Este viernes, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reúne en el predio Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas en un encuentro clave para definir la renovación de autoridades, tras el vencimiento del mandato de Máximo Kirchner como presidente del partido. La cita llega en medio de un complejo entramado interno, con sectores alineados tanto al gobernador Axel Kicillof como a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Unidad o interna: la negociación central

El kirchnerismo, representado por el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, llevó al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que encabeza Kicillof, una propuesta de unidad. “El objetivo es que haya unidad, para que desde esa unidad, entre otras cosas, Axel pueda salir a caminar en 2026”, explicaron fuentes cercanas al sector.

Los términos de la unidad, según planteó Otermin, mantienen la distribución actual de cargos, tanto en apoderados como en la Junta Electoral, aunque los nombres podrían negociarse después. Esto implica que los cuatro apoderados actuales —Patricia García Blanco, Eduardo López Wesselhoefft, Facundo Tignanelli y Ulises “Coco” Giménez— seguirían ligados al cristinismo, mientras que en la Junta Electoral el kicillofismo mantiene representación minoritaria a través de Cristina Álvarez Rodríguez, Mariano Cascallares y Verónica Magario.

Desde el MDF, sin embargo, no descartan una interna si no se logra un acuerdo que respalde al gobernador. “Unidad en el marco de un PJ que acompañe y no obstruya como ha sido hasta ahora. La conducción tiene que estar en manos de alguien a quién le confiemos”, afirmó un consejero del espacio que participará del encuentro.

Mandato vencido y prórroga estratégica

El mandato de Kirchner y de las demás autoridades partidarias venció este jueves, lo que genera un marco formal de urgencia. Fuentes del PJ destacaron que el objetivo principal del encuentro es acordar una prórroga para evitar judicializaciones que podrían complicar aún más la interna: “A todo este lío que ya tenemos no hace falta sumarle un quilombo judicial”, deslizó un dirigente cercano a Kicillof.

Además, se discutirá el cronograma para la renovación de autoridades, que debe respetar la carta orgánica del partido: la convocatoria a elecciones internas debe realizarse con 60 días de anticipación y publicarse al menos 55 días antes del acto electoral. Algunos distritos, como Florencio Varela, ya comenzaron procesos locales de renovación, en línea con los históricos principios democráticos del justicialismo.

Apoderados, Junta Electoral y nombres en juego

Si bien no se esperan grandes definiciones en la reunión de hoy, los nombres en discusión marcan la estrategia política del PJ bonaerense. El kirchnerismo sugiere un acuerdo que mantenga su mayoría en los apoderados, mientras que desde el kicillofismo se impulsan figuras que garanticen que la conducción acompañe al gobernador.

Entre los nombres que suenan para presidir el partido se destacan Verónica Magario, Otermin y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien, pese a su cercanía con CFK, contaría con respaldo parcial del espacio del gobernador.

La reunión de hoy marca el cierre del año interno del PJ provincial, pero la agenda continuará el lunes 22, cuando Kicillof convocará a intendentes, legisladores, gremialistas y referentes sociales del Movimiento Derecho al Futuro en Ensenada, con el objetivo de hacer un balance del año y proyectar la estrategia política de cara a 2026.