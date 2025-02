Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero desde 2015, no solo es noticia por su reciente salto del PRO a La Libertad Avanza, sino también por la creciente preocupación de los vecinos por las condiciones del distrito: inseguridad, calles en mal estado, falta de mantenimiento y aumento de las tasas municipales, que no se ven reflejados en mejoras sustanciales en los servicios.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal del Frente Renovador en Unión por la Patria, Jimena Bondaruk, denunció la venta de terrenos municipales y la falta de inversión en espacios públicos. "Ya se empezó a notar el impacto de su pase al oficialismo nacional", aseguró.



-¿Qué opina de la gestión de Diego Valenzuela, quien asumió la intendencia de Tres de Febrero en 2015? ¿Cómo analiza su gobierno?

Se cumplieron nueve años de gestión y, después de tanto tiempo, empieza a notarse un proceso de declive. En las calles de Tres de Febrero se observa una situación preocupante: reina la inseguridad, el espacio urbano está sucio, hay falta de mantenimiento, las calles están rotas. En resumen, parece que el intendente Diego Valenzuela ha puesto la gestión en piloto automático y estamos viviendo las consecuencias de esa falta de acción.

-Dijo que en Tres de Febrero reina la inseguridad, pero Valenzuela destaca permanentemente la instalación de cámaras, de tecnología y de programas para prevenir el delito...

Yo creo que la incorporación de tecnología es importante, pero solo es efectiva si el intendente asume el liderazgo en la seguridad. En Tres de Febrero esto no está sucediendo. Vemos a un intendente que constantemente desvía la responsabilidad al gobierno de la provincia de Buenos Aires, diciendo que la seguridad es un tema ajeno a él. Y, como resultado, los vecinos no perciben que la implementación de cámaras o de anillos digitales haya cambiado la sensación de inseguridad.

Es más, debemos estar entre los distritos con mayores índices de delitos automovilísticos y con un crecimiento preocupante de la violencia. Esto se debe a la falta de decisión política del intendente para afrontar la inseguridad. No basta con cámaras ni con anillos digitales, hace falta un compromiso real y personal capacitado para patrullar y estar presentes en las calles.

-Más allá de la inseguridad y el estado de las calles, ¿qué otras problemáticas afectan a los vecinos de Tres de Febrero?

La recolección de residuos también es un tema crítico: Tres de Febrero está muy sucio. La poda de árboles es otro problema preocupante. Cerca de mi casa, un árbol muy viejo cayó sobre una camioneta, algo que ocurre con frecuencia en distintas localidades del distrito debido a la falta de mantenimiento.

-También han denunciado en el Concejo Deliberante que los vecinos enfrentan un aumento feroz en las tasas municipales, mientras el intendente destina casi 15 millones de dólares a su planta política.

Esto se refleja en el último presupuesto aprobado. Es cierto que los vecinos están muy preocupados por los aumentos impositivos, que han sido significativos. Desde el año pasado, la fiscal impositiva autoriza aumentos bimestrales basados en el IPC. Esta decisión fue respaldada por los concejales del PRO y de La Libertad Avanza, pero nosotros, desde Unión por la Patria, no la acompañamos.

Lo que ocurre es que estos aumentos no se traducen en mejoras en los servicios. Las calles siguen en mal estado, la seguridad no mejora, y no se han sumado nuevas dependencias para atender las necesidades de los vecinos. Desde que comenzó la gestión de Valenzuela, seguimos con la misma cantidad de maternales y jardines, a pesar de que Tres de Febrero ha crecido mucho en términos de población y densidad. Nos hacen falta más espacios municipales para satisfacer las demandas de los vecinos.

-¿Cómo cree que impactará el salto del intendente a La Libertad Avanza en su gestión?

Ya se está notando el impacto. Desde antes de oficializar su paso a La Libertad Avanza, el intendente comenzó a vender patrimonio de los vecinos de Tres de Febrero. En noviembre, se trató una ordenanza para vender terrenos lindantes al Camino del Buen Aire, con la idea de crear un parque industrial a cielo abierto. Esta ordenanza no cumplió con los procedimientos establecidos por la Ley de Uso del Suelo, la 9533. A pesar de las deficiencias administrativas, la venta fue habilitada.

En diciembre, se aprobó la venta de predios municipales, como los ubicados en Sarmiento 2700 y Urquiza 4400, donde funcionan dependencias municipales. Y en los próximos días, se tratarán nuevos planes que incluyen la venta de terrenos en Ciudad Jardín, Pablo Podestá y Caseros, lo que tendrá un impacto significativo en la morfología y la vida diaria del distrito. En Ciudad Jardín, por ejemplo, se modificarán los indicadores de edificabilidad, permitiendo construcciones por encima de lo que permite la normativa actual.

Los vecinos ya están muy preocupados y se han autoconvocado para expresar su rechazo. Este es el camino que está tomando el intendente: toma decisiones sin consultar ni involucrar a los vecinos, quienes no han sido adecuadamente informados ni consultados en los procesos de audiencia pública.