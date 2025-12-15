El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, encabezó el cierre del Plenario de la Militancia del PJ en su distrito y, desde su cuenta en X, brindó detalles del mismo: "Nuestro compromiso es transformar los conflictos y desafíos que nos plantea la realidad en soluciones concretas. Y eso se construye entre todos: por eso participaron militantes históricos y jóvenes de las nuevas camadas, representando a las 14 ciudades de Lomas de Zamora, nuestras Comunidades Justicialistas".

"Hace dos años, cuando decidimos conformar el Gobierno de la Comunidad y planteamos que la militancia debía ser el brazo ejecutor de este proyecto, lo hicimos convencidos de que estábamos empezando a crear las condiciones para que el pueblo de Lomas viva mejor", dijo el alcalde.

"Ante las reducción presupuestaria y el ahogo que florezca la creatividad, y ante el individualismo: la Comunidad. En ese camino, reafirmamos nuestro acompañamiento a Cristina frente a una proscripción que va en contra de la voluntad de millones de personas que creen en un país más justo", comentó.

Otermin dijo que "El corazón de este proyecto es generar políticas de gobierno capaces de dar respuestas reales a nuestra comunidad y proyectar un futuro para nuestra ciudad, la Provincia y el país. Lo vamos a hacer en paz, con amor y con la comunidad como bandera".

Se realizó el Congreso de la Comunidad

"Gracias a los más de 5 mil vecinos de Lomas que se sumaron al Congreso de la Comunidad: Gracias congresales de la Comunidad por ser los protagonistas de esta historia. Compartimos una jornada extraordinaria en el Parque, junto a Daniela, Sol, instituciones y muchísimos vecinos, para empezar a construir juntos la Agenda de trabajo 2026", escribió el alcalde en sus redes.

Y explicó que "El Congreso es, por segundo año, un espacio sagrado, porque lo planteamos como un acto de resistencia contra el individualismo. Aunque esté todo difícil, vinimos acá porque queremos que haya un futuro mejor".

"Vivimos en una época que nos empuja a encerrarnos. A mirar la pantalla de nuestro teléfono y olvidar al que tenemos al lado. Sin embargo, muchísimos lomenses este sábado hicieron lo contrario y derrotaron al algoritmo", expresó el mandamás.

"Yo quiero pedirles que nos miremos a los ojos en Comunidad, como en la Antigua Grecia en la que muchos vieron que la plenitud humana sólo era posible de alcanzar en la Polis, en el espacio público, en el Ágora. Hoy, en Lomas, recreamos esa Ágora. Este Congreso de la Comunidad es nuestra plaza pública. Juntos reivindicamos la política en su sentido más noble y antiguo: como la herramienta para transformar la realidad a través de la palabra y el acuerdo. En Paz. Sin violencia", dijo.

"Vamos a emplear la tecnología pero con una mirada humana, para amplificar la escucha, para que lo que las ideas que surjan acá se transformen en datos vivos para la toma de decisiones", comentó el mandamás.

"Estamos construyendo un modelo híbrido: la calidez y la empatía de la militancia barrial, potenciada por la eficiencia y la velocidad de la inteligencia artificial. Eso es modernizar el Estado. En definitiva, queridos vecinos, estamos uniendo las puntas de la historia. Sigamos construyendo, con la memoria en nuestras raíces y la mirada en el futuro, una tierra solidaria, la tierra de las Lomas de Zamora. Agendense todos, el sábado 12 de septiembre hacemos el Congreso de la Comunidad 2026", cerró.