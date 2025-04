-¿Qué lectura hace de la decisión de Cristina Kirchner de ceder, de algún modo, y aceptar el desdoblamiento propuesto por Axel Kicillof, aunque advirtiendo que es un error político, como expresó en su reciente comunicado?

Esto se da en un escenario en el que acaban de pasar las elecciones en Santa Fe, y en donde justamente con pruebas concretas de lo que pasó, está más que claro que no se puede seguir dividiendo votos. Entonces, con esta decisión de apoyar al gobernador, se está pensando en la forma de encarar la elección, más allá de los fundamentos de desdoblar o no.

Creo que, inteligentemente, Cristina Fernández lo resuelve de esta manera, con un mensaje en el cual no deja de fijar su posición, pero a la vez, pidiendo al peronismo encolumnarse detrás de este referente que es hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Que no deja de ser un mensaje, así lo sentimos los que estamos desde el momento inicial con Axel, buscando no solamente esta decisión de desdoblamiento por los fundamentos que él nos manifiesta, sino también sosteniendo que es la persona que hoy en día es nuestro referente, el que está combatiendo las políticas que tanto mal le están haciendo al país, y que ya demostró con este segundo mandato, habiendo sido reelegido, que es un referente a tener en cuenta.

No deja de irritar un poco la forma, de decir 'acompañemos al gobernador, aunque realmente esperemos que salga bien esta estrategia del desdoblamiento'. El mensaje debería haber sido completo, contundente y marcando quién es el referente del espacio, de aquí al futuro, que confronta las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional.

A mí me deja con sabor a poco esta declaración, no deja de darle cierto respiro desde el punto que se lo reconoce al gobernador y de alguna manera se le da este crédito, pero la alegría no es completa, esto debería haber sido más contundente. No se dan las conducciones a medias, ni condicionadas. Así que, si bien me parece bien, me deja ese gustito amargo.

-Queda por confirmarse si Cristina será o no candidata por la Tercera Sección, como se deslizó en charlas con dirigentes bonaerenses. ¿Usted la imagina compitiendo en ese escenario seccional?

Creo que está todo por verse, por lo menos de las personas del arco peronista con las que yo hablo, nadie cree que de ahora en más se va a hacer todo lo que un sector del peronismo propone. Está todo por verse. Sí, por supuesto, creo que hay grandes posibilidades de que Cristina sea candidata, es una decisión de ella, puedo utilizar de alguna manera la misma contestación que utilizó ella, candidata puede ser, pero me parece un error, porque no se puede seguir dividiendo la conducción y que candidata debería ser, si tiene el consenso de todos, o si sale por lo menos de una charla dentro del peronismo en la cual se decida determinada estrategia electoral.

Esto de decir 'si vos desdoblás. estás obligándome a salir a jugar en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires', que irrita a algunos compañeros que allí están, porque obviamente son inconsultos con respecto a la decisión, me parece que es seguir desafiando la conducción.

No digo que el error sea que ella sea candidata, no niego su conducción, su historia, sus logros, su política, pero me parece que en el peronismo tenemos que justamente empezar a entender que la gente nos está reclamando una renovación, un cambio en el mensaje.

No hablo de cambiar la figura, los referentes, sino claramente hay que cambiar el mensaje. Y si nosotros no lo tenemos, vamos a seguir en este país donde no se vota a Milei, sino que se vota en contra del peronismo, en contra de lo que no se quiere volver.

Hoy en día, con quien yo hablo en Exaltación de la Cruz, realmente pasándola mal como están, con una economía recesiva, los comercios trabajando a medias, gente que le cuesta mucho llegar a fin de mes, pagando tarifas de servicios sociales muy caras, no consiguiendo los remedios, teniendo que dejar de mandar a sus hijos al colegio privado y viendo si los puede ubicar en el estatal, esa gente a este modelo no lo toma, pero se vota en contra de. En ese sentido, nosotros tenemos que hacer una gran autocrítica, y buscar una alternativa que realmente vuelva a enamorar.

Parte de eso tiene que ver con la discusión que se tiene que dar para adentro, donde tiene que haber mucho diálogo, mucha negociación, y de ahí tienen que salir y barajarse los nombres, las candidaturas y demás. Ni siquiera estamos sabiendo cómo vamos a ir, en qué listas, y ya estamos hablando de la candidatura de Cristina Fernández.