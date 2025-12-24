Milei recibió a pastores evangélicos en la Casa Rosada en medio de la tensión con la Iglesia Católica

Milei recibió a pastores evangélicos en la Casa Rosada en medio de la tensión con la Iglesia Católica

El presidente Javier Milei mantuvo este martes un encuentro con referentes pastorales de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) en la Casa Rosada, en un contexto marcado por la creciente distancia entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica.

La reunión se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, en la antesala de las celebraciones de Navidad, y contó con la participación de autoridades de ACIERA y funcionarios del Ejecutivo libertario. Desde los canales oficiales se destacó que la actividad incluyó un “emotivo momento”.

Un encuentro en la previa de Navidad

Durante la jornada, el Presidente dirigió unas palabras a los presentes y dejó un mensaje con fuerte contenido religioso. “Gracias, estoy profundamente agradecido. Valoro enormemente que estén acá, en este momento. Y desearles, de todo corazón, felices fiestas. Que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo nos acompañen”, expresó Milei.

El evento incluyó además un momento musical a cargo de un coro que interpretó canciones religiosas, del que participaron funcionarios del oficialismo presentes en la actividad.

Una agenda sostenida con el mundo evangélico

A lo largo de 2025, Milei desarrolló una agenda activa con sectores de la Iglesia Evangélica, que incluyó visitas a templos, encuentros institucionales y celebraciones religiosas.

El mandatario mantiene, además, una relación pública vinculada al judaísmo y sostuvo reuniones con referentes evangélicos en distintos puntos del país. En ese marco, relevamientos de opinión difundidos durante el año reflejaron altos niveles de acompañamiento del electorado evangélico hacia la actual administración.

Un antecedente reciente se produjo a comienzos de noviembre, cuando Milei encabezó una oración en la Casa de Gobierno junto a dirigentes evangélicos por el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, antes de un viaje oficial a Estados Unidos. Ese mismo mes, también recibió al pastor estadounidense Franklin Graham, una figura cercana al expresidente Donald Trump.

El trasfondo de la tensión con la Iglesia Católica

El vínculo entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica mostró cambios significativos desde la asunción de Milei. Por segundo año consecutivo, los obispos no realizaron el tradicional saludo personal al Presidente con motivo de las Fiestas.

La decisión se adoptó luego de que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) no obtuviera respuesta a los pedidos de audiencia presentados en 2024, por lo que resolvió enviar una comunicación formal. El Presidente respondió por la misma vía, sin concretar el encuentro.

Desde ámbitos eclesiásticos señalaron malestar por la falta de diálogo oficial, especialmente en un contexto en el que Milei mantuvo reuniones con referentes evangélicos y autoridades del judaísmo.

Cruces, críticas y gestos políticos

La relación entre Milei y la Iglesia Católica ya había atravesado episodios de tensión desde el inicio de su trayectoria presidencial, cuando el mandatario calificó al papa Francisco como “el representante del Maligno en la Tierra”. Aquellas declaraciones derivaron en una misa de desagravio impulsada por sacerdotes de barrios populares.

Con posterioridad, Milei pidió disculpas, mantuvo un encuentro con Jorge Bergoglio y participó de una audiencia en el Vaticano. Más adelante, el entonces Pontífice cuestionó el accionar policial durante una manifestación de jubilados en la que se utilizó gas pimienta.

A este escenario se sumaron críticas de obispos, entre ellos el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, quien puso reparos sobre la asistencia financiera de Estados Unidos al Gobierno argentino y expresó dudas sobre sus condiciones.

También hubo objeciones eclesiásticas por la decisión oficial de no incrementar partidas destinadas al sistema de salud y a la atención de personas con discapacidad, además de cuestionamientos al estilo confrontativo del Presidente, que fue moderado tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un contexto marcado por encuestas y la necesidad de consensos en el Congreso.

El impacto en la visita del Papa a la Argentina

Desde sectores vinculados a la Iglesia advirtieron que un vínculo distante con el Gobierno podría incidir en una eventual visita del papa León XIV a la Argentina. El Pontífice manifestó en reiteradas oportunidades su intención de viajar al país, en reemplazo de la visita que no pudo concretar Francisco.

El itinerario incluiría Uruguay y posiblemente Perú, y se evalúa el segundo semestre del próximo año como una de las fechas tentativas, en un contexto donde el vínculo político y religioso sigue siendo observado con atención.