Sujarchuk: "Construimos un Escobar que hoy es vanguardia"

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, cumplió diez años desde el inicio de su primer mandato y realizó un balance amplio sobre el proceso de transformación del distrito. Al respecto, expresó: “Estamos orgullosos por todo lo realizado, pero mantenemos la humildad ya que sabemos todo lo que falta por hacer. Desde hace 10 años estamos construyendo juntos y entre todos, el futuro que siempre soñamos. Y para hacerlo, fuimos contra la corriente y el viento de frente: dejamos atrás un Escobar en el que no había nada y construimos un Escobar que hoy es vanguardia en infraestructura, seguridad, salud, educación, inclusión social y producción”.

El jefe comunal repasó el camino transitado por la gestión local aun en un contexto nacional cambiante. “Pasamos la pandemia, tres presidentes y atravesamos una profunda y constante crisis económica en la Argentina. Pero con planificación estratégica y mirada a largo plazo logramos un crecimiento histórico”, puntualizó.

Los principales logros de la década: infraestructura, educación, salud y empleo

Entre los avances que definieron estos diez años, Sujarchuk enumeró una serie de hitos que abarcan distintas áreas de gobierno. “Tenemos números récord en nuevos asfaltos, pavimentos, estabilizados, alumbrado LED y ampliación de las redes de agua corriente, cloacas y gas”, afirmó.

En materia de seguridad, destacó dos pilares fundamentales de la gestión: “También creamos nuestra Policía Municipal y construimos el Centro de Monitoreo más moderno e innovador de toda la Provincia”. En paralelo, hizo hincapié en el impacto de las políticas de salud, remarcando que el distrito “alcanzó la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia”.

El intendente señaló además un rasgo distintivo del distrito: “Nos convertimos en el único municipio de la Argentina que administra todos los niveles educativos”, un hecho que marca un rol central en la planificación pedagógica local. A su vez, recordó que hace pocos meses se anunciaron “inversiones millonarias para generar 4 mil empleos en los próximos años”.

Sujarchuk resumió estos avances como resultado de una transformación estatal profunda: “Todo esto es porque dejamos atrás el Municipio analógico y burocrático y nos convertimos en un Estado Dinámico, Ágil, Sencillo y Eficiente”.

Lo que viene: políticas para el Escobar del Centenario

De cara al futuro, el intendente adelantó los objetivos para su último tramo de mandato. “Tenemos la experiencia para potenciar las políticas y los programas de inclusión social que nos permitan elevar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas”, aseguró. También destacó “la fuerza de saber sortear los contratiempos y la convicción para seguir construyendo el Escobar del Centenario y una vida mejor para la comunidad actual y las próximas generaciones”.

Escobar, sede del Pre–India AI Impact Summit 2025

Además de su repaso de gestión, el intendente encabezó un evento internacional de relevancia estratégica: el Pre–India AI Impact Summit 2025, realizado en Escobar como antesala del India AI Impact Summit 2026, considerado uno de los foros globales más influyentes en materia de inteligencia artificial orientada al desarrollo inclusivo.

Sujarchuk participó en el encuentro junto al embajador de India, Ajaneesh Kumar; el director de Relaciones Internacionales del Instituto de Innovación Digital, Claudio Martínez; y el cofundador y CEO de Innova Tools, Javier Parysow.

“Este evento es organizado por la embajada, y nosotros tenemos el enorme gusto y placer de ser los anfitriones. India es una potencia mundial en desarrollo que ha entendido la revolución tecnológica y el mundo que viene, y se ha posicionado firmemente en ese lugar”, explicó el intendente. Luego agregó: “La generosidad del embajador, al ofrecernos capacitación, integrarnos y permitirnos ser parte de este Summit, representa una gran oportunidad que más de 300 empresarios de nuestro distrito hoy presentes valoran profundamente”.

El mensaje de India y nuevas oportunidades para el distrito

Durante la jornada, el embajador Ajaneesh Kumar destacó la mirada humanista que debe acompañar a los avances tecnológicos. “Cualquier desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial debe tener en cuenta al ser humano y su desarrollo. Porque, al fin y al cabo, el propósito de cualquier avance tecnológico es para el beneficio de la humanidad. Este pensamiento es el que compartimos con el intendente Ariel Sujarchuk, quien es un experto en este tema. Por eso guardamos un vínculo especial con él y con el pueblo escobarense que acompaña estas iniciativas”, sostuvo.

El diplomático también anunció becas destinadas a estudiantes e investigadores del distrito, con el fin de fomentar intercambios culturales, sociales y empresariales.

Los ejes del encuentro: IA pública, ecosistemas colaborativos y sustentabilidad

El Pre–Summit abordó temas clave que formarán parte del India AI Impact Summit 2026, como la implementación de inteligencia artificial eficiente en servicios públicos, el desarrollo de Infraestructura Digital Pública para sostener la innovación inclusiva, la creación de modelos de IA accesibles y de bajo cómputo, la articulación entre gobiernos, universidades y empresas, la capacitación y reconversión laboral, la puesta en marcha de proyectos piloto en educación, salud, industria, PyMEs y ciudades inteligentes, así como aplicaciones vinculadas a sustentabilidad y eficiencia energética.

Paneles, networking y nuevas alianzas internacionales

El evento incluyó un panel moderado por Claudio Martínez, con la presencia de Sujarchuk, Marcos Suárez Alais —director de New Business Development de Easy Commerce–CACE— y Javier Parysow, CEO de Innova Tools. La jornada cerró con un cóctel de networking bajo un esquema B2B/B2G que permitió reuniones breves entre representantes de empresas, gobiernos y organizaciones internacionales para iniciar posibles colaboraciones.

Escobar, municipio pionero en inteligencia artificial

El distrito continúa consolidándose como un referente en innovación tecnológica. Es uno de los nueve municipios que integran la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR). En septiembre lanzó el Observatorio de Movilidad junto a Google, Ualabee y Waze, que brinda datos en tiempo real sobre incidentes y demoras.

A esto se sumó la incorporación del planificador de viajes Mi Bus a la plataforma Escobar 360°, una herramienta que mejora la experiencia de los usuarios del transporte público con horarios actualizados y alternativas más rápidas.

En octubre, Escobar se convirtió en el primer municipio del país en aprobar una ordenanza para regular el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la gestión pública. Y recientemente, el asistente virtual Flora obtuvo un reconocimiento en los Premios INARIA 2025 por su aporte a una administración más eficiente y cercana a los vecinos.