Encuesta deja a Milei bajo la lupa con un sorpresivo dato

Encuesta: el rechazo a Milei crece, pero la crisis no se le adjudica

El último informe de Pulso Research expuso una postal compleja del humor social argentino. Casi la mitad de los encuestados (48,3%) calificó la gestión de Javier Milei como “mal” o “muy mal”, pero una porción significativa de la sociedad no responsabiliza al actual Gobierno por la situación económica.

Según el relevamiento, el 44,6% considera que el principal responsable de la crisis es el gobierno de Alberto Fernández, lo que configura una paradoja política en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.

El bolsillo, en rojo para la mayoría de las familias

El estudio muestra que el ajuste se siente con fuerza en la vida cotidiana. Seis de cada diez personas afirmaron que el ingreso familiar no alcanza o presenta dificultades importantes, y reconocieron haber resignado algún consumo en los últimos meses.

En paralelo, el 44,1% opinó que “el cambio va por el camino incorrecto”, mientras que un 38% sostuvo que “va por el camino correcto”, un diferencial que refleja una sociedad dividida, pero todavía expectante.

Expectativas, emociones y un clima social ambiguo

Más allá del malestar económico, la encuesta revela que el sentimiento predominante es la esperanza (35,7%). Le siguen la incertidumbre (21,3%), la tristeza o angustia (15,7%) y la bronca o enojo (11,5%).

De este modo, aunque la mayoría de las familias no llega a fin de mes, más de un tercio aún confía en el rumbo del Gobierno. Una parte relevante de la sociedad no vincula de manera directa su realidad material con las políticas libertarias, aunque un 40,5% sí establece esa relación y un 14,9% no sabe o no contesta.

Cómo se hizo la encuesta y qué tendencia detecta

Pulso Research realizó el estudio de manera online entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, con una muestra de 2000 personas mayores de 16 años en todo el país.

Desde la consultora remarcaron que, tras la última elección legislativa nacional, se observa una tendencia a la baja en las percepciones negativas sobre la gestión oficialista, aun en un escenario económico adverso.

La situación económica negativa, en números duros

Los datos sociales refuerzan el diagnóstico de fragilidad. Un informe del Instituto Gino Germani (UBA) indicó que siete de cada diez trabajadores perciben ingresos que no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total, que en noviembre de 2025 se ubicó en $1.257.329 para una familia tipo.

Además, el 72% de los trabajadores, tanto formales como informales, gana menos de $1 millón mensual, lo que explica el deterioro del consumo y el ajuste en los hogares.

Pobreza e indigencia: una baja con matices

En contraste, el Observatorio de la Deuda Social (ODSA-UCA) señaló que casi 4 de cada 10 argentinos eran pobres al cierre del tercer trimestre de 2025, una baja frente al 45,6% registrado en igual período de 2024. Se trata del nivel más bajo desde 2018.

La indigencia, en tanto, alcanzó al 6,8%, un dato que, si bien muestra una mejora, convive con ingresos laborales insuficientes para una amplia mayoría.

Quién lidera hoy la oposición a Milei

Otro dato relevante del informe es la orfandad de liderazgo opositor. Para el 52,5% de los encuestados, nadie lidera la oposición o no sabe quién ocupa ese rol.

Entre quienes sí identifican una referencia, el 17,3% señaló a Cristina Fernández de Kirchner, mientras que el 12,6% mencionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Llamativamente, un 5,6% consideró que el propio Javier Milei es el principal líder de la oposición a su Gobierno.