El intendente municipal del distrito de San Nicolás, Santiago Passaglia, estalló en su cuenta de la red social X (antes Twitter) por la sesión que tuvo lugar en la Legislatura bonaerense.

"Escandalosa sesión a la madrugada. De espaldas a los bonaerenses, se repartieron los cargos políticos que se están creando", denunció el intendente municipal del distrito de la segunda sección electoral.

Vale decir que, en sesión extraordinaria, el Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, convirtió en ley el proyecto de financiamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. Durante la sesión se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, que sumará seis nuevos integrantes a la entidad. El directorio del BAPRO queda conformado por: Alejandro Formento, Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Javier Osuna, Matías Ranzini, Fernando Rozas, Martin Rodríguez, Marcelo Daletto, Carlos Moreno, Laura González, Gabriela De María, Adrian Urreli, Fernando Pérez y Sergio Bordoni. Durante la sesión, también, se aprobaron pliegos para designar nuevos integrantes en el Consejo General de Cultura y Educación y miembros del Tribunal Fiscal de Apelaciones, con representación tanto del oficialismo como de la oposición.

Tras ello, el jefe comunal del distrito de San Nicolás, Santiago Passaglia comentó en sus redes: "El kirchnerismo en un claro abuso de poder, un profundo desconocimiento de las normas y apañado por sus amigos de la política que dicen ser oposición pero en realidad sólo les interesa la propia, impidió que asumiera mi banca".

"Mientras el Gobernador se hace de dólares para pagar, en gran medida, los gastos de la política que él mismo genera, ellos quieren que nadie se interponga en el camino a la felicidad de unos pocos vivos que se imaginan varios años sentados en un cómodo sillón del directorio del Bapro", disparó el intendente.

En ese sentido, el alcalde Santiago Passaglia acotó "Convocaron la sesión para la medianoche. Quieren tapar lo que no pueden justificar y quedan expuestos. No quieren que nadie les diga en la cara la barbaridad que están haciendo, por eso no quisieron que asuma. Son impresentables".

El intendente municipal de San Nicolás aseguró que "La gente está harta de estos manejos. Y lo que no se dan cuenta los políticos que gobiernan y sus obsecuentes de turno es que la sociedad ya votó otra cosa. La provincia de Buenos Aires mantiene lamentablemente las mismas viejas y horribles mañas de siempre".

Desde su red social en X, el intendente municipal de San Nicolás agregó "Los oficialistas K y la 'oposición'. Todos parte de la nefasta grieta que nos viene dominando y que nunca debemos olvidar que está compuesta por los extremos pero también por la ancha avenida del fracaso. Todos cómplices".

En su descargo en redes sociales, el alcalde municipal del distrito de San Nicolás, Santiago Passaglia, cerró su pensamiento: "Por más que nos quieran callar, no van a poder. Vamos a seguir defendiendo a los bonaerenses. Siempre".