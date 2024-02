–Alejandrina, en principio me gustaría conocer su postura con respecto a esta propuesta de aumento a la tarifa del subte realizada por el gobierno porteño de Jorge Macri. Un aumento realmente considerable, teniendo en cuenta la crítica situación económica y social que se vive en el país. ¿Qué análisis hace al respecto?

Yo creo que el aumento, lo que podríamos llamar el tarifazo, tiene que ver con un alineamiento político que está llevando adelante Jorge Macri con el gobierno de (Javier) Milei. Un aumento de casi el 500% en el subte, en el marco de una situación social agravada por la inflación, por el encarecimiento de todas las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con los alimentos, con las escuelas.

Creo que tiene que ver con eso y con seguir una política de favorecer a una empresa privatizada, el Grupo Roggio, que ha sido una constante de todos los gobiernos de PRO o Juntos por el Cambio (JxC), durante todas sus gestiones de gobierno. Nosotros, con Myram Bregman, con Patricio del Corro, hemos frenado el tarifazo años atrás, demostrando que era tan trucho, tan descarado, que hasta ponían en la tarifa las cenas de lujo que tenían sus propios gerentes. A ese nivel se manejaban. Después eso se trasladaba al precio de la tarifa. Pero ponían sin ningún tipo de problema las cenas que tenían en Puerto Madero, los remises que usaban los gerentes, y por esa razón estuvo parado el tarifazo por mucho tiempo.

Nosotros creemos que realmente hay que dar una pelea muy grande para que no se pueda llevar adelante, porque es una situación insostenible, insostenible para quienes trabajan, para quienes tienen que ir a la escuela. Dentro de poco comienzan las clases y con toda la situación de los útiles escolares va a ser muy complicado el comienzo de las clases. Entonces estamos planteando rechazarlo y que se tiene que retrotraer este aumento, este tarifazo, porque es un golpazo al bolsillo de los trabajadores, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, que vienen a trabajar todos los días aquí.

–Y pienso en el servicio también. Porque en los últimos años ha ido bajando la calidad del servicio: los vagones no tienen aire acondicionado, la frecuencia es muy baja, no funcionan los ascensores para los discapacitados, tampoco las escaleras mecánicas. Ahora se le da a esta empresa privada una quita importante de subsidios. Realmente es un negocio que queda entre amigos.

Exactamente. Es un gran negociado. Porque el subte es un servicio caro, malo y sucio, como vos decís. Vos llegas a cada estación y no andan las escaleras mecánicas. Y dentro de eso está también la situación del asbesto. No nos olvidemos de eso. Porque es una empresa que contamina. Los propios vagones fueron comprados por el gobierno de la Ciudad. Hemos realizado muchas audiencias con los trabajadores del subte denunciando esta situación, porque hay trabajadores fallecidos, hay trabajadores que se han enfermado, y afecta muchísimo a los usuarios. Y no se han tomado medidas para desasbestizar como corresponde, para que el subte no sea un riesgo tanto para trabajadores como para usuarios.

Es realmente muy grave lo que está pasando en la ciudad. Es muy grave con esto del aumento del subte. Porque es una verdadera provocación. Porque es una empresa que enferma y mata a trabajadores y usuarios, estamos hablando de eso, y que da un servicio pésimo para el conjunto de la población.

–¿Qué balance puede hacer de estos dos meses de gestión de Jorge Macri, teniendo en cuenta que es un jefe de gobierno que prácticamente está de viaje en forma permanente, mientras la ciudad atravesó un temporal, quienes transitan por la ciudad pueden ver residuos que terminan taponando los sumideros, el derrumbe de Caballito, la explosión de Edesur? Hay una ausencia prácticamente total del Estado.

Sí, realmente la ciudad de Buenos Aires es un caos y el jefe de gobierno lo único que sabe hacer es estar de vacaciones, estar de gira. Creo que tiene que ver con su postura. Por un lado, tiene que ver con esto del alineamiento político con Milei y con llevar adelante un ajuste en la ciudad de Buenos Aires: comenzó con el despido de trabajadores municipales, por ejemplo. Y después tiene que ver con décadas de desinversión, cuando la ciudad de Buenos Aires tiene superávit fiscal. Tiene que ver con que el dinero va para todo lo que tiene que ver con pauta, con negociados inmobiliarios, y no para solucionar los problemas estructurales en la ciudad.

Realmente es grave cómo está la ciudad, y el jefe de gobierno porteño se considera con una impunidad absoluta, que tiene que ver con la herencia de su familia. Las familias están viviendo situaciones muy dramáticas, con el temporal, por supuesto, que realmente fue algo que podría haber sido evitado, pero no se hicieron las obras previamente. Aquí también entra el subterráneo que se inundó completamente. La situación de los tarifazos: tuvieron los cortes de Caballito, que estuvieron impulsados por los vecinos, días y días sin luz, en una situación social donde se les pudría la comida, gente electrodependiente.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

La situación realmente es muy caótica, y en el marco de que lo que ha hecho Jorge Macri, y esto lo quiero denunciar, es darle el control de las fuerzas represivas en la ciudad de Buenos Aires a Patricia Bullrich. Este caos que estamos viviendo va acompañado de una política represiva muy fuerte, ilegal, donde directamente Jorge Macri le ha entregado a Patricia Bullrich que pueda hacer una intervención de las fuerzas federales para reprimir con una saña enorme, que hace ya muchos años que no veíamos.

Anteayer realizamos una audiencia pública en el Congreso de la Nación, con los diputados del Frente de Izquierda, mis compañeros Miriam Bregman, Nicolás del Caño, con decenas de organismos de derechos humanos, con Nora Cortiñas, trabajadores de prensa, porque la represión de las cuatro jornadas que se dieron con la ley ómnibus dejó más de 285 heridos. Dentro de ellos mi compañero abogado Matías Aufieri, que está con una grave lesión en el ojo. Y Jorge Macri también es responsable de eso. Porque actuó la Policía de la Ciudad, pero también dejó en manos de Patricia Bullrich, sin ningún tipo de obstáculo, que actuaran estas fuerzas federales, sin ningún tipo de justificación legal, en una manifestación absolutamente tranquila, para llevar adelante una represión realmente brutal contra quienes ejercemos el derecho a la protesta y la libertad de expresión. He presentado también en la Legislatura un pedido de interpelación a Jorge Macri, porque tiene que hacerse responsable de esta grave situación.