Tras el lanzamiento a nivel nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como una nueva instancia de construcción política dentro del peronismo y la mira puesta en disputar el rumbo del país frente al gobierno de Javier Milei, el gobernador bonaerense Axel Kicillof trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica y social, cuestionó el ajuste libertario y planteó la necesidad de “una alternativa distinta” de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En una entrevista radial, Kicillof aclaró este miércoles que el lanzamiento del espacio no debe leerse en clave electoral inmediata. “No es el lanzamiento de una campaña electoral, no son dos años de campaña, ni de una candidatura, es de una construcción, de una vocación y de un trabajo que consiste en presentar una alternativa a Milei”, afirmó.

Según explicó, el MDF busca interpelar a sectores más amplios que el peronismo tradicional: “Esto trasciende estrictamente al peronismo, es el campo popular, es a quienes creen en lo federal, en lo productivo, en la soberanía, en la ciencia, en la cultura nacional”.

Críticas al ajuste y a la política económica nacional

En ese marco, el gobernador apuntó contra las consecuencias sociales del programa económico del Gobierno nacional y sostuvo que existe un rechazo mayoritario a sus ejes centrales. “Cada vez que preguntan en las encuestas que se hacen ahora, si la gente está de acuerdo con destruir la salud pública, le dicen que no a Milei”, señaló. También cuestionó el impulso privatizador: “Cuando les hablan de las privatizaciones, también dicen que no, porque ya vivimos privatizaciones que fueron ruinosas y desastrosas”.

Kicillof vinculó este escenario con un contexto internacional que, según dijo, desmiente el discurso oficial. “Uno puede tener críticas, puede tener diferencias, pero Donald Trump plantea reindustrializar Estados Unidos y políticas proteccionistas, mientras Milei dice Argentina último”, contrastó.

Obra pública frenada y tensión con las provincias

El mandatario bonaerense también se refirió al vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores, y explicó las dificultades que enfrenta la gestión provincial por la paralización de recursos nacionales. “Milei paró toda la obra pública y ni va a terminar alguna con 90% de avance. Nosotros tenemos 16.000 viviendas paradas por Milei en la Provincia de Buenos Aires”, denunció.

En ese sentido, apuntó contra el rol del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Lo mandaron a hablar con los gobernadores para juntar votos para leyes espantosas, muchas veces a cambio de promesas o de extorsiones directamente”, sostuvo, y agregó: “Lo cierto es que Milei no cumplió nada, que Francos no cumplió nada”.

En ese marco, Kicillof sostuvo que ese esquema de negociaciones derivó en un recambio en el Ministerio del Interior y cuestionó el rol que asumió Diego Santilli, a quien describió recorriendo las provincias con propuestas de intercambio político explícitas. “Van a las provincias, te doy esto si hacés tal cosa. La verdad que es lo más reñido que puede haber con un proceso democrático. Los votos no son con convicción”, afirmó.

El gobernador precisó además el reclamo económico de la Provincia: “Son como 11.000 millones de dólares que le debe a la Provincia de Buenos Aires y que estamos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia”.

Una construcción política con anclaje territorial

Consultado sobre el armado del MDF, el gobernador destacó la participación y el volumen político del espacio. “En Provincia de Buenos Aires vinieron como 1.500 dirigentes. Habíamos tenido en mayo un plenario de militancia que fueron decenas de miles”, remarcó. Y aclaró: “Nada de esto es contra otros sectores del peronismo, pero hay un espacio que amerita desarrollar y construir, participativo y abierto”.

Finalmente, Kicillof advirtió que el escenario social no admite dilaciones. “Quedan dos años para el 2027, pero esto no se aguanta. Son cierres de empresas cotidianos y hace falta darle un cauce y un camino alternativo”, concluyó.