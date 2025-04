-En una reciente entrevista usted habló de la necesidad de una alternativa superadora para 2025. ¿Cómo imagina esa alternativa dentro del peronismo?

Primero, para construir una alternativa superadora hay que hacer algunas cosas. Para mí la idea tiene que ser renovarse claramente, asumir los errores que hemos tenido cuando nos tocó gobernar, pero también convocar a otros sectores. Yo creo que es indispensable que podamos convocar a otros sectores de la sociedad, sectores políticos, sectores ciudadanos que amplíen la base de sustentación de esta alternativa superadora y, fundamentalmente, que hablemos de futuro y que hablemos de las nuevas demandas que tiene la sociedad argentina, la bonaerense y, obviamente, cada uno de nosotros en nuestro distrito.

Hoy la sociedad demanda otras cosas en términos de lo que tiene que ver con seguridad, con educación, con el mercado laboral, con el sector agropecuario. Es decir, evidentemente nosotros, cuando nos tocó gobernar, cometimos errores, y para mí es importante que estas nuevas demandas de la sociedad tienen que ser interpretadas en esta alternativa que, como dije antes, tiene que basarse fundamentalmente en la renovación y en esta mirada de futuro.

-Entonces, ¿cree que el peronismo debería replantear sus vínculos, quizás con el electorado joven y con los sectores independientes de la sociedad?

Sí, todo eso. El peronismo tiene que replantearse la idea esta de cómo hoy está el mercado laboral para los jóvenes, que no es lo mismo que lo que era el mercado laboral de hace treinta años atrás. Hoy hay muchos emprendedores, jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes y que tienen que tener un marco en el cual se necesitan algunas reformas que tienen que ver con el mercado laboral. Eso es importante.

Y, por supuesto, a los sectores independientes tiene que ver no solo con convocarlos porque sí, sino interpretar lo que pasa en la sociedad para ampliarse hacia otros sectores. Nosotros tenemos que tratar de que nuestro espacio sea convocante de otros sectores y esos sectores confluyan en el armado de una alternativa más amplia, una nueva mayoría, una alternativa, como venimos diciendo, superadora.

-¿Y qué rol deben ocupar los intendentes en esta etapa tan compleja para el peronismo?

Y los intendentes tenemos la tarea de que, si todo el día estamos, valga la redundancia, en el día a día de los vecinos, es necesario que desde la interpretación de lo que pasa en cada una de nuestras sociedades, los intendentes tenemos que aportar un proyecto provincial y nacional diferente, donde tenemos que involucrarnos más. También los intendentes muchas veces han mirado solo el metro cuadrado alrededor de los problemas que tiene su distrito.

Me parece que también tenemos que ser capaces de salir de eso y de pensar un poco más allá en esta alternativa, en esta idea de convocar, en esta idea de llevar a donde se realicen los debates políticos la interpretación que tenemos de la sociedad y de lo que nos pasa en nuestros lugares. No es lo mismo interpretar el interior de la provincia de Buenos Aires que lo que es el conurbano o el Gran Buenos Aires. Y a mí me parece que es importante que la voz de los intendentes en general, pero de los intendentes del interior, para tener una mirada más federal en nuestro espacio político, tiene que ser vista.

Yo hace mucho tiempo que vengo hablando del tema del sector agropecuario. Pero también de la logística, del transporte, de los puertos. Los intendentes vemos todos los días los problemas que tienen los vecinos, y tenemos que ser capaces de llevar todo esto hacia un proyecto político más importante donde vuelvo a insistir, para mí las palabras claves son renovación y futuro.

Ahí es donde tenemos que ser parte de la construcción de esto, sin egos, sin pensar en que uno tiene que ser candidato ni nada por el estilo, sino aportando a un proyecto que vuelva a interpretar a la sociedad argentina para que la sociedad en algún momento nos vea a nosotros de nuevo en función de que supimos entender hacia dónde va la sociedad.

-¿Y cómo impacta el ajuste nacional en la realidad cotidiana del municipio? ¿Están pudiendo desde Tres Arroyos sostener programas sociales y servicios básicos?

Impacta en algunos aspectos importantes. Primero, claramente en salud, porque se ve gente que ya no puede acceder a la salud privada y termina en el hospital. Y eso ha aumentado muy fuertemente la demanda en las atenciones de guardia, en los consultorios, en los insumos. También pasa en Desarrollo Social, con situaciones que preocupan y que hay que atender porque la gente termina yendo al municipio, naturalmente.

Pero también impacta en otras cosas más, como la falta de obra pública. Yo sé todo lo que ha pasado sobre lo que la obra pública generó en algunos momentos, en términos de sospechas o cosas así, pero la obra pública en los municipios es algo muy importante porque mejora la calidad de vida de los vecinos.

Nosotros hemos hecho pavimento, cordón, cuneta, red de gas, red de cloacas, red de agua, estamos poniendo gas en las localidades. Todas obras que de manera transparente mejoran la calidad de vida. Y la ausencia, la falta de obra pública, para mí genera un problema en términos de que los vecinos la demandan. Los vecinos piden la obra pública. Porque a mí me van a ver los vecinos para decir: yo quiero pavimento en mi barrio, quiero tener agua, quiero tener gas, quiero tener alumbrado público. Eso es un aspecto que impacta.

Y lo otro que está empezando a impactar es el tema del freno de la actividad económica. Comerciantes, pequeños productores, pequeños empresarios, están sintiendo el impacto de la baja del movimiento económico y se ve un poco reflejado en lo que tiene que ver con algunas de las tasas relacionadas con la actividad económica.

-En este contexto nacional adverso, ¿qué mensaje les transmite a los vecinos que esperan respuestas desde el territorio?

Los vecinos en mi pueblo saben que hay un municipio cercano, un municipio que se preocupa por los problemas, que sabe que hay problemas, que no niega los problemas y que trata de resolverlos. Nuestros vecinos tienen a mano a cada funcionario, obviamente tienen a mano al intendente, con quien tienen comunicación directa todo el tiempo. Eso pasa.

Pero a mí me parece que más importante es que convoquemos a quienes tienen responsabilidades públicas, a quienes son dirigentes, a ser capaces de empezar a hablar de los problemas que tiene la sociedad, no de los problemas que tienen los políticos.

Para mí, esa es la clave. Veo a muchos políticos hablando de problemas políticos, electorales, desdoblamiento, que esto, que el otro, y aislados de la demanda de la sociedad. Me parece que ese es el principal desafío que tenemos.

El principal desafío que tenemos es hablarle a los vecinos de cómo vamos a resolver los problemas de ellos. Y en general no está pasando. La política está en un momento de crisis porque los políticos no fueron capaces de interpretar lo que le pasa a la gente y, en conjunto, sin pelearte, sin tirarse piedras permanentemente, decir: che, tenemos estas respuestas, estas propuestas, estas soluciones.

Ahí es donde la sociedad se siente sola, porque la política no da respuesta. Ese es un gran desafío para quienes de alguna manera tienen responsabilidades públicas.

De todos lados, esto es muy claro. Yo soy de los que creen que no hay que pelearse por todo, salvo que en la pelea estemos resolviendo problemas. Y podemos tener un punto de vista. Pero si no, veo mucho político peleándose por cualquier cosa y no por los problemas de la gente.