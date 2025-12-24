Plan de obras en Alberti: Se alcanzó la cuadra 35 de pavimento y proyectan 54 nuevas casas.

Plan de obras en Alberti: Se alcanzó la cuadra 35 de pavimento y proyectan 54 nuevas casas.

La Municipalidad de Alberti continúa consolidando un ambicioso esquema de obra pública destinado a transformar la fisonomía de sus barrios y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En una semana marcada por el despliegue de maquinaria y reuniones de alto nivel institucional, la gestión que encabeza el intendente Dr. Jorge Gaute ratificó la continuidad de proyectos estratégicos de conectividad vial y acceso a la vivienda.

Avances en el plan de pavimentación: Hacia la cuadra número 35

Uno de los pilares actuales de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas es la extensión de la red de asfalto. Recientemente, se dio inicio a los trabajos en la cuadra número 35, una obra que cuenta con el financiamiento del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

Es importante destacar que este paquete de obras fue gestionado originalmente por el actual senador provincial Germán Lago, y hoy la administración de Gaute le da continuidad siguiendo la planificación técnica establecida. Hasta el momento, el plan ha logrado intervenir con éxito los barrios Parque San Martín, Yugny, Cavagnaro y Juventud Unida.

Actualmente, las cuadrillas y la maquinaria se encuentran operando en el barrio San Lorenzo. Según la planificación diseñada en sus inicios por el Arq. Bruno Scarcelli, este proyecto no busca solo la mejora estética, sino un cambio sustancial en la transitabilidad y conectividad. La prioridad está puesta en los puntos de mayor concurrencia social, tales como establecimientos educativos, centros de salud y clubes deportivos, garantizando el acceso seguro en días de lluvia.

Gestión habitacional: Visita de Diego Menéndez y supervisión en el barrio Papa Francisco

En paralelo a las obras viales, Alberti recibió la visita del Administrador del Instituto de la Vivienda de la provincia, Diego Menéndez. El funcionario arribó al Palacio Municipal para mantener una reunión de trabajo de carácter técnico y político en el Salón Blanco.

Del encuentro participaron figuras clave de la gestión local y legislativa: el senador Germán Lago; el secretario de Gobierno, Constanzo Pulero; el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Arq. Martin Blanco; y el presidente del Concejo Deliberante, Arq. Bruno Scarcelli.

Tras la reunión, la comitiva se trasladó al barrio Papa Francisco, un sector en pleno crecimiento gracias a los lotes generados a través del Banco de Tierras. Allí, las autoridades supervisaron la construcción de 54 viviendas, un proyecto que se ejecuta con el acompañamiento del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano.

Infraestructura urbana integral

La intervención en el barrio Papa Francisco no se limita exclusivamente a la edificación de las casas. El proyecto contempla una mirada integral del hábitat, sumando obras de infraestructura urbana esenciales para que las futuras familias cuenten con todos los servicios necesarios desde el momento de la entrega.

Con estas acciones, el municipio busca dar respuesta a una de las demandas más sensibles de la comunidad: el techo propio. La combinación de pavimentación urbana y expansión habitacional marca el ritmo de una gestión que apuesta por un crecimiento ordenado y equitativo del partido de Alberti.