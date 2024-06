–Gerardo, se cumplieron seis meses de la asunción de David Angueira como intendente; una nueva gestión, porque recordemos que está en el poder desde el año 2021 como intendente interino. ¿Qué balance puede hacer de su gobierno?

Mirá, por ahí no soy el más objetivo por ser opositor y por haber sido uno de los principales adversarios del intendente. Creo que es una gestión que sigue en el mismo nivel que el interinato durante la licencia de (Hernán) Y Zurieta. Creo que le falta mucha planificación, mucha gestión. Lo que hay es un municipio que está económicamente muy mal, quebrado. Y no se lo reconoce, y no se afronta la necesidad de mejorar la administración económica del municipio. Sobre todo en lo que es la administración de gastos.

–Tuvieron, desde la oposición, durísimas opiniones frente a los números negativos que dejó la rendición de cuentas 2023 de la gestión de Angueira. Esta deuda supera los 750 millones de pesos. ¿El municipio, entonces, ciertamente está fundido?

Sí. Ya la gestión de Y Zurieta era similar. La deuda puede haber variado algunos puntos porcentuales, pero, en términos generales, no cambió. La mala administración es más o menos la misma. Todo lo que es obras lo tiene que gestionar, porque no lo puede afrontar con recursos propios. Ahora a eso se suma que los proveedores los ha tenido que ir a buscar afuera del distrito, porque los proveedores del distrito no pueden aguantar los meses que hay que esperar para que el municipio pague. Pero el municipio no asume ese problema: entiende que endeudarse es parte de la gestión, del financiamiento. Y bueno, y así va.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Y quién se hace cargo de esa deuda? Porque en algún momento va a haber que pagarla. ¿Quién va a pagar esa deuda, Gerardo?

Los vecinos de Punta Indio. Es decir, la están pagando. Porque la están pagando con la calidad del servicio, la están pagando con la calidad de las obras. En el año ’23 se firmaron más de diez convenios, creo que con la Nación, sabiendo que la Nación solo iba a mandar el anticipo de obra, se iba a anunciar el inicio de la obra y después no se iban a poder continuar. Y así es como hay calles y barrios, obras de vivienda, obras del hospital, calles, asfaltos, todo anunciado, se vino el anticipo de obra, algunas se iniciaron, otras ni siquiera se alcanzaron a iniciar y está todo parado. Y ahora el municipio no tiene recursos para terminar ninguna.

–Gerardo, haciendo mención a los vecinos, ¿cuáles son los principales reclamos con los que se encuentra a diario cuando recorre las calles de la ciudad?

La calidad del servicio. Porque las calles están rotas, porque levantar los residuos cuesta muchísimo. En esta época de invierno cae llovina y caen las hojas, las ramas, no se hace la poda como corresponde.

La calidad del servicio es muy floja, se va deteriorando porque ni siquiera hay un responsable médico a cargo de la salud. Se jubiló, terminó la función el anterior secretario de Salud a fines de febrero, y todavía no tenemos un responsable a cargo definitivo. Hay un interinato de alguien que es de planta, que no quiere asumir la gestión formal, y está esperando que se decida el nuevo responsable. Y bueno, ahí estamos.

La verdad que es una situación compleja. Se sabía que iba a ser así. La gestión el año anterior, en la campaña, en ningún momento asumió la responsabilidad de la situación en la que estaba el municipio. Y así vamos.

–En este contexto ¿cómo están trabajando ustedes desde el bloque de Juntos, con qué objetivos para ayudar a los vecinos?

Mirá, nosotros siempre hemos mantenido la misma línea: marcar la posición, pedirle al Ejecutivo que corrija. Nunca nos ha hecho caso. A lo que entendemos que viene de Nación y Provincia tampoco nos podemos oponer, cuando es una gestión oficial que trae recursos al distrito, aunque sabemos que después no se van a concretar. Porque si viene un convenio por 800 millones de pesos, nosotros no le podemos decir que no, aunque sepamos que después no van a venir. Todo es en supuesto, es en presunción que no van a venir.

Porque ahora se le echa la culpa a la gestión de (Javier) Milei, que suspendió la obra pública, pero la gestión de (Alberto) Fernández hizo lo mismo: hay obras iniciadas por convenios con Nación, allá por el 2020, y no se pudieron concretar en los cuatro años de gestión de Fernández.

Y nosotros, ganemos o perdamos, siempre sostenemos la misma posición, no nos movemos de ahí. No es que nuestro discurso es electoralista. Nuestro discurso siempre es el mismo: hay que asumir la situación en que está el municipio y hacer un cambio para que pueda crecer. Vos recorrés la provincia de Buenos Aires y somos uno de los distritos que menos ha crecido, si no el que menos creció. Uno va a Magdalena, va a Castelli, por decirte dos gestiones de diferentes fuerzas políticas, y los ves prolijos, ordenados, con ambulancias nuevas. Acá la ambulancia que tenemos es porque la manda la Provincia, no porque la gestiona la Municipalidad. Las máquinas están todas rotas.

Entonces, la verdad que es difícil. Tampoco nos es fácil hacer oposición porque, cuando uno tiene que marcar permanentemente la disidencia, es difícil gestionar. De todas maneras, nosotros seguimos acompañando desde nuestra óptica la gestión municipal, porque somos parte de la gestión también. Con una responsabilidad mínima, pero somos parte también. No es fácil.