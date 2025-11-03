Lago: "Es un tremendo gesto de generosidad por parte de Axel"
El intendente municipal del distrito de Alberti y senador provincial electo por Fuerza Patria, Germán Lago, mantuvo un encuentro con el gobernador Axel Kicillof. Destacó los espacios de diálogo para la gestión municipal.
“Cuando te convoca un gobernador siempre es importante ir para escuchar, ver cuál es el análisis. Destaco muchísimo la capacidad de escucha que tiene Axel en cada convocatoria que realiza. A veces no se le da el valor que tiene pero no todos los políticos lo hacen y es un tremendo gesto de generosidad por parte de Axel”.
En ese sentido, Lago indicó: “Ratificamos la pertenencia de los intendentes y de muchos intendentes del país que necesitan alguien con una conducción como la que tiene Axel en su llegada con la gente”.
Lago defendió el desdoblamiento
Pasadas las elecciones legislativas (la del 7 de septiembre a nivel provincia donde Fuerza Patria ganó por amplia mayoría y la de octubre a nivel nacional donde el peronismo fue derrotado ante La Libertad Avanza), el intendente municipal del distrito de Alberti, Germán Lago volvió a defender la decisión que impulsó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de desdoblar los comicios.
Destacó la importancia del desdoblamiento electoral y cómo esta decisión política permitió fortalecer los concejos deliberantes en varios distritos. “Eso da tranquilidad a los intendentes y refuerza la pertenencia a un proyecto que tiene conducción y cercanía con la gente”, afirmó el jefe comunal delmdistrito de Alberti.
Cabe indicar que, tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones nacionales del pasado domingo 26 de octubre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió una extensa carta tras los resultados donde el peronismo también perdió en la provincia de Buenos Aires: Según analizó la expresidenta, "todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias". En ese sentido, explicó que lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires "obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento".
Entrega de actas de posesión de terrenos
El secretario de Gobierno Dr. Juan Enrique Palazzo mantuvo un encuentro con las 17 familias para hacer entrega del acta de posesión de los terrenos.
En la reunión que se realizó en el Centro Cultural Poeta Barbieri, se puso en conocimiento de los trabajos realizados para dotar con energía eléctrica a toda la manzana y las tareas de extensión de los servicios de agua y cloacas; mientras que los encuentros en el Salón Blanco del Palacio Municipal con cada adjudicatario fue para hacer la entrega del acta correspondiente.
Con este documento las vecinas y vecinos pueden solicitar la bajada del servicio de energía y comenzar a planificar la construcción de la vivienda única familiar, tal como lo establece la Ordenanza. El nuevo loteo y la manzana donde se ubican estos terrenos, también tendrá el financiamiento del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires para las obras de cordón cuneta, consolidado de calles e iluminación LED.
Moccero opinó que la carta de CFK es "una provocación"
El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, calificó de “provocación” a la carta de la expresidenta Cristina Kirchner responsabilizando a Axel Kicillof por el resultado en las elecciones tras el desdoblamiento.
