La Provincia entregó más de 100 escrituras en General Las Heras

Los títulos de propiedad se tramitaron de forma gratuita para otorgar seguridad jurídica a las familias.

02 de diciembre de 2025

Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las viviendas sociales, la provincia de Buenos Aires implementa políticas públicas para que cada vez más familias accedan de forma gratuita a la escritura de su hogar.

Las Heras

En ese sentido, como representante del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo, estuvoen el partido de General Las Heras junto al Intendente Javier Osuna; el Subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar y el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini para entregar 133 escrituras.

“El trabajo articulado entre el municipio y la Provincia con un Gobernador como Axel Kicillof que pone a la regularización dominial como un eje central de su gestión”, dijo Ralinqueo.

“Esto es fundamental para lograr un Municipio más ordenado, para darles más oportunidades a las familias que menos tienen. Es trabajar en lo que pensamos y entendemos que es la comunidad organizada”, agregó.

Además Ralinqueo transmitió el saludo de la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y  valoró el trabajo “de los empleados de la provincia de Buenos Aires y de los empleados municipales que desarrollan un proceso que da tranquilidad y seguridad a las familias”.

Es importante mencionar que las escrituras se tramitaron de forma gratuita mediante el programa “Mi escritura, mi casa”, que permite la regularización dominial con que cada vecino y vecina obtiene la seguridad jurídica de su hogar y puede acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación o presentar la escritura como garantía.

