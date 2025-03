Mientras Fabián Cagliardi transita su sexto año al frente del municipio, las críticas hacia su gestión se intensifican. La inseguridad, la falta de respuestas a los reclamos vecinales , los "números que no cierran" y las tensiones con los empleados municipales configuran un panorama cada vez más desgastado.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Maximiliano Fernández, integrante del bloque Juntos por el Diálogo Federal, no dudó en calificar su administración como "la peor de la historia" y apuntó contra la falta de gestión en servicios esenciales como la recolección de residuos y el mantenimiento urbano.

-¿Cómo evalúa la gestión de Fabián Cagliardi en la ciudad?

La realidad es que mi análisis puede sonar cruel, pero desde nuestro bloque entendemos que nunca se ha vivido en la ciudad una situación como la actual en cuanto a las prestaciones que debería brindar el municipio. Evaluando la gestión a lo largo del tiempo, consideramos que esta es la peor administración en la historia de Berisso.

Desde la recolección de residuos, que carece de frecuencia y horarios claros—un problema que todo vecino conoce y padece—hasta las inundaciones y los cortes de luz imprevistos, la magnitud de estas falencias no tiene precedentes en la ciudad.

Pero Cagliardi prefiere escudarse en la excusa de que la culpa la tiene el gobierno nacional cuando hay responsabilidades que son pura y exclusivamente del municipio y tendrían que realizarse con recursos propios.

-¿Por qué la gestión local no puede resolver estos problemas? ¿Se debe a una falta de recursos o a una deficiencia en la administración?

El problema tiene dos ejes: el municipio es un mal administrador del servicio público y un mal gestor. No podemos olvidar que este intendente ya tuvo un mandato completo con un gobernador y un presidente de su mismo signo político, lo que le brindó un contexto favorable para gestionar. Además, creo que ya no tiene sentido seguir usando la pandemia como excusa; ese argumento está completamente agotado.

-Mencionaba que los vecinos reclaman por servicios básicos como la recolección de residuos. En este momento, ¿cuál es la mayor preocupación de los habitantes de Berisso?

Las prioridades de los vecinos van cambiando según la gravedad de los problemas en cada momento. La recolección de basura es una cuestión cotidiana, pero en la última semana la principal preocupación fueron las inundaciones. Tuvimos casi la mitad de la ciudad bajo el agua.

No es que antes no lloviera ni hubiera anegamientos, pero ahora afectan zonas que antes no se inundaban y ocurren con mayor frecuencia. Mientras otras ciudades no padecen esta situación, en Berisso nos preguntamos: ¿dónde están las obras hidráulicas que se prometieron? ¿Dónde está la limpieza y el mantenimiento?

No digo que las inundaciones pudieran haberse evitado por completo, pero sí que se podrían haber minimizado en muchos sectores. La falta de gestión y de atención a estos problemas ha sido determinante.