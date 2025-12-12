Las Heras avanza con viviendas del barrio El Mirador
El Municipio sorteó 15 viviendas de la Etapa 4 del barrio El Mirador y presentó una plataforma para consultar y pagar tasas desde casa.Municipales12 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de General Las Heras llevó adelante el sorteo de 15 viviendas sociales correspondientes a la Etapa 4 del barrio El Mirador, una iniciativa que representa un paso decisivo para vecinos y vecinas que aguardan la posibilidad de acceder a su hogar.
Estas casas integran un conjunto mayor de 61 viviendas, un proyecto que avanza a partir del trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio, con el acompañamiento permanente del Instituto de la Vivienda.
Desde la comuna destacaron que cada nombre sorteado simboliza mucho más que la entrega de una llave: implica la posibilidad de construir un proyecto propio, compartir nuevos momentos, encontrar tranquilidad y consolidar raíces en la comunidad.
El Municipio agradeció la participación de todas las familias y felicitó especialmente a quienes inician una nueva etapa en sus vidas a partir de este logro habitacional.
Agradecimiento al Gobierno Provincial
En el marco del sorteo, la gestión local expresó un reconocimiento especial al gobernador Axel Kicillof, a la ministra Silvina Batakis, al Instituto de la Vivienda y a todo el equipo del Gobierno provincial. Según señalaron, el acompañamiento, la inversión y el trabajo conjunto hacen posible que estas soluciones habitacionales se concreten para los vecinos de General Las Heras.
El mensaje destacó también la importancia de sostener una agenda que priorice el acceso a la vivienda, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las comunidades del distrito.
Nueva herramienta digital: Portal de Tasas Web
En paralelo, el Municipio presentó oficialmente el Portal de Tasas Web, una plataforma que moderniza el sistema municipal y facilita el acceso de los contribuyentes a sus trámites habituales.
Este nuevo portal permite consultar, descargar, imprimir y pagar tasas municipales —inmueble, rodado y comercio— sin necesidad de acercarse de manera presencial al edificio municipal. La iniciativa busca ofrecer mayor agilidad, transparencia y comodidad, consolidando un paso más en la modernización del Estado local.
Desde la gestión remarcaron que Tasas Web representa trámites más simples, pagos más rápidos y un acceso más claro a la información de cada contribuyente, acompañando la transformación digital que se viene impulsando en el distrito.
