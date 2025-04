-Con el escenario ya confirmado de desdoblamiento y suspensión de las PASO en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo analiza el panorama electoral?

Bueno, en primer lugar, con mucha alegría por el aporte que hizo Cristina Fernández al acompañar el desdoblamiento, buscando que no se rompa nada y que podamos llegar a una unidad. Está bien que haga su reflexión y dé su opinión, que a lo mejor le parezca que no es favorable, pero nosotros siempre hemos acompañado la decisión del gobernador y la hemos compartido.

Queremos cuidar los 135 distritos y, por supuesto, defender la provincia de Buenos Aires con un sistema de votación simple, un sistema que nunca tuvo problemas, que la gente ya conoce, que es fácil y que se puede llevar a cabo.

Daniel Stadnik junto a Axel Kicillof.



-Con el desdoblamiento en provincia, queda por ver si Cristina será candidata o no por la Tercera Sección, como deslizó en charlas que tuvo con otros dirigentes bonaerenses en las últimas semanas. ¿La ve jugando en ese escenario, Daniel?

La veo jugando en cualquier lugar porque es nuestra referente del partido, nuestra conductora, y la respetamos todos. ¿Quién no va a respetar a Cristina? Yo estuve el día donde le pidió a la dirigencia que tomara el bastón de mariscal, se pusiera los pantalones largos y saliera a jugar. Y Axel está haciendo eso. Es un gobernador que se ha ganado su lugar, no es que alguien lo puso, no cayó en paracaídas. Es un gobernador que se ganó la elección militando con dos autitos, con muy poca plata, contra un aparato provincial. No sé qué más tiene que demostrar Axel para ser candidato.

Cristina ya ha dado muchísimo. ¿Cuántas plazas llenamos? Recuerdo un día con 42 grados de calor, todos pidiéndole que sea presidenta. Fuimos a la plaza, le pedimos que sea presidenta, y no fue. Nos dijo: “No, basta. Ya está. Ahora tienen que ser ustedes”. Como dije antes, nos pidió ponernos los pantalones largos, agarrar el bastón de mariscal.

Así que si Cristina va a ser candidata, me parece bárbaro, ya sea en la Tercera Sección o donde sea. Pero yo la veo más como una referente, como lo es "Pepe" Mujica en Uruguay, alguien que está por encima de todo. De todos modos, le sobra capacidad: le alcanzó para ser presidenta, cómo no le va a alcanzar para ser legisladora.