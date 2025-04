-Recientemente presentó un proyecto para proteger la industria del calzado y la textil en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué impacto espera que tenga esta iniciativa en un contexto de apertura indiscriminada de importaciones?

Presenté primero un proyecto de declaración poniendo en valor el problema que tienen los textiles nuevamente, porque esto es una política que se vio aplicada ya en los años 90, y hemos sufrido enormes crisis, que han transitado varios, entre ellos los textiles, y a su vez, teniendo en cuenta el tema de la Fiscal Impositiva y de los aranceles que pagan los distintos productores.

También he presentado a continuación un proyecto específico para declarar el estado de emergencia económica, laboral y social de la industria del textil y la del calzado, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires, muchas de las ciudades, como San Andrés de Giles, Pergamino, Arrecifes, Carmen de Areco, Mercedes, muchas que no solo pertenecen a la segunda sección electoral sino al resto de la provincia, viven y tienen muchísima actividad en cuanto a lo textil.

Y por otro lado también, eximir el periodo de pago de impuesto inmobiliario según el Código Fiscal a las edificaciones que comprendan las clases de actividades mencionadas en el artículo 2 de mi proyecto, que son unos 15 tipos de actividades.

-Ahora, ¿este proyecto forma parte de una agenda productiva más amplia que usted está impulsando desde su banca?

Permanentemente venimos generando proyectos que puedan aliviar a los distintos sectores que están siendo afectados día tras día. Lo vamos coordinando en una agenda, y no dejamos de estar continuamente acompañando, porque cuando hacemos territorio y charlamos con los vecinos, con los productores, con cada uno de los microemprendedores, de los pequeños, de los medianos, es lo que nos cuentan todos los días.

Ayer volvieron a pedirle a los productores del campo que vuelvan a tener otro gesto, porque saben que pronto está la venta de la soja, entonces que vendan y que entren los dólares, pero ¿cuándo hay un aliciente para la gente del campo también?

-Pasando al ámbito partidario, hace unos días la UCR se reunió en Mar del Plata, y habló de recuperar el protagonismo del partido. ¿Qué rol cree que debe tener hoy el radicalismo en la coyuntura política actual?

No solo nos reunimos en Mar del Plata, sino también hemos estado reunidos en distintos lugares de las distintas secciones. Nosotros en San Andrés de Giles, el distrito donde nací, me crie y donde siempre he militado, hicimos un encuentro que terminó siendo prácticamente provincial, pero era seccional, con arriba de 150 dirigentes, y militantes que seguimos trabajando en la línea de lo que se trazó en Mar del Plata, esto de poder ser una opción en estas elecciones de cara al 2027, tratar de tener en el 2025 la mayor cantidad de oportunidades, de sentar en el poder legislativo, concejales y consejeros escolares, para poder seguir trabajando y de este modo llegar más consolidados al 2027.

-Por otra parte, en el radicalismo bonaerense, algunos sectores han reclamado en las últimas horas la intervención del Comité Provincia de la UCR. ¿Qué camino cree que debe tomar el histórico partido para evitar rupturas internas y garantizar una oposición sólida frente al gobierno nacional?

Durante todo este tiempo hemos tratado de generar espacios de acuerdo entre los sectores internos del partido, incluso antes de llegar a la interna, y no lo hemos logrado, no se ha podido lograr. Ahora se tendrá que dar en los plazos que se tenga que dar, la reestructuración interna, que no estamos en condiciones de que se mezclen con este proceso electoral que ya ayer se ha terminado prácticamente de definir, porque la verdad que la definición no era nuestra, sino que estaba demorada por el propio ejecutivo provincial.