Mar del Plata se afirma como epicentro del turismo joven

Mar del Plata se consolidó en los últimos veranos como uno de los principales centros de atracción para el turismo joven en la Costa Atlántica, impulsada por el crecimiento del corredor nocturno de Playa Grande y una oferta que combina boliches, bares, terrazas y paradores con eventos electrónicos y propuestas de after beach. En ese sector de la ciudad, la actividad nocturna se convirtió en uno de los grandes motores de la temporada estival.

La ciudad balnearia ganó protagonismo en un segmento que durante años tuvo a Villa Gesell como epicentro del turismo juvenil, pero que en el último tiempo registró una marcada retracción en la llegada de visitantes de ese rango etario. Este corrimiento del público joven comenzó a reconfigurar el mapa turístico de la costa bonaerense.

El origen del cambio de tendencia

El proceso empezó a hacerse visible tras la conmoción social que generó el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell. A partir de ese hecho, la ciudad implementó mayores controles, restricciones nocturnas y modificaciones en la dinámica recreativa. Si bien estas medidas fueron valoradas por sectores residentes, coincidieron con una caída en la llegada de grupos juveniles que históricamente elegían ese destino.

En paralelo, Mar del Plata avanzó en el fortalecimiento de su propuesta vinculada al entretenimiento nocturno. El sector de Playa Grande pasó a funcionar como un distrito recreativo integrado, con boliches de alto perfil, DJs invitados, propuestas gastronómicas y espacios al aire libre especialmente orientados al turismo joven.

Playa Grande, el nuevo kilómetro cero de la noche

El corredor de Playa Grande reúne en pocas cuadras una programación diseñada para jóvenes de todo el país. Allí se concentran discotecas y clubes nocturnos de gran convocatoria, eventos electrónicos y fiestas temáticas de temporada, bares y terrazas con vista al mar y propuestas premium, además de paradores que ofrecen after beach y actividades con programación diaria.

Esta concentración de opciones, sumada a la cercanía con zonas hoteleras y departamentos temporarios, transformó al área en un polo nocturno organizado, acompañado por operativos de seguridad, controles de tránsito y traslados coordinados en los horarios de mayor circulación.

Empresarios del rubro destacan que Mar del Plata logró captar a grupos de jóvenes que antes optaban por otros destinos de la costa por su perfil fiestero, pero que hoy priorizan infraestructura, conectividad, servicios y la posibilidad de acceder a múltiples propuestas dentro de un mismo perímetro urbano.

Otros puntos de encuentro juvenil

Además de Playa Grande, el turismo joven se distribuye en distintos sectores de la ciudad. La zona Güemes concentra cervecerías, bares y restaurantes, mientras que el centro y la costa ofrecen una amplia propuesta gastronómica y paseos nocturnos. A esto se suman los paradores del sur, con movida diurna y propuestas musicales, y una agenda de eventos culturales y festivales de temporada.

En los últimos años, Mar del Plata también amplió su ecosistema recreativo con espectáculos teatrales y shows masivos, fiestas electrónicas y ciclos musicales, además de actividades al aire libre y propuestas deportivas. Este esquema permite que la experiencia turística juvenil no dependa exclusivamente de la noche, sino que combine playa, ocio, cultura y gastronomía.

Un nuevo mapa del turismo joven en la costa

Mientras Villa Gesell redefine su perfil con mayor énfasis en un turismo familiar y tranquilo, Mar del Plata capitaliza una estrategia basada en una oferta diversificada, mayor infraestructura, circuitos controlados y una fuerte presencia de marcas y productoras. El resultado es un corrimiento sostenido del flujo juvenil hacia Playa Grande, que se consolida como nuevo punto de referencia del verano en la Costa Atlántica.