Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las viviendas sociales, la provincia de Buenos Aires implementa políticas públicas para que cada vez más familias accedan de forma gratuita a la escritura de su hogar.

En ese sentido, como representante del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo, estuvoen el partido de General Las Heras junto al Intendente Javier Osuna; el Subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar y el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini para entregar 133 escrituras.

“El trabajo articulado entre el municipio y la Provincia con un Gobernador como Axel Kicillof que pone a la regularización dominial como un eje central de su gestión”, dijo Ralinqueo.

“Esto es fundamental para lograr un Municipio más ordenado, para darles más oportunidades a las familias que menos tienen. Es trabajar en lo que pensamos y entendemos que es la comunidad organizada”, agregó.

Además Ralinqueo transmitió el saludo de la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y valoró el trabajo “de los empleados de la provincia de Buenos Aires y de los empleados municipales que desarrollan un proceso que da tranquilidad y seguridad a las familias”.

Es importante mencionar que las escrituras se tramitaron de forma gratuita mediante el programa “Mi escritura, mi casa”, que permite la regularización dominial con que cada vecino y vecina obtiene la seguridad jurídica de su hogar y puede acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación o presentar la escritura como garantía.