El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires dejó al descubierto una serie de irregularidades administrativas, falencias documentales y gastos cuestionados en la rendición de cuentas del ejercicio 2022 de la Municipalidad de General Rodríguez, cuya responsabilidad política recae en el intendente Mauro García.

Aunque el organismo finalmente levantó cargos económicos millonarios tras presentaciones tardías del Ejecutivo local, el expediente es contundente: las observaciones existieron, fueron graves y derivaron en sanciones concretas, incluida una multa personal al jefe comunal, ya abonada.

El fallo del organismo de control se suma a una acumulación de cuestionamientos que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene relevando desde el distrito, donde vecinos denuncian abandono urbano, inseguridad persistente, deficiencias en la gestión municipal y fallas en servicios esenciales.

Gastos sin interés municipal y uso personalista de fondos

Uno de los puntos más sensibles del fallo del Tribunal de Cuentas estuvo vinculado al uso de fondos públicos para gastos que no acreditaban interés municipal. En particular, se observó la compra de lonas para eventos deportivos que, según la documentación original, llevaban la leyenda “Mauro García Intendente”, desnaturalizando el carácter institucional de la contratación.

La auditoría consideró que ese gasto violaba normas básicas del régimen de contabilidad municipal y el principio de objetividad que debe regir la publicidad oficial, al configurar un uso con sesgo personalista de recursos del Estado. Por ese motivo, se había formulado un cargo económico contra el intendente y el contador municipal, que fue levantado recién tras aclaraciones posteriores. El dato político es ineludible: la rendición original fue deficiente y el daño institucional ya estaba expuesto.

Honorarios legales y documentación fuera de término

El expediente también detectó pagos por más de 1,5 millones de pesos en honorarios profesionales a abogados que, además, tenían relación de dependencia con el municipio. El Tribunal de Cuentas advirtió la ausencia de convenios homologados, liquidaciones detalladas y planillas obligatorias, lo que impedía verificar la legalidad de esos pagos.

Vecinos de General Rodríguez exigen respuestas del municipio ante el avance del delito.

Si bien los cargos fueron luego levantados tras la incorporación de documentación y desistimientos, el organismo fue claro: los respaldos no fueron presentados en tiempo y forma, incumpliendo obligaciones elementales de la administración financiera municipal.

Multa al intendente y responsabilidad política

Más allá del resultado final del recurso de revisión, el Tribunal de Cuentas aplicó el principio de responsabilidad previsto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y señaló expresamente a Mauro García como responsable solidario de las irregularidades detectadas.

El dato es concreto y consta en el expediente oficial: el intendente fue sancionado con una multa de 150 mil pesos, que abonó el 14 de mayo de 2024. La existencia de ese pago descarta cualquier intento de presentar el fallo como una absolución plena. Hubo sanción, reproche institucional y reconocimiento de incumplimientos.

Las críticas se multiplican en el distrito

Las observaciones del Tribunal de Cuentas se dan en un contexto de creciente malestar social. En diálogo con este medio, el dirigente de Compromiso por General Rodríguez Ariel Martínez afirmó: “Recibimos innumerables muestras de vecinos de todos los puntos del pueblo enviándonos fotografías de calles anegadas, esquinas llenas de basura, calles que hace años no se barren y una inseguridad creciente”.Y agregó: “Es una gestión en retroceso, que no da respuestas. Es de las peores gestiones que hemos tenido en nuestro distrito”.

Sobre la inseguridad, Martínez fue aún más contundente: “Es una película de terror. El vecino está agotado de que nadie haga nada. La única respuesta que da el Ejecutivo es que la culpa la tiene Milei. Eso ya no se lo cree nadie”. Además, aseguró que “los recursos están pero no se aplican”.

Reclamo vecinal por acumulación de basura en General Rodríguez.

En la misma línea, la dirigente Laura Coratti sostuvo: “Soy nacida en el pueblo y es triste ver cómo se va deteriorando todo. Rodríguez está muy inseguro. Entran a casas, a clubes, a escuelas, a media cuadra de la comisaría”. Y advirtió: “Ya hubo tres marchas por seguridad. Los vecinos piden, por favor, que les dejen de robar”.

Coratti también cuestionó el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar: “La caja de alimentos es una por niño y entregan una por familia. La Provincia deposita el dinero, pero el servicio no está funcionando correctamente”.