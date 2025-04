La gestión de David Angueira en Punta Indio atraviesa su momento más crítico. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos y dirigentes denuncian un municipio "quebrado", con calles intransitables, un hospital colapsado, deudas millonarias y servicios esenciales paralizados por la falta de inversión y planificación.

En esta ocasión, el presidente del interbloque de concejales de Juntos por el Cambio, Gerardo Landa, trazó un crudo diagnóstico: un municipio desbordado por el desorden financiero, atado a compromisos políticos y sin horizonte productivo. Advirtió que el presupuesto se diluye en una planta sobredimensionada, sin margen para obras ni mejoras, y con vecinos cada vez más desilusionados.

-¿Cuál es su balance sobre la gestión de David Angueira, un intendente que lleva muchos años en el poder y que en el último tiempo ha recibido numerosas críticas por parte de los vecinos, quienes denuncian una administración estancada?

Es el mismo gobierno de Yzurieta, ahora en la cabeza de Angueira, con la impronta de cada persona, pero es una misma gestión, una gestión que arrancó sin priorizar o sin tener en cuenta el orden administrativo, sin tener la financiación propia del municipio, siempre dependiendo de lo que conseguían de Nación y Provincia. Hoy todo eso se ha terminado, no hay más financiaciones extraordinarias, solo vienen los recursos que corresponden, los que reciben todos los municipios, eso ha llevado a una crisis financiera y administrativa muy fuerte en el distrito.

El municipio cerró el 2024 con más de 1.100 millones de pesos de deuda, pagando los sueldos con descubierto en el Banco Provincia, con una ayuda del Ministerio de Economía provincial. Es una situación muy compleja, con los servicios muy alicaídos, prácticamente todos están resentidos, y algunos casi se podría decir suspendidos, con una crisis en el sistema de salud muy grande, muchos médicos que se van, otros que no se les renuevan los contratos porque no se les puede pagar, o se les paga fuera de término.

Esta situación para nosotros no es ninguna novedad, lo veníamos expresando desde hace muchos años, en mi caso particular, desde 2016 que asumí la banca, hace nueve años que soy concejal, primero suplente de Juan D'Amico y posteriormente mis dos mandatos electos. No hacer caso al orden administrativo, no tener una recaudación prolija y ordenada, y la sobrecarga de personal innecesaria por tomar gente por compromisos políticos y no por necesidad, llevan a esto.

-¿Percibe que los vecinos comenzaron a tomar conciencia de esta situación?

Sí, el vecino está muy disconforme con la prestación de servicios, por supuesto que la mayor crítica la recibe el intendente Angueira, quien tampoco asume la responsabilidad y la realidad de que a esto hay que cambiarlo y hay que ordenarlo administrativamente.

Se sigue echándole la culpa en este caso a Milei el presidente de la Nación, que en lo que respecta a la administración del municipio no tiene absolutamente nada que ver. No vienen las obras nacionales, salvo algún ATN, el resto era para hacer alguna obra, lo que pasa es que se estaba acostumbrado en el municipio a desviar esos fondos utilizados para recursos corrientes y como la inflación los licuaba, después se terminaba poniendo lo que correspondía en la obra, perjudicándola.

Las obras quedaron todas a medio hacer, hay infinidad de obras iniciadas y ninguna terminada, y así estamos, el vecino con mucha bronca. Ahora tenemos un mandato hasta el 2027 y lo que reclamamos todos los días al Ejecutivo es que asuma el problema y le busque la solución fundamentalmente en los gastos innecesarios.

-¿Considera que esos gastos innecesarios están relacionados al tamaño de la planta administrativa?

Exacto, el municipio tiene por plantilla presupuestaria 540 empleados, más todos los monotributos y contratos, por lo tanto estamos arriba de los 600, con una población de 12.000 habitantes es un disparate.

Se lleva entre el presupuesto de salarios y el de los servicios técnicos profesionales, que son los contratos, el 85% del presupuesto. Es imposible funcionar así. Queda el 15% para el resto de las necesidades del municipio, la deuda que se tiene es deuda con proveedores, no es que nos endeudamos para hacer una obra, es para gasto corriente el endeudamiento que tenemos, es realmente muy preocupante.

-Días atrás, la concejal Melisa Franzoni también advertía sobre el mal estado de los servicios, y señalaba que tras las últimas lluvias gran parte del pueblo -incluso la calle donde está ubicada la Municipalidad- quedó inundada. ¿Esto se está volviendo un problema recurrente?

Sí, por más que se intentan hacer algunas limpiezas no hay una proyección, se debe arrancar desde el inicio de donde termina el desagote, y ahí hasta donde viene el agua. Muchas veces se limpia la primera zanja, el primer desagüe, pero después, más como estamos con el clima, con lluvias muy violentas, muy fuertes, eso genera que estemos siempre con el corazón en la boca porque donde se superan los 100 milímetros, tenemos medio pueblo inundado. Con la última lluvia en Verónica que anduvo en 105 o 108 milímetros, prácticamente se inundó toda la localidad.

Después drena, porque también venimos de una sequía muy grande y todavía los suelos reciben muchísima agua, pero no hay canalizaciones proyectadas, se hacen canales de desagüe de 4 metros de ancho y van a un tubo de 60 centímetros, un cuello de botella que es imposible que drene.

-¿Considera que la gestión está agotada debido a esta desidia en la ciudad?

Hay que esperar los resultados, porque esto también tiene el correlato de muchísima gente que tiene un compromiso con la gestión y que lo ha seguido acompañando. Esto no es distinto a lo que pasaba en el 2020, 2021, 2022, el 2023 mismo, y sin embargo la gente lo siguió acompañando.

Veremos este año en las elecciones si realmente la gente le bajó el pulgar y decidió un cambio, el que sea. El populismo hace muy dependiente a la gente. Hay gente que recibió un terreno y no lo podía haber tenido porque no está con los papeles como corresponde, el vecino que el municipio le hizo los trámites para conectar la energía eléctrica y no la paga, y que hoy anda Edelap cortando servicios por todos lados, el municipio que regala una garrafa.

Esta gestión que arrancó en el 2011, tampoco se preocupó porque haya inversiones privadas para que generen empleo, las que hay son prácticamente todas de inversores locales, que las han hecho con muchísimo esfuerzo, pero no se ha logrado traer inversiones foráneas, para que también la gente pueda optar en ir a buscar otro trabajo.

El empleado municipal tiene un sueldo muy bajo, compensado de acuerdo al diálogo que tenga con el oficialismo, con horas extras, y tampoco tiene otra alternativa de trabajo. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que está cautiva en este tema. El resentimiento de los servicios creo que va a hacer que la gente realmente diga 'esto no va más'.