Nuevos nombres en Educación y el Tribunal Fiscal bonaerense

Los nombres que completan el nuevo esquema en Educación y el Tribunal Fiscal
El Gobierno bonaerense cerró la renovación de ambos organismos en medio de una negociación clave que aseguró los votos para avanzar con el financiamiento.Política04 de diciembre de 2025Pamela Orellana
Tras una sesión maratónica en la Legislatura, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó en la madrugada de este jueves la Ley de Financiamiento que contempla el endeudamiento por USD 3.685 millones y, en paralelo, dio luz verde a los pliegos de los nuevos integrantes del Consejo General de Cultura y Educación y del Tribunal Fiscal de Apelaciones. Las designaciones, estructuradas en un delicado equilibrio entre oficialismo y oposición, fueron parte del acuerdo que destrabó los dos tercios necesarios para el proyecto económico del Ejecutivo.
El Consejo de Educación suma diez nuevos miembros
Durante la sesión, Diputados aprobó la lista completa de los diez representantes que ocuparán las sillas del Consejo General de Cultura y Educación, un organismo central que define planes de estudio, diseños curriculares y normativas del sistema educativo bonaerense.
La nómina quedó conformada por Marcelo Zarlenga (Suteba), Graciela Veneciano (FEB), Graciela Salvador (FEB), Graciela Ramundo (Suteba), Maira Ricciardelli (Unión por la Patria), Aldana Ahumada (PRO), César Valicenti (Unión por la Patria), Carlos Bonino (UCR), Silvio Maffeo (Unión por la Patria) y Josefina Mendoza (UCR).
Las designaciones reflejan una integración mixta entre representantes gremiales y políticos. Tres de los seis espacios partidarios —Valicenti, Ricciardelli y Maffeo— responden al peronismo; mientras que Bonino y Mendoza representan al radicalismo, y Ahumada al PRO. Con esta aprobación, el Consejo quedó formalmente en funciones sin necesidad de ratificación por parte del Senado, lo que agilizó la conformación del organismo.
Ocho cargos para completar el Tribunal Fiscal
La Cámara baja también aprobó la lista de los ocho nuevos integrantes del Tribunal Fiscal de Apelaciones, un organismo clave que garantiza la tutela jurisdiccional efectiva en temas tributarios y catastrales. La dependencia venía trabajando con gran parte de sus cargos vacantes y sólo contaba, hasta ahora, con la presencia del abogado Ángel Carballal.
Los nombres aprobados fueron los de la abogada Virginia García, el abogado Gabriel De Pascale, el contador Marcelo Giampaoli, el abogado Federico Carozzi, la contadora Cecilia Oroz, la abogada Mariana Rodríguez, el abogado Ángel Gabriel Villegas y la contadora Fernanda Campo. Se trató de otra pieza del acuerdo político que acompañó la aprobación del endeudamiento.
Un acuerdo político que habilitó los votos para el financiamiento
Estas designaciones formaron parte de las concesiones que el gobernador Axel Kicillof debió poner sobre la mesa para alcanzar los dos tercios necesarios en la Ley de Financiamiento. Entre ellas, se incluyó la reconfiguración del directorio del Banco Provincia, cuya Carta Orgánica fue modificada para ampliar su estructura: quedó integrado por el presidente y nueve vocales —uno más que antes—, además de tres vocales asociados y dos síndicos con voz pero sin voto.
La ampliación fue determinante para asegurar el respaldo opositor y permitió la aprobación de los 14 pliegos que completan tanto los cargos titulares como los nuevos lugares creados en el Bapro. En paralelo, se discutieron mejoras al fondo destinado a los municipios, uno de los reclamos más fuertes de la oposición durante la negociación.
La aprobación conjunta del endeudamiento y de los pliegos cerró una pulseada que llevó días de conversaciones y que finalmente habilitó un paquete institucional que el oficialismo consideraba clave para garantizar el funcionamiento administrativo y fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Dura reacción de Cristina Kirchner tras las nuevas reglas de visitas
Cristina Kirchner volvió a la carga y apeló las trabas a su régimen de visitas y el avance sobre sus bienes. Un capítulo más en una causa que no afloja.
Pareja cargó contra la “vieja política” y estalló el pase de factura libertario
El titular bonaerense de La Libertad Avanza y flamante diputado nacional denunció un “pacto obsceno” por el endeudamiento provincial, pero Las Fuerzas del Cielo lo cruzaron al instante.
Rafecas ordenó extraditar a Brasil a cinco condenados por el intento de golpe contra Lula
Rafecas ordenó extraditar a cinco bolsonaristas condenados por el golpe contra Lula. Intentaron refugiarse en Argentina, pero la Justicia les cerró la puerta.
Bapro: así quedó el directorio tras el acuerdo entre oficialismo y oposición
La Legislatura bonaerense dio luz verde a la reorganización del Banco Provincia: nuevo presidente, nueve vocales y tres asociados para fortalecer la gestión.
El boom que nadie festeja: se triplican los repartidores de Rappi
Se disparó la cantidad de repartidores de Rappi y se hunde el ingreso real. Un boom que muestra la crisis del laburo y la precarización que crece sin freno.
Cierre abrupto en Pacheco: 40 despidos y fuerte conflicto sindical
El cierre de Color Living en Pacheco desató 40 despidos y un choque gremial. La crisis industrial y las importaciones golpean fuerte al empleo en zona norte.
Despidos, escraches y bronca en Morón: vecinos atrapados en la feroz interna entre Ghi y Sabbatella
Sueldos atrasados, contratos caídos, trabajadores del hospital municipal en estado de alerta y pintadas nocturnas contra el intendente reflejan el colapso de la gestión. La guerra con el sabbatellismo se volvió inmanejable, tiñó las calles del distrito y profundizó el malestar vecinal.