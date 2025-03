En GRUPOLAPROVINCIA.COM seguimos de cerca la gestión del intendente de General Rodríguez, Mauro García, que enfrenta crecientes cuestionamientos debido a la falta de obras y el deterioro de los servicios básicos, como la recolección de residuos. Vecinos de distintos barrios vienen alertando sobre la inseguridad creciente, la expansión del narcotráfico y las manifestaciones en reclamo de mayor protección, sin que la administración local brinde soluciones concretas.

En este contexto, el concejal de Compromiso por General Rodríguez, Ariel Martínez, se refirió al "abandono del municipio" en áreas claves. "Están enfocados en cuestiones partidarias, como el plenario que organizan a fin de mes, donde la prioridad parece ser la foto del intendente con Cristina Fernández, avivando la interna en su espacio", afirmó.



-Vecinos de distintos sectores de la ciudad, como el barrio Bicentenario, han denunciado la acumulación de basurales y quemas en la vía pública, una problemática que se viene arrastrando desde hace meses. En este contexto, ¿cree que persiste un abandono por parte del municipio?

Desde nuestro bloque estamos en contacto permanente con las demandas de los vecinos. De hecho, en la última sesión del Concejo Deliberante aprobamos varias comunicaciones al respecto, entre ellas una sobre el basural de Camino a Navarro y otra sobre un basural que nuestro presidente de bloque, el ingeniero Darío Kubar, calificó como posiblemente el más grande de la provincia de Buenos Aires si no se frena a tiempo, que es el del barrio Bicentenario.

Hay videos de vecinos donde se ven camiones arrojando todo tipo de residuos. No solo es preocupante lo que circula en redes sociales, sino el impacto ambiental que esto genera. Esto contradice totalmente el discurso oficial sobre el cuidado del medioambiente. Mientras desde el municipio hablan de sustentabilidad, en la práctica hay un abandono total de la gestión en estos temas. Crecieron la desidia y el abandono y, claramente, empeoró la gestión del día a día.

Además, lo más notorio es que se han dejado de lado tareas esenciales del municipio, como el barrido, la limpieza, la recolección de residuos, la iluminación y el bacheo. Hace años que no vemos planes concretos para mejorar las calles, que con el tiempo y el uso se deterioran. Y ni hablar de la catástrofe con la inseguridad.

Asfalto roto en barrio Bicentenario de General Rodríguez. (Foto: La Posta Noticias)

-Concejales de distintos espacios políticos coinciden en que el reclamo vecinal por la inseguridad es constante y que incluso ha habido manifestaciones frente al municipio. ¿Considera que esta es la mayor preocupación de los habitantes de General Rodríguez?

Sí, sin dudas es uno de los problemas más graves. La falta de limpieza, el estado de las calles y la falta de iluminación son cuestiones que afectan la calidad de vida de los vecinos pero, además de estos problemas, la seguridad es una preocupación central porque, más allá de que se pierdan bienes materiales, en muchos casos está en riesgo la vida de las personas.

García junto al ex presidente, Alberto Fernández.

Lo que muchos intendentes kirchneristas no terminan de comprender es que la inseguridad no es un tema ideológico, sino una realidad que afecta principalmente a los sectores más humildes. El que tiene más recursos puede pagar una alarma o seguridad privada; el que tiene aún más, vive en un barrio cerrado. Pero el trabajador que sale a las cinco de la mañana a tomar el colectivo en un barrio sin calles en condiciones ni alumbrado público, es el que está más expuesto a los delincuentes.

Si bien la seguridad en términos generales es responsabilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, los municipios también tienen mucho por hacer. En este sentido, la interna política entre el intendente, que parece estar más alineado con Cristina Fernández, y el gobernador Axel Kicillof, podría estar influyendo en la falta de gestión en esta área.

Quema en el "flamante basural" del barrio Bicentenario.

-Entonces, desde su punto de vista, ¿el intendente está más enfocado en esta disputa interna que en la gestión local?

Desde ya, de hecho, en la apertura de sesiones prácticamente no hubo anuncios de obras. Hablan de lo que hicieron, aunque muchas de esas afirmaciones no sé si son del todo chequeables, pero no mencionan qué planean hacer a futuro. En lugar de gestionar, están enfocados en cuestiones partidarias, como el plenario que organizan a fin de mes, donde la prioridad parece ser la foto del intendente con Cristina Fernández, avivando la interna en su espacio.

-Hablábamos de la crisis ambiental por los basurales y del deterioro en los barrios. También mencionó la falta de cercanía del intendente con la gente. ¿Cree que esto responde a una falta de interés en la gestión?

General Rodríguez está profundamente estancado. De hecho, creo que García es un intendente en retirada, se lo ve agotado y sin respuestas. Hoy su gobierno se limita a la excusa y no a la acción. Cada problema es atribuido a factores externos y las cuestiones del día a día quedan irresueltas.