El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó que participará este jueves de la movilización convocada por la CGT y las dos CTA contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional y, en paralelo, acelera la construcción política del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con la mira puesta en una proyección federal.

Kicillof encabezará la columna del MDF en la protesta sindical, acompañado por dirigentes políticos, sociales y gremiales, además de ministros provinciales e intendentes alineados. La decisión se inscribe en una estrategia de confrontación abierta con la administración de Javier Milei, a la que el mandatario bonaerense identifica como responsable de un proceso de ajuste que golpea de lleno a trabajadores, jubilados y pymes.

“El nombre modernización nunca estuvo peor puesto. No sé en qué país del mundo llevarte a la época de las cavernas se llama modernización”, afirmó Kicillof al referirse a la reforma laboral, y agregó: “Empobrecimiento y desprotección es la reforma que intenta hacer el gobierno de Milei”.

Rechazo a la reforma laboral y coordinación en el Congreso

Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que el análisis del proyecto libertario se viene realizando junto a diputados nacionales de Unión por la Patria y organizaciones sindicales, con el objetivo de fijar una posición común en el Congreso y avanzar con una propuesta alternativa.

En ese marco, Kicillof advirtió que el ajuste “es descargar el golpe más feroz sobre quienes menos tienen” y cuestionó el impacto social del modelo económico nacional. “Cuando uno mira despidos, salarios y jubilaciones, estamos hablando de más de un cuarto de millón de trabajadores despedidos gracias a Milei y de veinte mil empresas cerradas desde que llegó, particularmente pymes industriales”, sostuvo.

También alertó sobre el deterioro del consumo y de sectores productivos clave. “Hay caída de consumo, sectores enteros en riesgo: juguetes, metalmecánicas, automotriz, lácteas con problemas, peor consumo de carne y de leche”, enumeró.

Según explicó, este escenario fue determinante para que la Provincia avanzara con la declaración de la emergencia económica. “El panorama justifica lo que ocurrió cuando se aprobó el presupuesto en PBA, donde declaramos la emergencia económica. No hablamos de lo fiscal del Estado, hablamos de la vida cotidiana”, remarcó.

El MDF, con despliegue territorial y horizonte 2027

Mientras endurece su discurso frente al Gobierno nacional, Kicillof impulsa el crecimiento del Movimiento Derecho al Futuro como herramienta política propia. El MDF inició un proceso de ampliación territorial con presencia en distintas provincias, con la intención de sumar adhesiones de gobernadores, dirigentes políticos, sociales y sindicales.

La estrategia apunta a conformar un frente opositor amplio al gobierno de Milei y a consolidar una alternativa electoral de cara a 2027. En esa línea, el fin de semana se realizaron plenarios en la Ciudad de Buenos Aires, con fuerte presencia del gabinete bonaerense, y este lunes se lanzará el espacio en Jujuy, con la inauguración de una sede partidaria en la que participará la ministra bonaerense de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz.

En CABA, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, encabezó un encuentro del espacio La Patria es el Otro, integrante del MDF, junto a los ministros Walter Correa, Augusto Costa y el exministro de Trabajo Carlos Tomada. “Nuestra tarea hoy es fortalecer la construcción militante y convocar al pueblo a construir un proyecto nacional que defienda el futuro de la Argentina”, expresó Larroque.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, presidió el plenario “De frente al futuro”, organizado por el Frente Popular Patria y Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Allí sostuvo: “Tenemos la obligación de construir un proyecto nacional respetando las particularidades de cada territorio. La experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires nos aporta líneas de acción concretas”.

El objetivo, coincidieron los referentes, es consolidar una alternativa del campo popular que respalde una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof.