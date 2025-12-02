La Provincia entregó más de 100 escrituras en General Las Heras
Los títulos de propiedad se tramitaron de forma gratuita para otorgar seguridad jurídica a las familias.Municipales02 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las viviendas sociales, la provincia de Buenos Aires implementa políticas públicas para que cada vez más familias accedan de forma gratuita a la escritura de su hogar.
En ese sentido, como representante del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo, estuvoen el partido de General Las Heras junto al Intendente Javier Osuna; el Subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar y el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini para entregar 133 escrituras.
“El trabajo articulado entre el municipio y la Provincia con un Gobernador como Axel Kicillof que pone a la regularización dominial como un eje central de su gestión”, dijo Ralinqueo.
“Esto es fundamental para lograr un Municipio más ordenado, para darles más oportunidades a las familias que menos tienen. Es trabajar en lo que pensamos y entendemos que es la comunidad organizada”, agregó.
Además Ralinqueo transmitió el saludo de la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y valoró el trabajo “de los empleados de la provincia de Buenos Aires y de los empleados municipales que desarrollan un proceso que da tranquilidad y seguridad a las familias”.
Es importante mencionar que las escrituras se tramitaron de forma gratuita mediante el programa “Mi escritura, mi casa”, que permite la regularización dominial con que cada vecino y vecina obtiene la seguridad jurídica de su hogar y puede acceder a nuevos derechos como gestionar la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación o presentar la escritura como garantía.
Fernández: "La Ley de Financiamiento es para permitir que la provincia siga funcionando"
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, acompañó al gobernador Axel Kicillof en la presentación que realizó para explicar la importancia de que se apruebe la Ley de Financiamiento.
Luján: avanzan las obras de “Clubes en Marcha” y el mejoramiento vial en Cortínez
El Municipio informó avances en las mejoras de infraestructura deportiva para 20 escuelas de fútbol y en la intervención de calles en Cortínez, todo financiado con recursos locales.
Echarren: "Milei ahoga ilegalmente a la Provincia y abandona a nuestros vecinos"
El mandamás de Castelli, Francisco Echarren, acompañó al gobernador Axel Kicillof en la presentación que realizó para explicar la importancia de que se apruebe la Ley de Financiamiento.
Alessandro: "Apoyamos esta ley porque incluye un fondo específico para los municipios que es vital"
El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, acompañó a Kicillof en la presentación que realizó para explicar la importancia de que se apruebe la Ley de Financiamiento.
Quién es Madero y por qué su ascenso en Defensa genera polémica
Presti asciende a Guillermo Madero y se arma lío en Defensa: críticas, antecedentes explosivos y un movimiento que reaviva la pelea por los derechos humanos.
Sileoni se despidió y Terigi asumió en Educación bonaerense
Kicillof oficializó la salida de Sileoni y designó a Terigi. Aval legislativo, fuerte apuesta al perfil académico y un llamado a “cuidar a los educadores”.
Arsénico en el agua de Ezeiza desata bronca y miedo entre vecinos que apuntan a Gastón Granados
Ezeiza sigue en alerta por los altos niveles de arsénico en el agua, mientras el silencio del intendente Granados genera indignación entre los vecinos, que temen por riesgos de cáncer, lesiones en la piel y problemas cardíacos.