El PRO bonaerense volvió a cargar contra el gobierno de Axel Kicillof al presentar un pedido de informes en la Legislatura por el gasto público destinado a las Casas de la Provincia, uno de los programas centrales de la gestión provincial para descentralizar trámites y servicios en los municipios.

La iniciativa fue impulsada por el diputado santillista Agustín Forchieri, quien reclamó información detallada sobre el grado de avance de las obras, los montos invertidos, el impacto presupuestario y los resultados concretos del programa lanzado en 2021. El planteo se da en un contexto político marcado por la ofensiva opositora del PRO y La Libertad Avanza contra políticas públicas impulsadas por la administración bonaerense.

El pedido de informes y los cuestionamientos del PRO

En el escrito presentado, Forchieri solicitó que el Ejecutivo provincial precise cuántas Casas de la Provincia fueron inauguradas y en qué municipios, cuántas están en proceso de apertura y cuántas no registran avances, ya sea por licitaciones fracasadas, desiertas o directamente no publicadas.

“Si bien existe información sobre las Casas de la Provincia inauguradas, esta surge de medios de comunicación y de notas de Gobernación. No obstante, no existe información pública consolidada ni actualizada”, cuestionó el diputado del PRO.

El pedido también apunta a conocer el costo final de cada edificio inaugurado, el gasto total del programa y el presupuesto asignado al funcionamiento de cada sede. Además, reclama detalles sobre los contratos de alquiler que habrían sido rescindidos y los supuestos ahorros generados para el Estado provincial.

Agustín Forchieri.

“Resulta de interés conocer los beneficios reales derivados de la implementación del programa”, sostuvo Forchieri, al enumerar la cantidad de trámites realizados y los costos operativos de cada Casa de la Provincia.

Un programa clave de la gestión bonaerense

Desde el gobierno provincial destacan que las Casas de la Provincia son uno de los pilares de la política municipal de Axel Kicillof. El programa fue anunciado en junio de 2021 con el objetivo de concentrar en un mismo espacio delegaciones de distintos organismos provinciales y acercar el Estado a los vecinos de los 135 municipios bonaerenses.

La primera Casa de la Provincia fue inaugurada en mayo de 2023 y, según datos oficiales publicados en la web del Gobierno bonaerense, desde entonces se resolvieron más de 500.000 trámites, con impacto directo en más de 1,2 millones de vecinos y vecinas.

La semana pasada, Kicillof encabezó la inauguración de una nueva sede en Saavedra, donde funcionan delegaciones del Registro Provincial de las Personas, IOMA, ARBA, IPS, los ministerios de Trabajo, Mujeres y Diversidad, Desarrollo Agrario y el Instituto Cultural, además de una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

Alcance territorial y respuesta política

Con la apertura en Saavedra, la Provincia ya cuenta con Casas de la Provincia en 20 municipios: Saavedra, 25 de Mayo, Villa Gesell, General Belgrano, General Viamonte, Baradero, Pila, General Lavalle, Castelli, Zárate, Colón, Saladillo, Carlos Casares, Chascomús, Olavarría, Florencio Varela, Magdalena, General Paz, Mar Chiquita y Marcos Paz.

El pedido de informes del PRO reabre el debate sobre el rol del Estado provincial y el uso de recursos públicos, en un escenario donde el gobierno de Kicillof defiende la presencia territorial como contracara del ajuste impulsado por la administración nacional de Javier Milei.