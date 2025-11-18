Alberti vivió una jornada trascendental con la reapertura del Cine Teatro Roma, un edificio centenario que, tras más de 20 años cerrado y en estado de abandono, volvió a recibir público gracias a los trabajos de Refacción y Puesta en Valor impulsados por la gestión del intendente Germán Lago. Más de 500 vecinos y vecinas colmaron el espacio para acompañar este momento que significó recuperar uno de los símbolos culturales de la comunidad.

La ceremonia comenzó con la intervención del secretario de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio, Hernán Cristóbal, quien se encargó de dar la bienvenida y repasar el extenso proceso que derivó en la recuperación del histórico edificio. Más tarde, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, el arquitecto Bruno Scarcelli, detalló cada etapa de los trabajos que fueron ejecutados con recursos municipales, resaltando el objetivo de devolver al lugar su valor patrimonial.

Reconocimientos y acompañamiento provincial

Se realizó un reconocimiento especial a Juan Carlos Lozza y Juan Carlos Piatti, descendientes de Rafael Lozza y Luis Piatti, integrantes fundadores de la Sociedad Italiana de Alberti y figuras centrales en los inicios del Cine Teatro Roma. Ambos recibieron un homenaje que puso en valor el legado cultural que representa este espacio para la comunidad.

Las palabras de Germán Lago y la importancia del espacio recuperado

En su intervención, el intendente Germán Lago expresó la satisfacción de poder “devolver a la comunidad este lugar”, destacando el esfuerzo de los trabajadores que participaron en la obra y agradeciendo el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof. Además, aseguró que la reapertura marca apenas un comienzo, ya que el Cine Teatro Roma se proyecta como un punto de encuentro clave para el presente y el futuro del distrito.

Tras el tradicional corte de cintas, el público ingresó a la sala donde se proyectó un documental sobre la puesta en valor del edificio y se realizó una demostración del sistema de imagen que posee un proyector único en el país, acompañado por sonido de última generación.

Un nuevo parque solar para Alberti: adjudicación provincial y avances

Además del evento cultural, Alberti también recibió una noticia clave en materia energética: la Provincia de Buenos Aires adjudicó la construcción de cinco nuevos parques solares, uno de ellos ubicado en el predio de la Planta de Clasificación de Residuos de la ciudad. Estos proyectos se suman a los 26 ya operativos en territorio bonaerense que, junto con el sistema renovable de la Isla Martín García, llegarán a un total de 11,5 MW de potencia instalada.

Según la información oficial, la generación estimada de los cinco nuevos parques alcanza los 4.000 kWh anuales, lo que equivale al abastecimiento con energía limpia de más de 1.300 hogares. En Alberti, la obra será ejecutada por el Grupo VICNET SRL, empresa que resultó adjudicataria tras imponerse en una Licitación Pública que reunió 25 propuestas.

Un proyecto que fortalece la red eléctrica y promueve la energía renovable

La iniciativa se da a partir de gestiones del intendente Germán Lago y será financiada a través del Programa de Incentivo a la Generación Distribuida (PROINGED), junto con la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA).

El Plan de Generación Distribuida Solar busca mejorar las redes de distribución y fortalecer el servicio eléctrico en zonas con condiciones críticas, especialmente aquellas ubicadas en puntas de línea. Entre sus objetivos principales se incluyen:

Inyectar energía cerca de los centros de consumo para reducir pérdidas por transporte.

Sustituir generación diésel por energía renovable.

Aumentar la oferta eléctrica para emprendimientos productivos y desarrollo local.

Brindar soluciones energéticas sustentables con plazos de ejecución más breves que las obras tradicionales de alta tensión.