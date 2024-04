Polémica con Jorge Macri en CABA: "La única campaña pública que hace es para echar a los pobres de la calle"

Jorge Macri sigue sumando críticas a su gestión. En GRUPOLAPROVINCIA.COM veníamos contándote de las denuncias que recaen sobre el jefe de Gobierno porteño por "custodiar" los negocios del clan familiar ante la voracidad de "cuatro o cinco empresas constructoras amigas del poder", y hasta por "hacer negociados" con las viandas que entrega a los comedores escolares.

En este oportunidad hablamos con el legislador del Partido Obrero, Gabriel Solano, quien aseguró que el gobierno de Macri "es un verdadero fracaso".

-Dengue, inundaciones, obras en construcción que se derrumban. ¿Qué balance puede hacer, en este contexto, de la gestión de Jorge Macri?

A mí me toca estar en la Legislatura, por eso, no solo tengo la opinión de la calle o mi evaluación de los hechos, sino también de los propios de Jorge Macri. Hay una especie de unanimidad y es que es un verdadero fracaso. No hay nada que se pueda rescatar de esta gestión, entendiendo que no tenemos ni obras, ni una política sanitaria que se puede compadecer con la epidemia de dengue que estamos atravesado, hubo fallecimiento de vecinos y trabajadores de obras en construcción.

Jorge Macri se caracteriza por no tomar ninguna medida al respecto, ni siquiera las más básicas que se le reconocían a (Horacio Rodríguez) Larreta en relación al espacio público, a alguna limpieza de las calles.

-Más de una vez señaló que Jorge Macri es el mejor alumno de Javier Milei, ¿por qué?

Porque tiene una política muy parecida. Se están concretando una cantidad muy importante de despidos y hay áreas del gobierno que tienen deficiencias enormes y los trabajadores deberían cumplir una función ahí, ni que hablar con la situación hospitalaria y educativa. Sin embargo, la medida del gobierno fue despedir a un 30 por ciento de los trabajadores que estaban bajo contrato, mucho de los cuales fueron contratados hacía años. Acá no hay una herencia recibida, el gobierno no puede culpar a la gestión anterior, porque la gestión anterior tenía el mismo estilo político que la actual.

Entonces, despido de empleados públicos, colapso del sistema sanitario y un agravamiento de la situación del espacio público. La única campaña pública de Macri es para echar a los pobres de la calle.

-En esta línea, ¿nota que hubo un perfeccionamiento de la política represiva del Estado frente a la protesta social que crece inexorablemente por la caída del nivel de vida de los trabajadores?

En materia de seguridad hay una especie de avasallamiento permanente a través del gobierno nacional con el protocolo represivo que Patricia Bullrich quiere imponer. Y eso lo hace con la anuencia del gobierno porteño que cierra la boca frente al avasallamiento.

Además, Macri acaba de mandar a la Legislatura un proyecto de reiterancia que es muy negativo donde, a través de la modificación del Código Procesal local, pretende intervenir de manera represiva para que -por el solo hecho de estar mencionada en dos causas- se le dicte prisión efectiva a una persona. Esto ya se está fijando en Mendoza y ha dado lugar a todo tipo de arbitrariedades. Lo único que mandó Macri a la Legislatura fue una propuesta represiva.

- ¿Se puede decir que Jorge Macri también es el mejor alumno de su primo, Mauricio Macri, al custodiar los negocios del clan en la Ciudad?

Para eso fue puesto, la Ciudad es la caja predilecta del clan Macri, es la acumulación originaria del macrismo. Es una ciudad que tiene una patria contratista muy grande que vive del Estado porteño y de ahí se deben desviar, indudablemente, financiamientos para la fuerza política gobernante. Esto ocurrió con Mauricio Macri, con Larreta y ahora con Jorge Macri. Es el custodio de los negocios del clan.

Un claro ejemplo es lo que ocurre con el subte. Tenemos una empresa que es Metrovías, que es del Grupo Roggio, que presta un servicio que es pésimo y los propios trabajadores denuncian que está contaminado con asbesto. Es raro pensar que después de semejante mala gestión, el año pasado le renovaron el contrato. Uno tiene todo el derecho a sospechar que detrás de ese tipo de concesiones hay algún tipo de devolución de favores.