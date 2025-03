La gestión de Juan Ibarguren en Pinamar enfrenta crecientes críticas por parte de los vecinos, quienes señalan que la actual administración repite los mismos errores de su predecesor, Martín Yeza, cuyas políticas también fueron objeto de cuestionamientos por la mala administración de los recursos y el abandono de los barrios. Como también te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la ciudad se ve ahogada por un aumento desmesurado de impuestos y una crisis en el sistema de salud, que continúa deteriorándose sin soluciones a la vista.

En esta oportunidad, Gregorio Estanga, concejal del Frente de Todos en Pinamar, denunció la crisis económica municipal, el aumento descontrolado de tasas y la falta de inversión en áreas clave como educación y cultura. Además, criticó el "maquillaje" de obras como la rotonda inconclusa, mientras los barrios padecen hambre y tarifas impagables.



-¿Qué balance hace de la gestión de Juan Ibarguren en el primer año y tres meses de gobierno?

Haciendo una síntesis te puedo dar tres cuestiones estructurales que son iguales a los ocho años de Martín Yeza. Yeza en plena pandemia hizo una bicisenda. Ibarguren en este tiempo declaró la emergencia económica del municipio, y obviamente que si hay una emergencia económica en el municipio en estos tiempos del presidente (Javier) Milei, no solo está en crisis la economía del Estado, del empleado municipal, del organismo, sino que también de la población.

Aun así, cuando la góndola es pesada, cuando la gente no está llegando a pagar el alquiler a fin de mes, no está llegando a cubrir la mesa diaria, en el mes donde el desayuno de los chicos ya no tiene yogur, no tiene leche, no tiene mermelada, no tiene fruta, Ibarguren hizo una rotonda, que todavía no la terminaron.

Estructuralmente el gobierno es una maqueta, no para escuchar y darle respuestas a la gente, sino para tratar de hacer que escuchan y que trabajan para la gente pero generando otras cuestiones internas en la misma línea que generó Yeza, y la administración pública termina siendo una inmobiliaria gigante, un negocio inmobiliario.

Por otro lado, indexó el aumento de tasas al IPC con un retroactivo de dos meses, pero aumentan las tasas todos los meses, o sea que plata no le falta. Estamos de nuevo ante una situación similar a cuando la gestión de Yeza pedía crédito al banco con altas tasas de interés para pagar salarios, que terminó pagándoselo la provincia de Buenos Aires, y cualquier toma de crédito con tasa de interés para gastos ordinarios implica una mala gestión.

Estamos nuevamente ante la misma gestión, que se quiere encubrir en un intendente nuevo, pero que esta como acorralado por Martín Yeza como diputado, el hermano Alejo en el Concejo Deliberante, y se sigue haciendo lo mismo, una rotonda de millones de pesos en un momento donde la crisis marca que no le está llegando alimento a la gente que necesita trabajo, bueno, la rotonda pueda dar trabajo, pero ¿a cuántos?

Es indescriptible el hecho de que no sea un gobierno diferente a los ocho años de la gestión de el intendente mandato cumplido Martín Yeza que no dejó ninguna fuente fuerte educativa, cultural, no generó nuevos espacios para hacer deportes, o sea la nada misma, más un negocio inmobiliario que tiene que ver con la gestión.

-¿Cuáles son los principales reclamos que reciben los vecinos de los barrios de Pinamar, especialmente en relación a las prioridades que parecen haber cambiado durante esta gestión?

Y los reclamos son por alimento. Tienen galpones llenos de alimentos que se les está venciendo y la gente en Pinamar reclama alimentos. El alquiler de un monoambiente hoy sale 250 0 300 mil pesos, en temporada y en invierno, se ha disparado todo de una manera gigantesca. Las tasas aumentan todos los meses. Tenés acumulación de tasas municipales de un millón de pesos, 30 mil pesos, imposibles de pagar, más el aumento de la luz, que es un caso específico de Pinamar, donde hay casas que no han tenido movimiento, no han tenido gente y les llega una boleta de un millón de pesos de luz.

A un barrio de trabajadores y trabajadoras también, le llega 800 mil pesos de luz. Entonces tenés la luz, tenés el gas, tenés el alquiler, tenés el alimento, la góndola, está está difícil comprar una mermelada, un kilo de hierba, de arroz.

El jornal del obrero del día, en vez de aumentar, está en 35 mil pesos. El trabajador en Pinamar tiene que dejar dos días a la semana de comer algo, tiene que estar a agua, antes era a mate, pero ahora como la yerba está tan cara no pueden comprar, para que su familia tenga los siete días cubiertos, teniendo en cuenta que cuando van al colegio, los chicos tienen cubierta una de las cuatro comidas.

Así que el panorama es siniestro, es perverso, y por ahí escuchamos a los concejales de La Libertad Avanza decir que la gente está feliz, que está todo funcionando bien, que hay un cambio. Yo no sé qué película ven entre el gobierno de Ibarguren y LLA, pero la verdad es que Pinamar, en los barrios de trabajadores tiene un escenario muy pesado y oscuro, porque lo que más pesa hoy es la góndola, es la comida.

-¿Qué opina sobre el plan Pinamar 2050 presentado por Ibarguren?

Es lo mínimo que tenía que hacer. Una persona como Juan que fue secretario de Hacienda y de Turismo, lo mínimo que tiene que tener claro, es hacia dónde quiere ir. A principio de año eso no lo demostró y después salieron con un Pinamar 2050. El primer año y medio del intendente mandato cumplido Martín Yeza, fueron todas chácharas, todo cáscara, sin cubrir las prioridades de lo que necesita la población, la comunidad, Cariló, Valeria, Valeria del Mar, Ostende, Mar de Ostende, Pinamar, Pinamar Centro, Pinamar Norte, que son muchas y diferentes. Hoy tenemos los barrios de los trabajadores y trabajadoras que son Ostende, Valeria, Pinamar barrio San José descuidados, sin ninguna inversión, ahí están acomodando un poco los cordones, las calles, pero es todo maquillaje, muy superficial, el mismo maquillaje de los ocho años anteriores.

Es una pena porque cada año que no se hace nada, cada año que no se avanza con un programa educativo, cada año que no se avanza con un programa cultural serio que sigan el tiempo, que integre a las juventudes, a los que salen de estudiar la secundaria, un centro universitario, los pibes agarran por otro lado.

Además sabemos que en las crisis lo que pasa es lo peor y ninguno quiere ver a nuestros hijos, nuestros sobrinos, hermanos, ni amigos ni a nosotros mismos sumergidos en esa crisis económica donde se agarra el camino que uno no quiere agarrar, el del ocio, para darle de comer a los hijos y a la familia, un padre y una madre, van a hacer cualquier cosa.