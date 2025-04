La gestión de Fabián Cagliardi en Berisso enfrenta duras críticas desde su asunción. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, las inundaciones, la acumulación de basura y los cortes de luz han generado un fuerte malestar, mientras que la inseguridad y la falta de obras siguen siendo problemas sin solución. Desde distintos sectores lo califican como "el peor gobierno de la historia", acusándolo de desidia y de no tener "prioridades claras" para la ciudad.

En esta oportunidad, Matías Nanni, presidente del bloque de concejales de Juntos, apuntó contra la gestión municipal, señalando una desconexión total con la realidad que atraviesan los vecinos y la falta de respuestas concretas frente al deterioro urbano. Además, criticó la postura oficialista en el Concejo Deliberante ante denuncias por violencia de género y alertó sobre el avance del delito en una ciudad que, según sus palabras, está “a la deriva”.

-¿Cómo analiza la gestión de Fabián Cagliardi al frente del Ejecutivo local? Desde este medio venimos siguiendo su gobierno y las críticas en torno a la basura, la inseguridad y la falta de obras en Berisso. Como edil y vecino, ¿cuál es su visión?

Ese mismo análisis es el que hacemos nosotros: una gestión que está totalmente alejada de la realidad que vive la ciudad, con un intendente que dice que Berisso está creciendo, que mejora, que nuevas empresas se instalan en la ciudad, y es algo que los vecinos no vemos. No vemos obras, no vemos recolección de basura, la ciudad está cada vez más sucia, está cada vez más destruida.

Las calles de tierra no tienen mantenimiento, tenemos una ciudad con cada vez más baches, no hay trabajo genuino en la ciudad de Berisso, y la verdad que es preocupante porque tenemos una ciudad que año tras año va empeorando un poquito más.

-Se ha mencionado con frecuencia que la gestión de Cagliardi tiene una visión de la ciudad que no se condice con la realidad. También se ha agravado el problema de las inundaciones: cada vez que llueve, más calles quedan anegadas y más vecinos quedan imposibilitados de salir de sus casas. ¿Existe algún plan concreto para abordar esta situación?

Sí, lo más preocupante es que se han hecho obras en la ciudad, supuestamente, anunciadas por el Ejecutivo, de sumideros nuevos, de limpieza de los canales de toda la ciudad, y vemos cómo una lluvia corta e intensa inunda toda la ciudad.

Entonces, es una falta de mantenimiento importante y también, si las obras se hicieron como dicen, una inoperancia importante por parte del Ejecutivo a la hora de realizar las mismas.

-Otra concejal de la oposición mencionaba que la inseguridad aumentó considerablemente y que los delincuentes han ganado el espacio público en Berisso. ¿Coincide con ese análisis? ¿Cómo ve la situación del delito en la ciudad?

Sí, porque aparte de lo que ha aumentado, no solo es la cantidad de delitos, sino también la gravedad. No vemos delitos como antes, que eran rateros o robos menores, sino que vemos un aumento en la intensidad y en la gravedad de los mismos, que son preocupantes porque la gente hoy vive con mucho miedo.

-Si tuviera que enumerar los principales problemas que le plantean los vecinos con los que habla a diario, ¿cuáles serían?

La seguridad, después la limpieza y después la falta de mantenimiento de las calles de su barrio. Creo que son los tres puntos más importantes.

La limpieza es uno de los puntos más importantes porque la recolección no pasa por los barrios, pasa con poca frecuencia, la ciudad está sucia y la verdad que es vergonzoso cómo está el municipio actuando en esa temática.

-En el Concejo Deliberante, el oficialismo archivó una denuncia de género contra el concejal Antonio Ligari, acusado de violencia de género y laboral. ¿Cómo analiza el rol de los concejales oficialistas en este caso?

Nosotros fuimos los que hicimos el pedido de apartamiento del concejal Ligari del Concejo Deliberante hasta que la justicia definiera su situación procesal, y la verdad que hemos visto un accionar por parte del oficialismo de encubrimiento y de protección del concejal denunciado, yendo en contra totalmente de lo que siempre pregonan, con una defensa muy tibia, muy frágil, solamente basándose en tecnicismos de por qué no se podía apartar al concejal y no hablando sobre el hecho en sí mismo, que es lo más vergonzoso.

Un concejal que fue acusado de violencia laboral por parte de una trabajadora, que no es la primera denuncia que tiene, y la verdad que es lamentable que el oficialismo haya tomado esa posición a la hora de un tema tan sensible como es la violencia de género, y que los funcionarios públicos tienen que dar el ejemplo.

-El oficialismo local suele levantar la bandera contra la violencia de género. ¿Cree que su postura en este caso contradice ese discurso?

Por supuesto, y uno tiene que actuar en consecuencia a lo que dice. Sino las palabras se las lleva el viento, y en este caso al oficialismo poco le importó lo que le ha pasado a esa trabajadora.

-¿Cómo están trabajando desde el bloque de cara a las elecciones de medio término?

Bien, seguimos trabajando como siempre, en la calle, con los vecinos, y preparando nuestra propuesta electoral para este año. Nosotros queremos que la mayoría de los espacios de la oposición trabajemos juntos para poder sacar a Berisso de la desidia en la que se encuentra.

-La desidia municipal es un tema recurrente en las críticas hacia la gestión actual. En entrevistas anteriores a concejales de distintos espacios se evidencia que la preocupación es la misma. ¿Cómo describiría la situación de Berisso hoy?

Sí, la verdad que hay una desidia municipal muy, muy grande. No hay gestión, no hay obra, y es una ciudad que está totalmente abandonada, a la deriva.