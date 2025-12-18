De cenas de gala a opciones familiares: así recibe Mar del Plata el 2026

Como cada fin de año, Mar del Plata se prepara para celebrar con una oferta gastronómica que despliega su versión más ambiciosa. Restaurantes, hoteles y espacios frente al mar diseñaron menús especiales, fiestas temáticas y experiencias que combinan cocina de autor, productos nobles, música en vivo y celebraciones pensadas para distintos públicos.

Desde degustaciones por pasos con maridaje hasta propuestas más relajadas, familiares o para disfrutar en casa, la ciudad ofrece múltiples alternativas para despedir 2025 y recibir 2026. A continuación, un recorrido por algunas de las opciones destacadas para Navidad y Año Nuevo.

Alta cocina y experiencias por pasos

La despedida de 2025 encuentra a varios espacios apostando por menús degustación cuidadosamente diseñados. Una de las propuestas más completas es la Cena de Fin de Año del 31 de diciembre, con un menú de seis pasos maridado con vinos Luigi Bosca De Sangre.

El recorrido incluye un tiradito de sandía macerado en soja y salsa de ostras, burrata con jamón crudo y uvas asadas, ajo blanco andaluz con langostinos crujientes y platos principales a elección, como salmón rosado en croute de frutos secos o tournedó de lomo relleno. El cierre llega con pre postre cítrico, pavlova, mesa dulce navideña y brindis con champagne Extra Brut.

En Sainte Jeanne, la noche del 31 de diciembre combina elegancia y variedad con un buffet froid que ofrece pulpo, ceviches, burrata, vitello tonnato y una selección de quesos y fiambres. Luego, los comensales pueden elegir entre principales como costilla de ternera glaseada, chernia con risotto de centolla o panzotti de pesto de brócoli. La propuesta incluye opciones para adultos, adolescentes y niños, con distintas modalidades de pago.

Frente al mar: cenas con vista y celebración

El Mirador del Cabo propone recibir el Año Nuevo con una cena acompañada por animación especial, mesa de bienvenida, menú criollo, bebidas libres hasta el brindis, mesa dulce tradicional y una fiesta con DJ que se extiende hasta la madrugada. Se trata de una alternativa pensada para quienes buscan celebrar con vista al mar, música y un clima distendido.

Más íntima y enfocada en el producto, la propuesta de Faro Norte apuesta a una experiencia centrada en pescados, crudos y vinos de añadas antiguas. El menú incluye gazpacho de sandía, sashimis, niguiris, salmón Wellington y un postre de turrón con helado de dulce de leche de pescado, con la idea de comenzar el año “cerca del mar y lejos del ruido”.

Cajas gourmet y formatos para compartir en casa

Para quienes prefieren celebrar puertas adentro, Furia y Sarasanegro lanzaron las Cajas de Mar y Fuego. Se trata de una propuesta flexible que permite armar una mesa festiva personalizada con entradas, platos para la parrilla, acompañamientos, postres y vinos.

Sin menús cerrados ni formatos rígidos, la idea es elegir y combinar según el gusto de cada familia o grupo, manteniendo la calidad gastronómica en un formato pensado para disfrutar en casa.

Hoteles: galas, shows y cenas familiares

Los grandes hoteles de Mar del Plata vuelven a ser protagonistas durante las fiestas. El Hotel Spa República ofrece cenas exclusivas de Navidad y Año Nuevo con menú por pasos, buffet froid, rincón dulce y brindis, además de opciones infantiles, vegetarianas y sin TACC.

El Hotel Costa Galana celebra Nochebuena con su tradicional Cena de Gala, que incluye recepción con bocados de autor, terrina de trucha patagónica, lomo de ternera en costra de hierbas, postre Framboise de Noel, maridaje con vinos Rutini y música en vivo. La propuesta se completa con un espacio especial para niños y la visita de Papá Noel.

En tanto, el UTHGRA Sasso Hotel propone una Noche de Gala de Año Nuevo con show de Fátima Flórez, banda en vivo y un menú completo que contempla bebidas, mesa dulce, pernil y alternativas para distintas necesidades alimentarias.

Por su parte, el Hotel Las Rocas invita a celebrar la Navidad frente al mar con un menú clásico y refinado, que incluye pinchos de langostinos, lomo en crema de champiñones, pavlova y brindis con espumante, en un entorno familiar y festivo.

Propuestas más relajadas y celebraciones colectivas

Entre las opciones con espíritu festivo y música en vivo se destaca Nuez Moscada, en Playas del Sur, que ofrece cena, show cubano, DJ y la posibilidad de ingresar luego de la medianoche con consumición.

La Casa del Mar presenta una cena show empresarial pensada para equipos de trabajo, con gastronomía premium, barra libre, show en vivo y baile, ideal para cierres de año corporativos.

Para quienes buscan resolver las fiestas con anticipación, Cantina del Rey propone un menú para llevar con una amplia selección de platos fríos y calientes clásicos de las mesas argentinas, como vitel toné, matambre, carnes al horno, ensaladas y picadas.

Una ciudad que celebra a través de la mesa

Con propuestas que van desde la alta gastronomía hasta formatos más informales, Mar del Plata vuelve a confirmar que las fiestas también se celebran alrededor de la mesa. Sabores del mar, carnes, vinos, música y escenarios únicos se combinan para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo, con opciones pensadas para distintos gustos y presupuestos.