisito que consideró indispensable para validar todo lo actuado.

“Para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice ‘tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”, lanzó el senador peronista en uno de los momentos más tensos de la reunión.

Reclamos por la representación en las comisiones

El jefe del interbloque peronista advirtió además sobre una presunta subrepresentación de su espacio en las comisiones. Recordó que su bancada cuenta con 28 senadores, lo que equivale al 38,8% de la Cámara, y que por ese peso legislativo deberían ocupar siete lugares en cada comisión.

Sin embargo, denunció que al peronismo se le asignaron solo cinco representantes. “Esto ya nos pasó el año pasado y esa resolución nos sacó un senador por comisión”, señaló, al tiempo que anticipó que el tema “va derecho al Poder Judicial”.

El respaldo del peronismo y la intervención de Martín Soria

Desde el mismo bloque, el senador Martín Soria reforzó la postura de impugnación y rechazó de plano el procedimiento. Afirmó que no convalidarán lo que definió como una “vulneración compulsiva y arbitraria del reglamento y de la Constitución”.

“Que todos los argentinos tomen nota de esta convocatoria totalmente ilegal”, advirtió el legislador rionegrino, quien además anticipó que el peronismo no participará de las reuniones mientras se mantenga esta situación.

La respuesta de Bullrich y el avance del oficialismo

Frente a las acusaciones, Patricia Bullrich defendió la legalidad del proceso y pidió avanzar con la agenda prevista. “Simplemente, Presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión”, sostuvo.

Minutos después, y pese a los cuestionamientos, Bullrich fue votada como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para el período de sesiones extraordinarias. Desde ese lugar, convocó formalmente al inicio del debate del proyecto de reforma laboral a las 11 de la mañana.

El estallido final: gritos y cierre abrupto

Mientras Bullrich cerraba la reunión y confirmaba la convocatoria, Mayans volvió a expresar su enojo a los gritos, sin micrófono, con una frase que sintetizó el clima del encuentro: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!”.

La escena dejó en evidencia el alto nivel de conflictividad política que atraviesa el Senado y anticipa un debate áspero y cargado de tensión en torno a una de las reformas estructurales más sensibles para el gobierno nacional.

Un debate clave bajo un clima de máxima confrontación

Con el peronismo decidido a judicializar el proceso y a no participar de las reuniones, el tratamiento de la reforma laboral arranca en la Cámara alta con un escenario de fuerte confrontación institucional. El oficialismo, en tanto, apuesta a avanzar con el dictamen en los próximos días, en medio de un Congreso atravesado por la polarización política.