Salto inauguró la primera plaza del país en homenaje al póstumo Papa Francisco
El acto fue encabezado por el Secretario General del Municipio, Camilo Alessandro, y el Obispo de San Nicolás, Monseñor Hugo Santiago.Municipales04 de diciembre de 2025Soledad Castellano
La ciudad bonaerense de Salto se convirtió en la primera de la Argentina en concretar la inauguración oficial de una plaza con el nombre del fallecido Papa Francisco. El acto fue encabezado por el Secretario General del Municipio, Camilo Alessandro, y el Obispo de San Nicolás, Monseñor Hugo Santiago.
En una emotiva ceremonia que reunió a autoridades políticas, religiosas y vecinos, quedó oficialmente inaugurada la Plaza "Papa Francisco" ubicada en la intersección de Dr. Antonio Montes e Isaac Blanco.
El evento marca un hito a nivel nacional ya que, si bien existen otros espacios denominados, esta es la primera plaza pública del país que completa su proceso de inauguración y descubrimiento de placa en memoria de Jorge Bergoglio desde su partida física.
El acto fue presidido por el Secretario General del Municipio, Camilo Alessandro, impulsor de la iniciativa local, quien estuvo acompañado en el descubrimiento del monolito por el Obispo de la Diócesis de San Nicolás, Monseñor Hugo Santiago, el Presidente del HCD, Julián Ainora, y la Directora de Espacios Públicos, Silvia Quérzoli.
Alessandro destacó el valor simbólico de la obra
Durante su discurso, Camilo Alessandro destacó el valor simbólico de la obra en una zona de la ciudad en pleno desarrollo urbanístico. "Esta plaza no es solo un espacio verde; la pensamos como el patio de nuestra Casa Común. Es el lugar donde el crecimiento de la ciudad se encuentra con la familia, donde los barrios de trabajadores y profesionales conviven sin distinciones", expresó el funcionario.
Por su parte, el Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, quien por compromisos de agenda ineludibles no pudo estar presente, envió una carta que fue leída ante los presentes, donde delegó la representación oficial en el Secretario General y celebró "el justo homenaje al primer Papa argentino".
Francisco tiene su homenaje en Salto
La muerte del papa Francisco ocurrió el lunes 21 de abril de 2025 en su residencia de la Casa de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano. Su deceso ocurrió a la edad de 88 años y la causa fue un derrame cerebral, que le provocó el coma y un posterior colapso cardiovascular irreversible. Había sido designado Sumo Pontifice en marzo del 2013.
Austeridad y Cultura del Trabajo
Uno de los momentos más significativos ocurrió durante la bendición del espacio. El Obispo Hugo Santiago valoró especialmente la sencillez del monolito inaugurado, subrayando que esa austeridad "es el símbolo que mejor representa la personalidad de Francisco". Asimismo, el prelado trazó un paralelismo entre la identidad de Salto y el legado papal: "El valor del trabajo es el gran pilar que une a este pueblo con el mensaje que Francisco predicó al mundo".
Acompañamiento Institucional
El corte de cintas y descubrimiento de la placa contó con un fuerte respaldo institucional. Estuvieron presentes autoridades del Gabinete Municipal, Concejales, representantes de las Fuerzas Policiales, Bomberos Voluntarios y Veteranos de Guerra de Malvinas.
El color de la jornada lo aportaron las banderas de ceremonia de las instituciones educativas que se sumaron al homenaje: la Escuela Parroquial, el Colegio San José y el Jardín de Infantes "La Posta del Ángel".
Con este acto, Salto deja asentado un precedente nacional en materia de homenajes institucionales, perpetuando la memoria de Francisco en el corazón del espacio público.
