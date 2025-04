En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca las sombras que se proyectan sobre la gestión de Soledad Martínez en Vicente López. A los reiterados reclamos por hacinamiento en los barrios más humildes, el aumento de la inseguridad, la ausencia de políticas sanitarias y el destrato a personas en situación de calle, ahora se suma la bronca de la clase media, que ve cómo los servicios esenciales desaparecen en medio de una crisis económica feroz y un ajuste que también golpea a nivel local.

En este contexto, hablamos con la concejal de Unión por la Patria, Erica Pereyra, quien describió el panorama de una ciudad saturada, sin planificación, donde el cemento reemplaza árboles y los delitos crecen en silencio.

-¿Cómo analiza hoy la gestión de Martínez?

La verdad es que estamos viendo con preocupación la gestión municipal, en un contexto nacional de crisis y ajuste. Lo que observamos es un gobierno local que acompaña ese ajuste. Sin ir más lejos, en estas semanas nos enteramos de despidos de trabajadores municipales en distintas áreas.

En salud, por ejemplo, se están cerrando salitas y eliminando especialidades en ciertos centros. No hay claridad sobre cuál es el plan a seguir; te dicen que hay un plan, pero nadie lo explica. Lo que se percibe es malestar, una gran deficiencia del Estado municipal, sobre todo en los sectores populares, que son justamente los que más necesitan de su presencia.

Hablan de la “motosierra local” con orgullo, pero para nosotros es muy preocupante, porque son políticas públicas que dejan de llegar a los vecinos.

Soledad Martínez y Jorge Macri, ex intendente local y actual jefe de gobierno porteño.

-Desde Unión por la Patria trabajan muy cerca del territorio. ¿Qué reclamos escuchan con más frecuencia por parte de los vecinos?

Hay varios temas. La salud es uno de los principales, sobre todo porque, con el aumento de las prepagas y la situación económica, cada vez más personas recurren al sistema público. Vicente López siempre tuvo una buena red de atención local, con las conocidas salitas, y ese recorte se siente mucho. Otro problema importante es el arbolado: no hay una política clara, o al menos no la comunican. Creemos que directamente no existe una planificación del arbolado en el municipio, y eso trae muchas complicaciones.

También hay una preocupación creciente por las construcciones descontroladas: cada vez hay más edificios sin una planificación urbana concreta. Esto genera problemas con los desagües y, cada vez que hay tormentas fuertes, el agua se acumula, se caen ramas.

Y después está la inseguridad, que también preocupa mucho. Se hace mucha publicidad sobre eso, pero en un contexto general de crisis económica, la inseguridad también golpea fuerte a Vicente López. Y lo único que hace el gobierno local es ocultarlo, negarlo o responsabilizar a la provincia.

Vecinos llevaron sus reclamos al Concejo Deliberante.

-¿Existe un plan de seguridad municipal que vaya más allá de las cámaras que tanto promocionan?

Nosotros creemos que es más una estrategia de marketing. Uno entra a cualquier red social o plataforma digital y aparece una publicidad de la intendenta hablando de lo seguro que es Vicente López. Pero la realidad es que se limita a cámaras, a tótems. Después, nuestros vecinos sufren la inseguridad como en cualquier otro lugar.

-El bloque de Unión por la Patria se opuso al presupuesto 2025, alegando que implica mayor ajuste y genera desigualdad. ¿Hay vecinos de primera y de segunda para esta gestión?

Sí, sin dudas, y eso se ve reflejado siempre en el presupuesto. Hay una parte de Vicente López, que es la zona este, desde Panamericana hacia el río, donde sí hay políticas activas. Pero del otro lado, prácticamente no llega nada. En los barrios populares no hay plan de urbanización, no hay obras estructurales que mejoren la vida de los vecinos, y tampoco se destina mayor presupuesto al área de desarrollo social, que es la única que tiene algún tipo de llegada a esos sectores. Ese achicamiento del Estado se nota claramente.