El Municipio de Salliqueló inauguró la obra de asfalto en el Barrio Solidaridad II, una intervención clave que apunta a mejorar la transitabilidad, reforzar la seguridad y elevar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos del sector. La obra demandó una inversión de 1.050 millones de pesos y se enmarca en una serie de acciones orientadas al crecimiento y desarrollo de los barrios de la ciudad.

Acompañamiento provincial y presencia de autoridades

La jornada contó con la presencia del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; el intendente municipal, Dr. Ariel Succurro; la subsecretaria del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Carolina Digiani; y el titular de la Unidad de Coordinación Municipal y Seguimiento de Gestión del Ministerio de Gobierno, Ariel González. También participaron autoridades provinciales y municipales, que acompañaron el acto y recorrieron las obras realizadas.

Incorporación de equipamiento para los servicios municipales

En el marco de la actividad, y en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio incorporó nuevo equipamiento y herramientas destinadas a fortalecer los servicios municipales y el trabajo del área de Ambiente. Entre los elementos sumados se encuentran un camión Mercedes Benz Sprinter 517, contenedores, bolsines Big Bag, tachos y bolsas verdes, además de indumentaria y elementos de seguridad para el personal municipal.

Estas incorporaciones apuntan a optimizar las tareas cotidianas y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios urbanos, acompañando el crecimiento de los distintos barrios de Salliqueló.

Un nuevo camión para el parque automotor

Durante la jornada también se realizó la entrega de un nuevo camión que se suma al parque automotor municipal. Esta incorporación implicó una inversión de 90 millones de pesos y permitirá fortalecer la capacidad operativa de los servicios urbanos, mejorando el desempeño de las áreas municipales que trabajan diariamente en el mantenimiento y la atención de la ciudad.

Compromiso con el ambiente y los espacios públicos

El cierre del encuentro estuvo marcado por una plantación simbólica de árboles, realizada con la participación de las vecinas y los vecinos. Esta actividad reafirmó el compromiso con el cuidado del ambiente y la puesta en valor de los espacios públicos, como parte de una mirada integral que combina obra pública, servicios y sostenibilidad.

Bajo el eje de obras, equipamiento y ambiente, desde el Municipio destacaron que se continúa trabajando para mejorar el presente y construir futuro en cada barrio de Salliqueló.

Un avance en el ámbito educativo

En otra jornada significativa para la comunidad local, comenzó a funcionar el Sistema Alimentario en la Escuela Técnica Nº1 de Salliqueló. Se trata de un servicio fundamental que permitirá a las y los estudiantes acceder al almuerzo y transitar la doble jornada de una manera más acompañada y equitativa.

Este avance fue posible a partir de la solicitud de la institución y gracias a las gestiones articuladas entre el Consejo Escolar y la Gestión Municipal, que trabajaron de manera conjunta para dar respuesta a esta demanda. En el primer día del servicio estuvieron presentes el intendente municipal, Dr. Ariel Succurro, y el secretario de Hacienda, Thiago García, acompañando a la comunidad educativa.

El director del establecimiento, Gustavo Kalpin, agradeció a todas las personas e instituciones que hicieron posible este logro y destacó la importancia que tendrá en la vida cotidiana de las y los estudiantes, marcando un nuevo paso en el fortalecimiento de la educación pública en Salliqueló.