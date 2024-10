La gestión de Juan Ibarguren al frente de Pinamar se ha convertido en una montaña rusa de promesas incumplidas y decisiones que parecen estar asfixiando a los vecinos. Mientras el intendente alega una supuesta "emergencia económica", los aumentos de tasas municipales no cesan, los barrios están abandonados y el sistema de salud se desploma. En esta entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Gregorio Estanga, concejal del bloque "Frente de Todos", expone cómo la administración local, lejos de ser un cambio, es la continuidad de los peores años de gobierno de Martín Yeza. ¿El resultado? Un municipio con recursos, pero sumido en el caos.



-Rogelio, ¿cómo evalúa la gestión de Juan Ibarguren al frente del municipio?

En términos generales, la gestión de Ibarguren es una continuación del proyecto que inició el exintendente Martín Yeza, quien ahora es diputado nacional. De hecho, Alejo, su hermano, es el primer concejal. Aunque hay algunos cambios, como el pago a los empleados municipales entre el 1 y el 5 de cada mes, las sanciones al personal continúan, y se implementó un aumento mensual de las tasas municipales. Esto ocurrió bajo la declaración de una emergencia económica, pero la población no puede absorber constantemente estas subas.

Resulta contradictorio que, mientras se habla de emergencia, el municipio sigue incorporando personal y haciendo gastos que no deberían realizarse en este contexto.

El ex intendente, Martín Yeza, junto a Juan Ibarguren.

En paralelo, el sistema de salud está totalmente deteriorado, al igual que las calles de los barrios, que son un verdadero desastre. Aunque la cobrabilidad de las tasas es alta, el servicio sigue siendo deficiente. Los ocho años de gestión de Yeza fueron, sin duda, los peores para la comunidad. Ibarguren, por su parte, alega constantemente que "no hay plata", pero Pinamar es un municipio con recursos.

Parece evidente que está tapando pozos de deudas heredados de la gestión anterior. Durante la gestión de Yeza no se construyó ni un centro cultural, ni una universidad, ni se generaron espacios de participación ciudadana, y el gobierno actual no ha cambiado esa línea de continuidad.

Gregorio Estanga, concejal del bloque Frente de Todos de Pinamar.

-¿Cómo es el clima social en la ciudad, dado que el triunfo de Ibarguren sobre usted fue muy ajustado?

En lo electoral, la gente en un momento se quebró, cuestionando cómo avanzar si la mayoría había votado por mí. Sin embargo, la población tiene ganas de salir adelante, pero espera que el gobierno local empiece a trabajar en los barrios, a mejorar los servicios, que la Municipalidad realmente esté presente en el territorio y resuelva los problemas cotidianos.

-¿Qué sucede con los aumentos desmesurados en las tarifas de la Cooperativa de Agua y Luz local? ¿Cómo impactan en los vecinos?

Ese es otro problema grave. Están llegando facturas de electricidad por un millón de pesos, lo cual es una locura. Además, los últimos análisis de los pozos de agua mostraron la presencia de Escherichia coli, lo que agrava la situación. Tenemos varios frentes de gestión que afectan negativamente a la comunidad.

La realidad es que muchas familias están tan golpeadas como el país mismo; hay chicos que no conocen ni la manteca ni el dulce de leche. Llevo once años comprometido como ciudadano en la política, y este es, sin duda, el peor momento que he visto en cuanto al impacto en la comunidad.