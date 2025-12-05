Alberti acelera cambios en seguridad, servicios y obra pública
El Municipio avanza con la implementación del Sistema Multiagencias, la ampliación del gas natural en Pla y la construcción de veredas en Juventud Unida.Municipales05 de diciembre de 2025Andrés Montero
En el Centro Operativo de Monitoreo (COM) comenzaron las primeras tareas para poner en marcha el Sistema Multiagencias, un programa orientado a jerarquizar la respuesta ante siniestros y mejorar la coordinación entre las distintas áreas de intervención. El trabajo se inició con la presencia de personal del Ministerio de Seguridad de la Provincia, luego de la firma del convenio anunciada por el intendente Germán Lago.
Los trabajadores del COM y de la Dirección de Tránsito participaron de las capacitaciones para el uso de la herramienta, mientras que autoridades de la policía y de diferentes áreas municipales se sumaron a las instancias de articulación necesarias para su implementación. Este sistema permitirá actuar de manera conjunta y responder con mayor rapidez ante emergencias viales, robos, accidentes u otros hechos que requieran intervención inmediata. También busca mejorar los protocolos vigentes y optimizar los recursos disponibles.
Pla suma nuevas conexiones de gas natural para sus vecinos
En paralelo a los avances en materia de seguridad y emergencia, el Municipio informó que 17 familias de Pla ya cuentan con acceso al gas natural. El servicio comenzó a llegar a los hogares luego de la finalización de la obra de extensión de la red y la construcción de las plantas reductoras que abastecen a la localidad.
A lo largo del año, las y los vecinos pudieron iniciar los trámites correspondientes, ya sea de manera particular o a través del programa “Acceso al gas”, que permitió acompañar a distintas familias en el proceso. Además, tanto el Jardín de Infantes como la Escuela Primaria pudieron atravesar el invierno con este servicio esencial, indispensable para calefaccionarse y cocinar.
Desde el Gobierno Municipal y BAGSA se continúa trabajando para que más familias puedan conectarse en los próximos meses.
Nuevas veredas y accesos en el barrio Juventud Unida
Otro de los frentes de obra activos se encuentra en el barrio Juventud Unida, donde siguen realizándose trabajos de construcción de veredas en las calles pavimentadas recientemente. Según informó el Municipio, además de las veredas, a cada vecino frentista se le está realizando el ingreso a sus viviendas y, en caso de contar con garage, también se incorpora la entrada correspondiente.
En cada esquina se colocan rampas de acceso para garantizar la circulación segura, tanto para peatones como para personas con movilidad reducida. “El barrio está cambiando”, destacaron desde el Municipio, que continúa extendiendo mejoras de infraestructura urbana en distintos puntos de Alberti.
