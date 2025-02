Jorge Macri no logra convencer a los porteños. Su gestión sigue sumando críticas por el deterioro de los servicios públicos, el aumento de la desigualdad y un modelo de ajuste que replica las políticas de Javier Milei.

Como ya te contamos, la actividad económica en la Ciudad se desplomó bajo su mandato, afectando el comercio, las pequeñas y medianas empresas y generando una mayor precarización laboral. A esto se suma la falta de inversión: la Ciudad sigue sucia, con calles intransitables y una alarmante crisis en el sistema de seguridad, evidenciada en las reiteradas fugas de presos de comisarías sin infraestructura adecuada. Mientras tanto, el presupuesto 2025 muestra una preocupante tendencia a destinar más recursos a la represión que a áreas clave como salud, educación y vivienda.

En esta oportunidad, en GRUPOLAPROVINCIA.COM entrevistamos a Graciaña Peñafort, legisladora de Unión por la Patria, quien aseguró que la gestión de Macri "es inexistente, ineficiente y puramente declarativa". "La verdad, yo esperaba poco de él, no por prejuicio sino porque es difícil gobernar una ciudad cuando no la conocés", aseguró.

-¿Cómo evalúa el gobierno de Jorge Macri?

A la fecha, la gestión de Jorge Macri es prácticamente inexistente. Lo único que vemos en la Ciudad es el desastre de una administración que ha abandonado sus funciones y pretende reemplazarlas con medidas demagógicas.

Te doy un ejemplo: aunque nosotros no apoyamos la ley de reiterancia, el oficialismo la impulsó para encarcelar a personas con antecedentes penales. Sin embargo, ¿de qué sirve el punitivismo demagógico en una ciudad donde los presos se escapan de las comisarías?

Semana tras semana vemos fugas en distintas dependencias policiales, muchas de las cuales ni siquiera sabíamos que estaban habilitadas como centros de detención. Los vecinos se enteran cuando la zona amanece rodeada de policías porque un grupo de presos se fugó de una comisaría a dos cuadras de su casa. Este es un claro ejemplo de cómo el discurso del gobierno va por un lado y la realidad por otro. Y esto se repite en múltiples áreas. Ni hablar de las ideas poco felices que propone.

-¿A qué se refiere?

Por ejemplo, la higiene es un problema grave; hace unos días hubo una tormenta fuerte y se cayeron árboles que, hasta el día de hoy, siguen ahí. Pero más allá de los efectos del temporal, la Ciudad está sucia y huele mal. ¿Y cuál fue la solución del gobierno de Jorge Macri? En vez de diseñar un plan serio de mantenimiento y limpieza de los espacios públicos, decidieron rociar los contenedores de basura con desodorante con olor a limón. Es absurdo. Es como si en tu casa, en lugar de limpiar, rociaras todo con un ambientador y pensaras que el problema está resuelto.

Y lo mismo sucede con el supuesto ajuste que dicen estar llevando a cabo. Un ejemplo claro es que eliminaron la Dirección de la Mujer con el argumento de reducir costos. Pero, al mismo tiempo, publicaron en el Boletín Oficial contrataciones millonarias para enviar mensajes de WhatsApp, hacer llamados telefónicos y otras estrategias de comunicación electoral.

El Gobierno porteño rociarán 33 mil contenedores "con perfume de limón para evitar el olor a basura".

-En los últimos días, Jorge Macri ha tenido varios cruces con el gobierno nacional. Sin embargo, ¿cree que está aplicando la misma "tijera" de ajuste que Javier Milei?

La está usando de manera distinta, pero sí está ajustando. Más allá de eso, su gestión está enfocada en limpiar la administración de funcionarios vinculados a Horacio Rodríguez Larreta. Hace poco removió a la asesora legal del gobierno, que venía de la gestión anterior, y la reemplazó por alguien de su círculo. Sin embargo, la estructura de su gabinete es inestable.

-Si pudiera definir la gestión de Jorge Macri en una palabra, ¿cuál sería?

Inexistente. Ineficiente. Puramente declarativa. La verdad, yo esperaba poco de Jorge Macri, no por prejuicio sino porque es difícil gobernar una ciudad cuando no la conocés. Yo no nací en la Ciudad de Buenos Aires, pero después de muchos años viviendo acá conozco los barrios, las calles, las dinámicas. Jorge Macri, en cambio, no vive en Capital: lo vemos constantemente haciendo videos en Tik Tok en su casa en Vicente López. Pero, además, él responde a un mandato claro: cuidar los negocios de la familia Macri en la Ciudad.

-Entonces, ¿cree que la gestión del PRO en la Ciudad está agotada?

Sí, totalmente. Llevan 20 años gobernando la Ciudad y se quedaron sin ideas, sin creatividad y sin capacidad de gestión. Cuando discutimos el presupuesto en la Legislatura, los ministros vinieron a exponer, lo cual estuvo bien, pero no tenían respuestas concretas. Les preguntábamos por proyectos específicos y no sabían responder. No conocen la Ciudad, y eso se nota.

-¿En qué áreas se ve más claramente esa falta de gestión?

En la planificación urbana, por ejemplo. La Ciudad siempre fue caótica en términos de circulación, pero en lugar de ordenar las obras viales, abren frentes de trabajo sin ninguna lógica. En Belgrano, por ejemplo, hay múltiples calles cortadas al mismo tiempo, lo que hace imposible transitar.

Y esto sin contar el abandono que sufre la zona sur de la Ciudad. Mientras en la zona norte, aunque sea de manera ineficiente, se ejecutan obras y proyectos, en el sur no hay gestión. Lo único que les interesa son los desarrollos inmobiliarios.

Soy muy crítica de la gestión de Jorge Macri. Me molesta su desconocimiento absoluto de la Ciudad y su falta de gestión. Rodríguez Larreta no era una maravilla, pero un poquito gestionaba. Jorge Macri ni siquiera gestiona. Lo único que está haciendo es cambios cosméticos en su gabinete con la excusa de un supuesto ajuste, pero en realidad no está recortando nada: cierra cargos y crea otros nuevos.