-¿Cómo evalúa la media sanción que le dio la Cámara de Senadores a la suspensión de las PASO?

Bueno, yo creo que es una sanción necesaria aunque llega, a mi gusto, un poco tarde. Lo dije en mi discurso: por diversos motivos, no es lo mejor hacer modificaciones electorales en el mismo año. Sin embargo, también hay que entender que hubo cambios a nivel nacional, como la implementación de la boleta única en papel y la eliminación de las PASO nacionales.

En ese marco, creo que la provincia debía darse una discusión respecto a las PASO provinciales. Me parece bien suspenderlas por única vez y que el año próximo se debata a fondo un sistema propio para la provincia de Buenos Aires. Es necesario discutir si las PASO son necesarias o no, si deben ser obligatorias o no, o qué mecanismos vamos a tener los partidos y alianzas para definir candidaturas.

-Entonces, ¿considera necesario avanzar en una reforma electoral más profunda?

La suspensión, en realidad, viene a ser una medida transitoria. Lo cierto es que recién ahora, a mediados de abril, estamos empezando a darle algo de certeza al cronograma electoral. Se tardó más de lo esperado desde el anuncio del gobernador, allá por el 5 de marzo en la apertura de sesiones.

Los senadores radicales, Agustín Maspoli y Ariel Bordaisco.

-En el contexto del debate sobre el desdoblamiento electoral, ¿cómo ve la posibilidad de que la provincia establezca una agenda propia, independiente de la nacional?

Nosotros, como partido, siempre hemos planteado la necesidad de discutir los temas provinciales por separado de los nacionales. Creo que la provincia de Buenos Aires debe tener una agenda política propia y eso se logra con elecciones separadas, como sucede en la mayoría de las provincias argentinas.

Buenos Aires históricamente ha escondido su elección detrás de una elección nacional, lo que llevaba a que se debatan más los temas del país que los propios de la provincia. Con el cambio electoral se iba a generar una elección doble en octubre, lo cual resultaba bastante engorroso, en ese punto coincido con el gobernador. Por eso, creo que el desdoblamiento es conveniente y debería sostenerse en el tiempo. Insisto en que el año próximo, sin elecciones en el medio, habrá que discutir a fondo una reforma electoral.

-¿Cree que la interna oficialista afectó la gobernabilidad y el tratamiento de proyectos claves, como el presupuesto?

Todos los espacios y partidos políticos estamos atravesando momentos de tensión interna. Creo que hay muy pocos que no estén viviendo este tipo de discusiones. Eso es sano. Hay momentos donde estas tensiones se hacen más evidentes, como ahora, y otros donde se aplacan.

Lo que no puede pasar es que esa tensión interna obstaculice la gobernabilidad o el funcionamiento normal de un gobierno. Y creo que eso es lo que ocurrió en estos 40 días desde que Axel Kicillof anunció su intención de suspender las PASO, pero no envió el proyecto de inmediato. En ese lapso, el oficialismo entró en una suerte de interna a cielo abierto que, a mi entender, dificultó que pudiéramos brindarle certeza a los bonaerenses sobre el cronograma electoral.

Aún hoy no la tenemos completamente, porque falta la sanción definitiva. Y eso es algo que debe manejarse con mucho cuidado. No digo que el gobierno esté paralizado, pero todos los días las noticias reflejan la interna del oficialismo.