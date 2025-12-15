La consultora Focus Market dio a conocer los datos de un informe, basado en 3.875 casos, que reveló que la principal prioridad para la inyección de capital del aguinaldo es el saneamiento financiero. El 29% de los asalariados registrados (hoy llegan a 10.051.200) destinará el aguinaldo al pago de deudas, un aumento de 16 puntos porcentuales respecto a la medición de 2024, cuando la cifra se ubicaba en 13%. Analistas de Focus Market señalan que el aguinaldo dejó de ser un "extra" para convertirse en un "salvavidas" para muchas familias de clase media, que utilizan el monto para cerrar sus cuentas de fin de año.

Al respecto, desde su cuenta en la red social X (Antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, comentó: "El 29% de los argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas. Este dato revela lo que vivimos a diario: salarios que no alcanzan y familias que recurren al “salvavidas” para llegar a fin de mes. Después de un año de ajuste brutal, el Gobierno sigue negando la realidad social". De esta manera, el alcalde de la tercera sección electoral volvió a apuntar contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

Gray encabezó la entrega de sillas de ruedas

Desde su cuenta en la red social X (Antes Twitter), el intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, contó "A diario escucho muchas necesidades, sobre todo de salud. Entregué sillas de ruedas a vecinas y vecinos que trabajaron toda su vida y hoy no reciben la cobertura necesaria para sus tratamientos. En este difícil contexto, seguimos acompañando a las familias".

Por otro lado, Fernando Gray informó que se reunió con familias de distintos barrios del distrito para hacer entrega de 23 boletos de compraventa.

"Este es un programa que sostenemos con el objetivo de facilitar trámites, brindar seguridad jurídica y asegurar que cada familia pueda tener su título de propiedad", explicó el jefe comunal de Esteban Echeverría.

En ese marco, detalló "Entregué 23 boletos de compraventa a familias de La Victoria, El Triunfo, Los Niños y El Gauchito. Es el primer paso hacia la escritura definitiva y brinda seguridad a 30 titulares. Avanzamos en la regularización dominial para que cada familia del distrito acceda a su propiedad".

Fernando Gray: "Las rutas no se venden"

El intendente municipal del distrito de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó un amparo contra la iniciativa del Gobierno Nacional de privatizar y concesionar rutas para evitar peajes excesivos. Contundente, el alcalde del distrito de la tercera sección electoral indicó "No permitiré que el derecho a circular sea un privilegio. Defendemos a quienes viajan cada día".

Y, desde sus redes, acotó "Presenté un amparo para frenar la privatización de los corredores viales. Si no actuamos hoy, mañana viajar será un lujo. Con esta privatización, ir de CABA a Bahía Blanca costará $40.000 por tramo. Defendemos el derecho a transitar sin costos desmedidos y sin poner la rentabilidad de unos pocos por encima del interés público".