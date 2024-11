En su primer año como jefe de Gobierno, Jorge Macri ha dejado en claro que su gestión sigue al pie de la letra los lineamientos de Javier Milei, sacrificando las necesidades de los porteños. Ya hemos abordado su enfoque "represivo" y "estigmatizante", evidenciado a través del polémico operativo "Orden y Limpieza", dirigido a "echar a los pobres de las calles".

Hace poco también te contamos de las denuncias que pesan sobre el ex intendente de Vicente López por proteger los intereses de empresas constructoras cercanas al poder. En esta oportunidad, dialogamos con el legislador del Partido Obrero, Gabriel Solano, quien criticó duramente el "show represivo" de Macri para "congraciarse con el gobierno nacional".

-Estamos por llegar al primer año de gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Me gustaría saber qué evaluación hace de su gobierno.

Macri, en general, ha seguido los lineamientos del Presidente, solo que muchas veces Javier Milei le "corrió el arco". La Ciudad de Buenos Aires tiene un millón de personas en situación de pobreza, sobre un total de tres millones de habitantes. Esto significa que no está al margen de lo que sucede en todo el país, donde el empobrecimiento de la población avanza a un ritmo récord. Creo que este es el punto de partida para cualquier análisis.

Además, en la Ciudad, la inflación afecta profundamente a los trabajadores porque más de la mitad de la población es inquilina y los alquileres se han vuelto prácticamente imposibles de pagar.

En cuanto a salud y educación, el gobierno ha seguido una política que considero profundamente regresiva. En materia educativa, por ejemplo, se está implementando una contrarreforma que degrada la calidad de la educación secundaria, eliminando materias fundamentales con el argumento de preparar a los estudiantes para el mercado laboral. En educación para adultos, estamos viendo el cierre de numerosas instituciones y cursos, incluido el turno noche de las escuelas medias. También se está vaciando la educación especial.

Construcción desenfrenada en la Ciudad.

-¿Qué sucede en materia urbanística?

El gobierno ha modificado el Código Urbanístico, aprobado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, lo que ha llevado a una construcción absolutamente desenfrenada en la Ciudad. Paradójicamente, esta construcción no ha contribuido a paliar la crisis habitacional. No es que se construya más y haya más viviendas disponibles; los nuevos desarrollos no responden a las necesidades habitacionales de la población.

-¿Y cuál es su opinión sobre la política de seguridad del gobierno porteño? Teniendo en cuenta que recientemente se fugaron once presos de una comisaría en Barracas y que se creó un grupo especial de policías para intervenir en marchas donde participen mujeres con hijos

En términos de seguridad, el gobierno de Jorge Macri se ha alineado con una política represiva y de presión social de manera evidente. Por ejemplo, en una reciente marcha pacífica de trabajadores del Hospital Garrahan que iban por la avenida Corrientes, en su tramo peatonal, había decenas de carros de asalto y camiones hidrantes, pero después se escapan los presos. Entonces, hay que ver dónde ponés a la policía, ¿no?

Policías de la Ciudad en marcha de trabajadores del Hospital Garrahan.

Es cierto que el gobierno nacional está derivando presos federales a la Ciudad, pero la policía se dedica a responder a las protestas con un despliegue bochornoso e intimidatorio, más enfocado en generar un "show represivo" que en resolver problemas reales. Es posible que esta estrategia busque congraciarse con el gobierno nacional, pero no deja de ser un espectáculo lamentable.