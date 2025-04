-Desde su perspectiva, ¿qué implicancias tiene la media sanción a la suspensión de las PASO para la calidad institucional y la participación ciudadana en el proceso electoral bonaerense?

En primer lugar, lo que trae aparejado esta media sanción, que entendemos que podrá cumplir su recorrido la semana que viene en Diputados, fundamentalmente es claridad y certidumbre, sobre todo a los bonaerenses y también a los partidos políticos. Claridad en cuanto a cómo va a estar conformado el calendario electoral y cuándo van a ser las elecciones.

Si bien no es una preocupación de los bonaerenses, porque para el común de la gente, sinceramente, hoy no es un problema, sino que su preocupación está en otros temas, de todas maneras es importante establecer claras las reglas de juego, porque hasta ahora no teníamos precisión de fecha, de si iban a ser uno, dos o tres actos eleccionarios en la provincia de Buenos Aires, y eso en cierta manera también genera malestar y profundiza el descontento que se puede dar con respecto a las elecciones, y sobre todo la mirada que hoy se tiene sobre las cuestiones políticas partidarias. Así que en primer lugar, garantiza plazos y fechas específicas en las que se van a llevar a cabo las elecciones.

Es raro también que eso se defina este año. Uno hubiese preferido que este debate se dé con mucha más antelación, nosotros siempre decimos que las reformas deberían hacerse en años no electorales, pero las circunstancias a nivel nacional también hicieron que se hablara de esos temas en este año, y por suerte se pudo llegar a un buen puerto, se pudo definir, cosa que también creo que se tendría que haber hecho antes.

Las circunstancias también han hecho que se llegara con mucho esfuerzo, sobre todo desde la oposición, hemos trabajado mucho para llegar a estas instancias de acuerdo, y ayer lo pudimos plasmar en esta media sanción al proyecto representado por el gobernador.

-Agustín Maspoli planteaba algo similar, que este debate llegó fuera de tiempo, principalmente por las tensiones dentro del oficialismo, que se excedieron. ¿Coincide en que esas tensiones influyeron en la decisión de suspender las PASO y avanzar con el desdoblamiento?

Sí, se llegó a esta instancia en estos tiempos por una interna oficialista que copó incluso los medios de comunicación, que hablaban solo de esto, si hay PASO, si no hay PASO, si va a ser elección concurrente o van a ser desdobladas, y el resto de los temas no eran tratados ni conversados ni puestos con el mismo fervor en los medios.

Eso tenía que ver con una interna nada más ni nada menos que oficialista, porque desde la oposición, desde el primer día empezamos a trabajar no solo con esto, sino también con lo que todavía no se habla, que es el tema del Presupuesto, la (Ley Fiscal) Impositiva, temas que pareciera que nos importan más a la oposición que al oficialismo.

Pero tiene que ver con una interna que se ha dado, que no sé sinceramente si esto la resuelve, porque ayer se presentó otro proyecto que tiene que ver con la reelección, entonces no sé si esta zanjada esa interna, pero por lo menos en esta cuestión electoral propiamente dicha, se pudieron establecer los acuerdos necesarios para dar claridad en un momento que es crucial, porque nosotros decíamos, el reloj de arena ya se dio vuelta, cuando se dijo que el 13 de julio eran las PASO, ahí ya se estaban corriendo tiempos, eso también generaba malestar e incertidumbre.

Esto también modifica el resto de las acciones partidarias y políticas, entonces no tomar definiciones cuando el reloj de arena ya se había dado vuelta, era una cuestión muy rara y se necesitaba urgente sentarse a dialogar y establecer acuerdos.

-Como representante del GEN, ¿cree que alcanza con suspender las PASO o hay que eliminarlas definitivamente?

Nosotros en su momento fuimos bastante críticos de las PASO, hoy creemos que es un instrumento que arrojó democracia e incentivó la participación, por lo que lo consideramos como un instrumento válido. Obviamente que en este contexto nacional y provincial de un ajuste importante en la economía, la prioridad tiene que estar pasando por resolver otros problemas, pero consideramos necesario acompañar la suspensión.

Obviamente que también uno piensa qué va a pasar de acá en adelante, ayer nuestro presidente de bloque lo manifestó, también lo hizo Teresa García, bueno 'definamos realmente qué queremos en nuestras elecciones, pero definámoslo y trabajémoslo con tiempo y en un año que no sea electoral'. Eso creo que es lo que debería haberse dado, no cambiar las reglas de juego cuando estás en el medio del partido, porque eso descoloca bastante.