Nuevos nombres en Educación y el Tribunal Fiscal bonaerense

Tras una sesión maratónica en la Legislatura, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó en la madrugada de este jueves la Ley de Financiamiento que contempla el endeudamiento por USD 3.685 millones y, en paralelo, dio luz verde a los pliegos de los nuevos integrantes del Consejo General de Cultura y Educación y del Tribunal Fiscal de Apelaciones. Las designaciones, estructuradas en un delicado equilibrio entre oficialismo y oposición, fueron parte del acuerdo que destrabó los dos tercios necesarios para el proyecto económico del Ejecutivo.

El Consejo de Educación suma diez nuevos miembros

Durante la sesión, Diputados aprobó la lista completa de los diez representantes que ocuparán las sillas del Consejo General de Cultura y Educación, un organismo central que define planes de estudio, diseños curriculares y normativas del sistema educativo bonaerense.

La nómina quedó conformada por Marcelo Zarlenga (Suteba), Graciela Veneciano (FEB), Graciela Salvador (FEB), Graciela Ramundo (Suteba), Maira Ricciardelli (Unión por la Patria), Aldana Ahumada (PRO), César Valicenti (Unión por la Patria), Carlos Bonino (UCR), Silvio Maffeo (Unión por la Patria) y Josefina Mendoza (UCR).

Las designaciones reflejan una integración mixta entre representantes gremiales y políticos. Tres de los seis espacios partidarios —Valicenti, Ricciardelli y Maffeo— responden al peronismo; mientras que Bonino y Mendoza representan al radicalismo, y Ahumada al PRO. Con esta aprobación, el Consejo quedó formalmente en funciones sin necesidad de ratificación por parte del Senado, lo que agilizó la conformación del organismo.

Ocho cargos para completar el Tribunal Fiscal

La Cámara baja también aprobó la lista de los ocho nuevos integrantes del Tribunal Fiscal de Apelaciones, un organismo clave que garantiza la tutela jurisdiccional efectiva en temas tributarios y catastrales. La dependencia venía trabajando con gran parte de sus cargos vacantes y sólo contaba, hasta ahora, con la presencia del abogado Ángel Carballal.

Los nombres aprobados fueron los de la abogada Virginia García, el abogado Gabriel De Pascale, el contador Marcelo Giampaoli, el abogado Federico Carozzi, la contadora Cecilia Oroz, la abogada Mariana Rodríguez, el abogado Ángel Gabriel Villegas y la contadora Fernanda Campo. Se trató de otra pieza del acuerdo político que acompañó la aprobación del endeudamiento.

Un acuerdo político que habilitó los votos para el financiamiento

Estas designaciones formaron parte de las concesiones que el gobernador Axel Kicillof debió poner sobre la mesa para alcanzar los dos tercios necesarios en la Ley de Financiamiento. Entre ellas, se incluyó la reconfiguración del directorio del Banco Provincia, cuya Carta Orgánica fue modificada para ampliar su estructura: quedó integrado por el presidente y nueve vocales —uno más que antes—, además de tres vocales asociados y dos síndicos con voz pero sin voto.

La ampliación fue determinante para asegurar el respaldo opositor y permitió la aprobación de los 14 pliegos que completan tanto los cargos titulares como los nuevos lugares creados en el Bapro. En paralelo, se discutieron mejoras al fondo destinado a los municipios, uno de los reclamos más fuertes de la oposición durante la negociación.

La aprobación conjunta del endeudamiento y de los pliegos cerró una pulseada que llevó días de conversaciones y que finalmente habilitó un paquete institucional que el oficialismo consideraba clave para garantizar el funcionamiento administrativo y fiscal de la Provincia de Buenos Aires.