Avanza la privatización: el Gobierno concesiona Tecnópolis

En el marco del plan oficial para reducir el tamaño del Estado y avanzar con un esquema de participación privada en activos públicos, el Gobierno nacional lanzó este lunes una licitación para concesionar Tecnópolis, el parque temático ubicado en Villa Martelli, partido de Vicente López.

La convocatoria apunta a otorgar el uso y explotación del predio —de más de 500 mil metros cuadrados— a inversores privados, bajo un modelo de administración público-privada, con un contrato de 25 años.

Un contrato por 25 años y gestión privada del predio

Según precisaron fuentes oficiales, el adjudicatario podrá ejercer el “uso y explotación del predio” por un plazo de 300 meses (25 años), con posibilidad de prórroga por 12 meses adicionales.

El proceso licitatorio se realizará, como es habitual, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que posee el inmueble y que centraliza este tipo de concesiones.

La medida fue anticipada públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había cuestionado el esquema de administración previo del parque.

El anuncio oficial y la Resolución 98/2025

“El Gobierno Nacional lanzará la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio —históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista— pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos. Fin”, escribió Adorni en su cuenta de X.

Horas más tarde, la decisión quedó formalizada con la publicación de la Resolución 98/2025 en el Boletín Oficial.

Actualmente, Tecnópolis es administrado por la Secretaría de Cultura de la Nación, que se encarga del mantenimiento del predio y de la programación de actividades culturales y recreativas.

Un parque con déficit millonario y fuerte deterioro

Desde el Poder Ejecutivo aseguran que Tecnópolis arrastra una situación crítica desde hace años. Según datos oficiales, el predio presentaba “una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”.

Entre los números más relevantes, el Gobierno detalló que el parque acumulaba una deuda superior a los $4.813 millones, además de contar con equipamiento faltante por $554 millones, situación que derivó en una denuncia judicial actualmente en trámite.

“El mantenimiento era permanente y estaba financiado exclusivamente por el Estado”, señalaron fuentes oficiales.

Reducción de personal y mejora en la recaudación

El predio cuenta con una superficie total de 509.759,79 metros cuadrados y, desde el inicio de la gestión libertaria, se avanzó en un plan de ajuste del personal.

Según el Ejecutivo, la planta se redujo en más de un 30%, pasando de 333 a 198 empleados.

En paralelo, el Gobierno sostuvo que las medidas implementadas permitieron mejorar los ingresos: durante 2024 se recaudaron $600 millones, mientras que en 2025 la cifra ascendió a $2.429 millones, con una proyección de $2.749 millones al cierre del año.

Canon millonario y garantías para el Estado

Para la licitación, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, además de exigir un seguro contra incendios por $60.000 millones, con el objetivo de resguardar el patrimonio estatal.

“La medida permitirá que el Estado deje de financiar uno de los activos más deficitarios de la administración”, remarcaron desde el Gobierno, al tiempo que destacaron que se garantizará la inversión privada y el funcionamiento sostenido del predio.

Qué actividades deberá mantener el concesionario

El pliego licitatorio establece que Tecnópolis deberá conservar su perfil como espacio abierto a la comunidad. En ese sentido, el uso del predio estará destinado a:

Actividades culturales y recreativas

El documento prevé que continúen las actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres y deportes no competitivos, además de propuestas educativas y de integración comunitaria.

Todo ello deberá complementarse con inversiones privadas que permitan el desarrollo y funcionamiento anual del parque.

Fecha de traspaso y compromisos vigentes

El concesionario deberá asumir el control del predio a partir del 1 de julio de 2026 y estará obligado a respetar los acuerdos público-privados de programación ya comprometidos para el resto de ese año.

Licitación digital y mensaje político del Gobierno

El procedimiento se realizará íntegramente a través del sistema electrónico COMPR.AR, utilizado para las contrataciones del Estado nacional.

“Con esta medida, el Gobierno Nacional consolida un cambio cultural: un Estado más eficiente que deja de financiar estructuras deficitarias y fomenta la inversión privada”, sostuvo el Ejecutivo en un comunicado oficial.

Tecnópolis: del proyecto kirchnerista a la gestión privada

Tecnópolis fue inaugurado en 2011, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y desde entonces fue objeto de cuestionamientos por su presunta utilización política. Durante la gestión de Mauricio Macri, el parque permaneció cerrado por más de un año y luego reabrió con una agenda distinta, aunque manteniendo la entrada libre y gratuita.

Con la llegada de Javier Milei, continuó funcionando con una combinación de eventos públicos y privados, incluidos espectáculos musicales. En los últimos meses, el predio volvió a ser noticia por la suspensión de shows de Tini Stoessel, algunos cancelados por las lluvias en el Conurbano y otros postergados por cuestiones de seguridad.