Entrevista GLP. “Hubo desacato policial y denuncias previas”: Moccero rompió el silencio tras el control de alcoholemia en Coronel Suárez
El intendente explicó a GRUPOLAPROVINCIA.COM el conflicto generado tras un operativo en Pueblo Santa María, defendió la aplicación estricta de la ley de Alcohol Cero, sostuvo que los controles son competencia municipal y denunció un accionar policial inconsulto que derivó en múltiples presentaciones de vecinos.Videos - Entrevistas18 de diciembre de 2025Mariana Portilla
—Intendente, quedó en el centro de una fuerte polémica provincial tras un control de alcoholemia realizado a la salida de una jineteada en Pueblo Santa María. En ese marco, se habló de una supuesta oposición suya a los operativos viales. Para entender bien la situación: ¿usted no está en contra de los controles ni de la ley de Alcohol Cero, sino que el conflicto se originó en la forma en que se dispuso el operativo y en antecedentes previos del jefe policial? ¿Qué fue lo que ocurrió?
En primer lugar, nosotros estamos defendiendo la ley de Alcohol Cero a rajatabla. La ley es muy clara: los operativos los realiza la Municipalidad, con colaboración de la Policía, pero esa colaboración es estar presente por si pasa algo. Los controles los hace el Municipio.
En este caso, el subcomisario Martín Guevara cometió un desacato, porque se tomó la atribución inconsulta de realizar un operativo de alcoholemia que no estaba previsto ni autorizado. Ese fue el primer punto del conflicto.
—Más allá de ese operativo puntual, usted mencionó que comenzaron a surgir denuncias previas contra este subcomisario. ¿Qué tipo de situaciones le fueron acercando?
A partir de lo ocurrido ese día de la jineteada, empezaron a llegar a la Municipalidad, y a mí en particular, distintas denuncias contra este subcomisario. La gente se animó a denunciarlo porque, aparentemente, hubo falta de transparencia en la organización de eventos.
Hubo situaciones con clubes, como El Progreso, también hubo denuncias de un bar de Bauer, en la Colonia 3, donde se habla de un hostigamiento constante hacia toda esa zona. Con el correr de las horas y de los días, cada vez recibo más denuncias sobre la falta de transparencia de este hombre.
—En las últimas horas se conoció que el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, envió una nota oficial al Superintendente de Seguridad Interior Sur solicitando la incorporación del oficial principal Martín Guevara a la Policía Comunal de su distrito. ¿Qué lectura hace de ese pedido y qué impacto cree que puede tener en el conflicto que se desató en Coronel Suárez?
Sí, parece que Matzkin quiere que este policía vaya a hacer controles de alcoholemia. Eso es desconocer totalmente la ley. Reitero: los controles los hace la Municipalidad, no la Policía.
